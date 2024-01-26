麥明詩 林作

麥明詩突與機師男友閃婚 「一世污點」舊愛林作激動回應

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現年32歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）突然驚爆榮升「新娘子」，與男友機師盛勁為結婚轟動娛樂圈！回看麥明詩入行以來的情史，最令人印象深刻的都是她和林作的一段情，不過，這段高學歷戀情卻不被網民看好，更被眾多網民視作為麥明詩的「一世污點」。當被問及舊愛麥明詩結婚的消息時，林作本人激動回應……

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麥明詩曾與林作拍拖三年，於2016年分手。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

林作激動回應麥明詩閃婚

麥明詩和盛勁為傳出婚訊之後，有傳媒追訪麥明詩的前男友林作，被問前女友結婚有何感想，他激動表示「冇回應」，又稱自己貫徹始終，對於任何前度的事情都「冇回應」。

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麥明詩盛勁為被爆低調結婚。（圖片來源：IG@louisa_mak）
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麥明詩突然榮升「新娘子」。（圖片來源：IG@martiness）
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麥明詩的機師男友盛勁為。（圖片來源：IG@keithshing_）

麥明詩8年前電視城喊爆講數

2016年9月6日晚上十時左右，本刊曾獨家直擊麥明詩到將軍澳電視城為港男決賽做綵排，期間獨自行到走廊講電話，並傷心飲泣，不時用手抹去臉上淚痕，傾咗大約半小時後才掛線入廠綵排。直至凌晨一時收工，麥明詩未有返家休息，而係駕車直駛林作位於麥當勞道嘅豪宅，甫下車，麥明詩見本刊記者仍強顏歡笑，問到剛喺TVB喊得好緊要，麥強笑說：「冇呀！OK…（感情定工作上問題？）都係壓力，各方面⋯（同男友感情點？）朋友囉！諗住叫佢拎番啲嘢俾我，但你哋喺度！」

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當日晚上十時，換上造型服等綵排嘅麥明詩出電視城嘅空地傾電話，起初見佢心情尚算平靜，但講多兩句忍唔住喊，不時用手拭淚，未知打畀佢嘅係咪男友林作?!
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呢一通電話一傾就半小時，之後麥明詩入咗去走廊繼續傾電話，見佢心情稍為平靜，但其時雙眼已通紅。

上林作屋企執嘢走

麥明詩之後上樓近一小時後才下樓，被問到林作媽媽都好想二人復合？麥明詩說：「拍拖係兩個人嘅事，都盡量唔理其他嘅嘢！（會否擔心林媽媽好傷心）我諗佢最緊要都係個仔嘅決定！（之前傳林媽媽送六千五百萬嘅單位畀你）唔係好清楚佢啲嘢，點都唔係畀我啦！佢（林作）都冇搬到！」執嘢走，仲將男友降呢為朋友，正式為「明作戀」畫上句號！

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收咗工，麥明詩帶住疲乏嘅身軀去林作屋企攞嘢，入𨋢後個樣愁爆！
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落樓時，情海翻波嘅麥明詩一見本刊記者，即強顏歡笑！

爆喊呻迷惘

同一日麥明詩接受《新地》Live fb訪問，期間提到同男友林作嘅關係，麥明詩表示感到好迷惘，更數度感觸落淚，當記者再問原諒咗佢（林作）未，麥明詩喊住話：「我覺得唔係話原唔原諒，件事唔係你哋睇到咁簡單！」

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當年同林作分手，麥明詩曾經迷惘落淚。

問到是否已同林作復合，麥明詩表示只係食lunch！至於近期有否異性追求，麥明詩笑言唔可以控制其他人做乜：「其實我覺得人長大咗，人與人之間唔係咁清，當然唔係我想唔清晰（開始緊張，抓頭髮）⋯我驚我講到喊（手掩面）⋯唔係話可以咁清晰⋯人非草木！」

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麥明詩身邊一直不乏追求者，但被林作傷透心的她似乎仍未走出情傷。

當問到依家係咪感到好迷惘時，麥明詩直認：「我係好迷惘！（因為林作？）其實唔係喺佢身上，因為我依家廿幾歲，好多人喺呢個位都好lost！」此時，麥明詩掩面強裝笑容，但雙眼已通紅！

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麥明詩雙眼通紅，但仍強顏歡笑。

麥明詩提感情事落淚

麥明詩自認係一個大情大性之人，不過，佢坦言身邊人未必了解佢感受！「其實，好多事好易令我開心，但唔係人人都get到，我覺得我係有啲奇怪，我要嘅開心係佢要明白我嘅emotions，或者佢幽默感要好特殊，變咗唔係個個都氹到我開心！但唔係送花送咭能夠觸動到我！」

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麥明詩話佢想要嘅對象幽默感要好特殊，咁有啲幽默感的確係林作先有。

當記者再問你原諒咗佢（林作）未？麥明詩即情緒爆發，激動落淚說：「我覺得唔係話原唔原諒，件事唔係你哋睇到咁簡單！」

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講到林作就忍唔住喊！
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的確係大情大性之人 ！

麥明詩大方回應曾戀林作

有網友重提麥明詩與林作昔日的戀情，留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」麥明詩竟親自回覆：「still something I don’t regret!（仍然是我不後悔的事！）」隨即引發網民熱議，紛紛留言「早走早著，遲啲瞓唔著」、「作仔唔係蠢仔，係衰格啲但幾叻計數，依家各有所得。」、「人一生好人壞人都要識吓，呢個係人生嘅學習，唔係污點！」等。有不少網友大讚麥明詩回應好友大方得體，沒有說前度半句壞話，有家教、有修養，獲得逾千名網友點讚，不過該名引發討論的網友其後疑已刪走了留言。

麥明詩 林作 有網友留言指同林作個傻仔扯上關係，是麥明詩一生遺憾，獲麥明詩親自回應。
有網友留言指同林作個傻仔扯上關係，是麥明詩一生遺憾，獲麥明詩親自回應。（圖片來源：麥明詩IG）

林作曾多次消費麥明詩

林作過往曾多次消費作為港姐冠軍的前度麥明詩，一度為維護現任女友裕美，而在社交網發表偉論謂：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到嚟選美咁嗎？」護花撐自己女友絕對是勇夫所為，不過要借踩前任麥明詩去抬舉現任則被指極無品，有傳媒問及麥明詩這事時，她就以八字回應：「唔回應，唔想中圈套！」

麥明詩 林作 林作前度遍天下？被鬧爆為兜生意不斷消費前度 網民：現任要小心
會考零分、曾經離婚、當年未同前夫了斷已經搭上藝員黃子恆，呢一切都係裕美嘅黑歷史，唔少網友認為新歡背景家底才貌，都遠遠不及林作舊愛麥明詩。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
麥明詩 林作 林作與裕美的戀情自去年曝光後，二人經常公開放閃。
林作與裕美的戀情自去年曝光後，二人經常公開放閃。（圖片來源：林作IG）

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@martiness、IG@louisa_mak、新傳媒圖片庫

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