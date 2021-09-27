麥明詩回顧十年前靚相 被網民指同林作拍拖係一生遺憾 親自回應留言
前「十優港姐」麥明詩（Louisa）日前在社交網貼出10年前入讀劍橋大學時的舊照，留言中提到自己「no regrets（不後悔）」，引來網友留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」麥明詩亦有親自回應，引發其他網友熱烈討論，仲大讚麥明詩的回應好大方得體，不過該名引發討論的網友其後疑已刪走了留言。
文：東方新地｜圖：麥明詩IG、林作IG、新傳媒圖片
麥明詩 回首十年無悔
2019年麥明詩離巢無綫後轉行返寫字樓工，為著名跨國顧問公司擔任商業顧問，但今年她仍有主演亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》，並未完全脫離幕前。日前麥明詩在社交網貼出10年前入讀劍橋大學時的舊照，以英文留言指：「10年前我從大學開始的照片。回首往事，我珍惜一路上遇到的每一次經歷和每一個人。他們造就了今天的我。」並Tag「no regrets（不後悔）」、「人生有幾多個十年」。
網友都大讚麥明詩10年前「真係好靚好pure」、「同現在一樣好靚女」、「又靚又叻」、「好清純好有氣質」、「同依家差唔多，一樣咁charm！」、「好似楊采妮」等等。
大方回應曾戀林作
其中有一名網友重提麥明詩與林作昔日的戀情，留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」麥明詩竟親自回覆：「still something I don’t regret!（仍然是我不後悔的事！）」隨即引發網民熱議，紛紛留言「早走早著，遲啲瞓唔著」、「作仔唔係蠢仔，係衰格啲但幾叻計數，依家各有所得。」、「人一生好人壞人都要識吓，呢個係人生嘅學習，唔係污點！」等。
有不少網友大讚麥明詩回應好友大方得體，沒有說前度半句壞話，有家教、有修養，獲得逾千名網友點讚，不過該名引發討論的網友其後疑已刪走了留言。
林作曾多次消費麥明詩
林作過往曾多次消費作為港姐冠軍的前度麥明詩，一度為維護現任女友裕美，而在社交網發表偉論謂：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到嚟選美咁嗎？」護花撐自己女友絕對是勇夫所為，不過要借踩前任麥明詩去抬舉現任則被指極無品，有傳媒問及麥明詩這事時，她就以八字回應：「唔回應，唔想中圈套！」