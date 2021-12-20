李靚蕾欲休戰 麥明詩繼續代女權發聲 質疑王力宏發文

王力宏和李靚蕾的離婚風波引起全亞洲網民熱議，王力宏被李靚蕾爆出愛約炮、召妓醜聞，形象一鋪清袋，不過在王力宏發文認錯及表示會承擔起所有責任後，李靚蕾就向台灣傳媒表示：「不會告了。」似乎打算休戰，但幾乎在同一時間，港姐冠姐麥明詩卻在社交網上代女權發聲，質疑王力宏的發文有多處問題！