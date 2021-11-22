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裕美爆林作好憎個前度 麥明詩完美反擊 獲網友激讚大方得體

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撰文：東方新地

裕美近日接受網上節目訪問，竟爆料指林作好憎個前度，仲憎到想對方死！這番說話極速引起網民熱議，由於對話中講到林作該位前度「好巴閉」，因此外界猜測裕美所指的林作前度，就是已和他分手多年的十優港姐麥明詩，其後麥明詩亦有在社交網出po反擊！

文：東方新地｜圖：[email protected]_mak、[email protected][email protected][email protected] TV、新傳媒照片庫

裕美疑暗指林作憎麥明詩「憎到想佢死」

裕美近日接受由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》訪問時，被問到會否介意被人拿她和林作個「好巴閉」的前度作比較？裕美竟爆料指林作好憎他的前度：「佢係嗰啲分咗手就想佢死嘅人，即係唔好再畀我見到佢、再見不是朋友嗰種，佢唔會同前度做朋友，所以我咪話同佢一齊好有安全感囉！」

裕美上節目接受蝦頭和連詩雅訪問，大講同林作的關係。（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美上節目接受蝦頭和連詩雅訪問，大講同林作的關係，又大爆林作癖好。（圖片來源：[email protected]
訪問中裕美大爆林作好憎佢個前度。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV影片截圖）
訪問中裕美大爆林作好憎佢個前度。（圖片來源：[email protected] TV影片截圖）
仲憎到想對方死。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV影片截圖）
仲憎到想對方死。（圖片來源：[email protected] TV影片截圖）
因此令裕美覺得好有安全感！（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV影片截圖）
因此令裕美覺得好有安全感！（圖片來源：[email protected] TV影片截圖）

林作直認想前度在世界上消失

由於對話中講到林作該位前度「好巴閉」，因此令網友紛紛猜測裕美所指的林作前度，就是已和他分手多年的十優港姐麥明詩，對此林作回應傳媒查問時，解釋裕美所講的是他的愛情觀，而非針對他任何一位前度，他指任何人分手後，都不應該和前度再有任何關係，因此他巴不得想對方在這個世界上消失，不要再讓他遇到，最好當對方死了會準確一點。

（圖片來源：林作IG）
林作與裕美拍拖至今已有近3年，經常公開放閃，裕美在訪問中又大爆林作的性癖好，爆他喜歡「打飛機」。（圖片來源：[email protected]
麥明詩同林作分手曾落淚呻迷惘 電視城Locker前喊爆講數
麥明詩也曾與林作拍拖3年，於2016年分手。（圖片來源：新傳媒照片庫）

麥明詩：不如講吓我同德斌哥哥仲好！

裕美的話題性爆料引起網上熱議，其後麥明詩在社交網發文表示：「不如講吓我同德斌哥哥仲好！ #逐流時代 #戚其義 #黃德斌」並附上她和黃德斌合作演出新劇《逐流時代》時的合照，疑似用這句說話來回應這次由裕美引起的風波。

麥明詩晒出同黃德斌的合照，獲網友大讚她撞樣韓國女神孫藝珍。（圖片來源：IG@louisa_mak）
麥明詩晒出同黃德斌的合照，獲網友大讚她撞樣韓國女神孫藝珍。（圖片來源：[email protected]_mak）
（圖片來源：IG@louisa_mak）
（圖片來源：[email protected]_mak）

網友評價：10A同零分嘅分別

網友大都為麥明詩不值，指她「躺著也中槍」、「覺得你以前好慘」、「不停被啲唔三唔四嘅人消費，真係慘，命犯小人」等，亦有不少網友大讚她「靚女又有內涵，大方得體」、「有智慧，有內涵，有修養，愈嚟愈鐘意妳」、「嘲諷之餘仲可以幫套劇做宣傳」、「10A同零分嘅分別」、「林x係永遠嘅黑歷史，但你嘅光環會將佢掩蓋」等等。

