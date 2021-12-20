李靚蕾欲休戰 麥明詩繼續代女權發聲 質疑王力宏發文
王力宏和李靚蕾的離婚風波引起全亞洲網民熱議，王力宏被李靚蕾爆出愛約炮、召妓醜聞，形象一鋪清袋，不過在王力宏發文認錯及表示會承擔起所有責任後，李靚蕾就向台灣傳媒表示：「不會告了。」似乎打算休戰，但幾乎在同一時間，港姐冠姐麥明詩卻在社交網上代女權發聲，質疑王力宏的發文有多處問題！
文：東方新地｜圖：[email protected]麥明詩 Louisa Mak、[email protected]
李靚蕾欲休戰 麥明詩繼續質疑王力宏
王力宏在本周一（20日）中午發文表示：「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。」而在他發文約1小時後，麥明詩亦在社交網發文，反駁王力宏的言論，指責他那句「男人還是應該承擔起所有責任」既父權兼沒承擔責任的意思！
指王力宏迴避面對自己的對錯和不足
麥明詩的發文講到：「先不評論他倆婚姻誰對誰錯（相信大家自有看法）但他這句『男人還是應該承擔起所有責任』既父權兼沒承擔責任的意思，意思是我所謂『承擔責任』是因為我是男人，而不是因為我為我自己做錯的事情而承擔責任及後果。而這個說法，是基於妻子是丈夫的附屬品的概念，『因為男人是一家之主，所以家庭的問題都是我的錯』況且，若王力宏真的覺得男人應該承擔所有責任（我不認同但先根據王力宏的說法去討論），那就應該直接承認錯誤及承擔後果，而不是透過『我是男人所以我承擔』來迴避面對自己的對錯和不足。」
網民：呢個男人可以直接送去堆填區
網民都紛紛留言對麥明詩的說法表示認同，大讚她「厲害！一針見血」、「邏輯思維能力真高強」等，又指王力宏發文「頭4個字『左思右想』已經係無意義無誠意的表現」、「佢成段野既感覺好似係懶得再爭論，你話係就係啦，感覺完全無悔意」、「這個道歉完全不能接受」、「呢個男人已經冇用，可以直接送去堆填區」等等。