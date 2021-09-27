麥明詩回顧十年前靚相 被網民指同林作拍拖係一生遺憾 親自回應留言

前「十優港姐」麥明詩（Louisa）日前在社交網貼出10年前入讀劍橋大學時的舊照，留言中提到自己「no regrets（不後悔）」，引來網友留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」麥明詩亦有親自回應，引發其他網友熱烈討論，仲大讚麥明詩的回應好大方得體，不過該名引發討論的網友其後疑已刪走了留言。

文：東方新地｜圖：麥明詩IG、林作IG、新傳媒圖片