麥明詩近日有份主演亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》。（圖片來源：麥明詩IG）
2019年麥明詩離巢無綫後轉行返寫字樓工，為著名跨國顧問公司擔任商業顧問，但今年她仍有份主演亞洲心動娛樂（AMM）出品、戚其義監製的網劇《逐流時代》，並未完全脫離幕前。（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩近日同家人上郵輪開心度假。（圖片來源：麥明詩IG）
麥明詩早前同家人上郵輪開心度假，大騷Fit爆身材。（圖片來源：[email protected]_mak）
大騷Fit爆身材。（圖片來源：麥明詩IG）
仲話藍天白雲、一望無際嘅海洋，係壓力嘅最佳治療（圖片來源：[email protected]_mak）

回顧麥明詩被網民指同林作拍拖係一生遺憾 曾親自大方回應

早前麥明詩在社交網貼出10年前入讀劍橋大學時的舊照，以英文留言指：「10年前我從大學開始的照片。回首往事，我珍惜一路上遇到的每一次經歷和每一個人。他們造就了今天的我。」並Tag「no regrets（不後悔）」、「人生有幾多個十年」。

現年29歲的麥明詩日前在社交網貼出10年前入讀劍橋大學時的舊照回顧往事。（圖片來源：麥明詩IG）
麥明詩早前在社交網貼出10年前入讀劍橋大學時的舊照回顧往事，獲網友大讚她10年前「真係好靚好pure」、「同現在一樣好靚女」、「又靚又叻」、「好清純好有氣質」、「同依家差唔多，一樣咁charm！」、「好似楊采妮」等等。（圖片來源：[email protected]_mak）
（圖片來源：IG@louisa_mak）
現年29歲的麥明詩。（圖片來源：[email protected]_mak）

麥明詩大方回應指林作非人生污點

其中有一名網友重提麥明詩與林作昔日的戀情，留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」麥明詩竟親自回覆：「still something I don’t regret!（仍然是我不後悔的事！）」隨即引發網民熱議，紛紛留言「早走早著，遲啲瞓唔著」、「作仔唔係蠢仔，係衰格啲但幾叻計數，依家各有所得。」、「人一生好人壞人都要識吓，呢個係人生嘅學習，唔係污點！」等。

有網友留言指同林作個傻仔扯上關係，是麥明詩一生遺憾，獲麥明詩親自回應。（圖片來源：麥明詩IG）
有網友留言指同林作個傻仔扯上關係，是麥明詩一生遺憾，麥明詩親自留言回應，不少網友大讚好大方得體，沒有說前度半句壞話，有家教、有修養，獲得逾千名網友點讚，不過該名引發討論的網友其後疑已刪走了留言。（圖片來源：[email protected]sa_mak）

林作曾多次消費麥明詩

林作過往曾多次消費作為港姐冠軍的前度麥明詩，一度為維護現任女友裕美，而在社交網發表偉論謂：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到嚟選美咁嗎？」護花撐自己女友絕對是勇夫所為，不過要借踩前任麥明詩去抬舉現任則被指極無品，有傳媒問及麥明詩這事時，她就以八字回應：「唔回應，唔想中圈套！」

林作前度遍天下？被鬧爆為兜生意不斷消費前度 網民：現任要小心
會考零分、曾經離婚、當年未同前夫了斷已經搭上藝員黃子恆，呢一切都係裕美嘅黑歷史，唔少網友認為作為林作新歡，裕美不論背景家底才貌，都遠遠不及林作舊愛麥明詩。（圖片來源：新傳媒照片庫）
林作想搵金主鍾培生贊助女友和阿媽的拳賽，但裕美就唔睇好。（圖片來源：裕美IG）
裕美同林作拍拖已近3年，她表示二人各方面都很夾。（圖片來源：[email protected]

即睇裕美《絲打圍爐》訪問：

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