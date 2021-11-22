裕美爆林作好憎個前度 麥明詩完美反擊 獲網友激讚大方得體

裕美近日接受網上節目訪問，竟爆料指林作好憎個前度，仲憎到想對方死！這番說話極速引起網民熱議，由於對話中講到林作該位前度「好巴閉」，因此外界猜測裕美所指的林作前度，就是已和他分手多年的十優港姐麥明詩，其後麥明詩亦有在社交網出po反擊！

文：東方新地｜圖：[email protected]_mak、[email protected]、[email protected]、[email protected] TV、新傳媒照片庫