裕美爆林作好憎個前度 麥明詩完美反擊 獲網友激讚大方得體
文：東方新地｜圖：[email protected]_mak、[email protected]、[email protected]、[email protected] TV、新傳媒照片庫
裕美疑暗指林作憎麥明詩「憎到想佢死」
裕美近日接受由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》訪問時，被問到會否介意被人拿她和林作個「好巴閉」的前度作比較？裕美竟爆料指林作好憎他的前度：「佢係嗰啲分咗手就想佢死嘅人，即係唔好再畀我見到佢、再見不是朋友嗰種，佢唔會同前度做朋友，所以我咪話同佢一齊好有安全感囉！」
林作直認想前度在世界上消失
由於對話中講到林作該位前度「好巴閉」，因此令網友紛紛猜測裕美所指的林作前度，就是已和他分手多年的十優港姐麥明詩，對此林作回應傳媒查問時，解釋裕美所講的是他的愛情觀，而非針對他任何一位前度，他指任何人分手後，都不應該和前度再有任何關係，因此他巴不得想對方在這個世界上消失，不要再讓他遇到，最好當對方死了會準確一點。
麥明詩：不如講吓我同德斌哥哥仲好！
裕美的話題性爆料引起網上熱議，其後麥明詩在社交網發文表示：「不如講吓我同德斌哥哥仲好！ #逐流時代 #戚其義 #黃德斌」並附上她和黃德斌合作演出新劇《逐流時代》時的合照，疑似用這句說話來回應這次由裕美引起的風波。
網友評價：10A同零分嘅分別
網友大都為麥明詩不值，指她「躺著也中槍」、「覺得你以前好慘」、「不停被啲唔三唔四嘅人消費，真係慘，命犯小人」等，亦有不少網友大讚她「靚女又有內涵，大方得體」、「有智慧，有內涵，有修養，愈嚟愈鐘意妳」、「嘲諷之餘仲可以幫套劇做宣傳」、「10A同零分嘅分別」、「林x係永遠嘅黑歷史，但你嘅光環會將佢掩蓋」等等。
回顧麥明詩被網民指同林作拍拖係一生遺憾 曾親自大方回應
早前麥明詩在社交網貼出10年前入讀劍橋大學時的舊照，以英文留言指：「10年前我從大學開始的照片。回首往事，我珍惜一路上遇到的每一次經歷和每一個人。他們造就了今天的我。」並Tag「no regrets（不後悔）」、「人生有幾多個十年」。
麥明詩大方回應指林作非人生污點
其中有一名網友重提麥明詩與林作昔日的戀情，留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」麥明詩竟親自回覆：「still something I don’t regret!（仍然是我不後悔的事！）」隨即引發網民熱議，紛紛留言「早走早著，遲啲瞓唔著」、「作仔唔係蠢仔，係衰格啲但幾叻計數，依家各有所得。」、「人一生好人壞人都要識吓，呢個係人生嘅學習，唔係污點！」等。
林作曾多次消費麥明詩
林作過往曾多次消費作為港姐冠軍的前度麥明詩，一度為維護現任女友裕美，而在社交網發表偉論謂：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到嚟選美咁嗎？」護花撐自己女友絕對是勇夫所為，不過要借踩前任麥明詩去抬舉現任則被指極無品，有傳媒問及麥明詩這事時，她就以八字回應：「唔回應，唔想中圈套！」