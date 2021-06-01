麥明詩話練水有益 方力申撩上一對一技術改進 網民提議：約埋陳瀅三人游

已半淡出娛樂圈的麥明詩，最近升呢「亞視一姐」拍網劇《逐流時代》，為keep住最佳狀態食健康餐又勤做運動，她在社交網分享泳衣照，留言話游水好處多，招惹方力申搭訕問「要上技術改進課程嗎？」麥明詩口快快話好，有網民提議方力申搵埋陳瀅同歡暢，唔知成唔成事呢？

撰文：東方新地 圖片：麥明詩IG圖片、方力申IG圖片、myTV super截圖、無綫影片截圖