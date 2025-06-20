裕美開火4字怒轟麥明詩 林作撐現任公開1句警告前度 連環狙擊「圈套論」
林作拍片力撐現任女友裕美
林作在昨晚的一段影片中力撐其女友裕美，他表示：「我撐裕美，裕美係我見過最善良嘅人，裕美係唔會講大話，依家究竟係邊個陷害邊個，邊個搞到邊個，我覺得係大家自有公允。」他進一步解釋，大家都忙於自己的事業和生意，沒有空閒去搞小動作，並強調要保護自己的愛人：「唔好搞到我女人，我一定出嚟為佢出頭，我愛裕美！」
裕美即爆seed反擊：真係好cheap
當鏡頭轉向正在工作的裕美時，她也不甘示弱地回應：「唔好阻住我做嘢，就係咁簡單，你哋鍾意搞新聞自己搞，唔好煩到我，我唔需要搞新聞嚟搵生意架ok，真係好cheap啊大佬！」而林作在影片的最後，再次豎起手指表示支持，力撐女友。
事件引起網民激烈討論，有人批評王莉妮太高調，也有人覺得裕美反應過激，更有不少人質疑麥明詩是否真有「設局」之嫌。三角關係愈演愈烈，誰才是真正「搞事」主角，成為熱議焦點。
裕美強硬回應指控：「賊喊捉賊」
在事件發酵期間，裕美親自於社交平台轉載相關新聞截圖，並在圖片下方以大字寫上「賊喊捉賊」四字，明顯針對有關指控作出強烈回應。這一句話不但語氣直接，亦帶有反擊意味，暗示自己才是被冤枉的一方，反駁外界對她「設局」的質疑。這個舉動即時引來網民關注，令整個三角風波火藥味再升級，亦突顯裕美對事件的態度十分強硬。
麥明詩產後復出 大騷fit爆身材
麥明詩產後首度復出於昨日（19日）參加了珠寶活動。在活動中，她分享了自己作為新手媽媽的生活調整，仲超得體回應一連串有關林作母親嘅「Po相風波」，仲用一句座右銘轉贈裕美！
麥明詩透露修身進度良好，沒有刻意要回復昔日體重，仲激讚老公盛勁為係「神隊友」：「生咗BB之後都唔會話要好劇烈咁樣減肥，運動同埋飲食都慢慢嚟。」又指自己目前的生活狀態與產前相比有所不同，並坦言近期睡眠有所減少，但照顧BB的頻率並不高。「最近真係瞓少咗，但係要起身睇住BB嘅次數都唔係好頻繁。」
麥明詩超得體回應裕美指控
麥明詩於今日活動中正面回應裕美有關「借人上位」指控，坦言：「可能當初同伯母溝通得不夠清楚，但佢好快就將啲相收返，我哋有好嘅關係，唔想再講太多，唔想再有圈套，係我中人圈套。」
麥明詩借金句「做人要睇開啲」
她強調在林作母親身上學識「做人要睇開啲」，並指與林作母親一直保持良好關係，並透露參選港姐時對方曾給予很多支持和鼓勵，自己一直很尊重對方。她又補充，與老公不時會與伯母飯聚，至於BB「上契」一事則以私人理由拒絕多談。
唔打算出賣「B仔」賺奶粉錢
對於是否會將家庭生活與工作結合，麥明詩表示她目前不會考慮讓自己的孩子參與商業活動。「都想保障返佢嘅私隱，所以冇特別講佢叫咩名，始終對於佢成長都會有啲壓力。」她進一步解釋，即使有高酬勞的工作機會，也不會因此讓一家三口一起參與：「其實嗰個工作嘅BB係一個小演員，暫時都唔會同自己嘅BB有商業活動，因為都希望俾返選擇權BB，因為BB始終有佢自己人生條路要行，因為佢如果拍咗啲嘢，呢個世代就冇得返轉頭。」
提到未來是否計劃再擁有孩子，麥明詩坦言目前還未準備好：「我好攰呀！都好想俾到佢一個兄弟姊妹，小朋友長遠嚟講有兄弟姊妹成長。呢一刻問我，我真係可能啱啱先開始瞓多咗，即刻諗就未ready啦！」
網民大讚麥明詩有風度
不少網民大讚麥明詩今次回應裕美指控時，表現得相當大方得體，認為她的答法正正體現「十優港姐」的高EQ和情商。「對答得體，個肚有無墨水係扮唔到」、「十優示範答題技巧」、「其實佢人品都唔錯說話大方得體，好過裕美先啦」，更有網民直言麥明詩的回應比裕美更有風度，贏得好評。