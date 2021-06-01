麥明詩話練水有益 方力申撩上一對一技術改進 網民提議：約埋陳瀅三人游
撰文：東方新地 圖片：麥明詩IG圖片、方力申IG圖片、myTV super截圖、無綫影片截圖
麥明詩keep fit持之以恆
29歲的麥明詩淡出娛樂圈後重投律師界，早前她請假拍攝網劇《逐流時代》，以最佳狀態演出，她曾透露keep fit方法，除了有清晰目標及恆心，一星期游水3次，隔日在屋企跟app做運動， 再配合健康飲食難怪身材長期keep住fit。
麥明詩練水後晒泳照
這日麥明詩在社交平台分享水著照，身穿黑色一件頭運動款泳衣，豪邁地腿張開，棟起一隻腳，另一隻腳就屈住坐，坐姿帶點誘人，她以英文留言「I love swimming. The tranquillity, the solitude, the freedom. （Also swimming helps burn fat and good for joints）」講出游水的好處。
方力申快速回應
麥明詩出po不久，最叻游水的方力申好快就留言，問她「要上技術改進課程嗎？」麥明詩竟心心眼回覆：「好喔！」網民踴躍留言，表示「聽者有份」，希望可以上方力申的堂，又笑問能否學2003年無綫劇《戀愛自由式》內的招式「破冰轉身」，亦有網民指他擺明媾女，提議方力申應該叫埋之前力追的陳瀅一齊去游。
方力申因疫情識唔到朋友
講到為何要玩交友App，方力申表示因疫情關係，已經一年冇識過任何新朋友，自從加入了交友App，他才發現有這麼多素人在交友App活躍，感覺好新奇好得意，他更笑說：「原來香港有咁多靚人，而平時係見唔到識唔到！」
方力申承認以貌取人
向來形象都花弗的方力申，擺到明玩交友網都是為媾女，而他亦承認在交友網見到靚女才會讚好，他說過去傾過偈的兩個女仔，只有一個信他是方力申，不過所傾的話題都很悶，有點像平常的訪問。
陳瀅指不介意主動追求方力申
方力申曾在節目《Tiger’s Talk》上直言分手後四年來一直單身，同場嘉賓陳瀅即踢爆方力申媾過佢，曾約單獨食飯，搞到方力申勁尷尬，之後樂易玲更大爆方力申於情人節送過花給陳瀅，而自己亦有收到方力申的花，但相信自己只是「煙幕」。陳瀅提及自己不介意主動追求，若自己遇上「好鍾意」的人會做主動，她笑指「知道小方條件很好，但只係好好，唔係鍾意」。
方力申約女次數：一隻手數到晒！
方力申呻爆冇拖拍，阿Bob話方力申好少與異性單獨約會，所以錯失不少姻緣，方力申解釋：「因為喺我出道嗰個年代好多狗仔隊，慣咗收埋自己，所以我人生同單身而又有機會發展嘅女仔係好少，一隻手數得晒。」
爆方力申屎橋媾女法
方力申話自己甚少約女單獨出街，陳瀅立即玩踢爆：「佢（指方力申）有約過我，有一日突然問我可唔可以同佢單獨食飯，但後來冇發生到嘅，事緣因為疫情我由溫哥華返嚟，佢怕我悶就叫我打電話畀個星座專家，個星座師傅話我2023、24年會同個點樣點樣嘅男仔結婚，個男仔係屬猴嘅，之後我打番畀小方，同佢講個師傅同我講咗啲乜，佢話個師傅又係咁同佢講，佢又咁啱係屬猴嘅，所以懷疑佢畀咗錢個師傅。」陳瀅踢爆方力申曾對她有意，更暗笑方力申的屎橋媾女法未能成事﹗
陳瀅評小方：除咗心地好我諗唔到啲咩！
陳瀅被伍姑娘大逼供係咪專釣金龜？陳瀅直言過去拖友富貴同冇錢都有，又豪言：「其實我自己搵到錢嘅﹗」方力申又笑指陳瀅一定飛人居多，陳瀅一臉認真話：「上一段感情我係被人飛嘅﹗」主持又問陳瀅鍾意咩類型男仔？陳瀅即指住方力申，大讚佢心地好：「我成日都媾佢㗎，你哋唔信咩？我覺得佢真係好男仔，心地好，不過心地好之外諗唔到啲咩﹗」
陳瀅逼方力申當眾「求婚」
陳瀅爆曾被方力申追求，方力申已經相當尷尬，進擊的陳瀅情緒卻愈來愈高漲，表現勁high，話現在心態已經ready結婚，若遇到心儀對象會主動出擊，隨即將自己手上的戒指除下遞給方力申，阿Bob和伍姑娘起哄：「嚟啦，隻手伸咗出嚟，戒指呀，戴上去啦﹗」方力申呆坐唔識畀反應，陳瀅硬把戒指塞畀方力申：「戒指畀埋你，唔使買呀﹗」方力申拍落陳瀅隻手度，並拎住戒指戴上自己尾指，唔中陳瀅的圈套未有為她戴上戒指。
陳瀅主動「合巹交杯」
坐在方力申同陳瀅中間的唐詩詠聯同阿Bob、伍姑娘玩嘢起身走人，笑言留給二人相處機會，方力申尷尬地飲紅酒遮醜，陳瀅便愈來愈興奮，不停拍打又捽方力申手臂，然後拎起紅酒，主動翹實方力申隻手玩「合巹交杯」，方力申嚇到呆咗，最後又玩埋拋花球，陳瀅最為盡興﹗
借糖妹做煙幕媾陳瀅
方力申同陳瀅三年前曾傳緋聞，被影到結伴到蘭桂坊，有指是糖妹做媒人，有指當時陳瀅剛與賭王仔猷亨分手，而去年有傳陳瀅同賭王仔猷亨復合，更一連兩日現身賭王葬禮上，看來方力申今次又係無米粥﹗