麥明詩突與機師男友閃婚 「一世污點」舊愛林作激動回應
林作激動回應麥明詩閃婚
麥明詩和盛勁為傳出婚訊之後，有傳媒追訪麥明詩的前男友林作，被問前女友結婚有何感想，他激動表示「冇回應」，又稱自己貫徹始終，對於任何前度的事情都「冇回應」。
麥明詩8年前電視城喊爆講數
2016年9月6日晚上十時左右，本刊曾獨家直擊麥明詩到將軍澳電視城為港男決賽做綵排，期間獨自行到走廊講電話，並傷心飲泣，不時用手抹去臉上淚痕，傾咗大約半小時後才掛線入廠綵排。直至凌晨一時收工，麥明詩未有返家休息，而係駕車直駛林作位於麥當勞道嘅豪宅，甫下車，麥明詩見本刊記者仍強顏歡笑，問到剛喺TVB喊得好緊要，麥強笑說：「冇呀！OK…（感情定工作上問題？）都係壓力，各方面⋯（同男友感情點？）朋友囉！諗住叫佢拎番啲嘢俾我，但你哋喺度！」
上林作屋企執嘢走
麥明詩之後上樓近一小時後才下樓，被問到林作媽媽都好想二人復合？麥明詩說：「拍拖係兩個人嘅事，都盡量唔理其他嘅嘢！（會否擔心林媽媽好傷心）我諗佢最緊要都係個仔嘅決定！（之前傳林媽媽送六千五百萬嘅單位畀你）唔係好清楚佢啲嘢，點都唔係畀我啦！佢（林作）都冇搬到！」執嘢走，仲將男友降呢為朋友，正式為「明作戀」畫上句號！
爆喊呻迷惘
同一日麥明詩接受《新地》Live fb訪問，期間提到同男友林作嘅關係，麥明詩表示感到好迷惘，更數度感觸落淚，當記者再問原諒咗佢（林作）未，麥明詩喊住話：「我覺得唔係話原唔原諒，件事唔係你哋睇到咁簡單！」
問到是否已同林作復合，麥明詩表示只係食lunch！至於近期有否異性追求，麥明詩笑言唔可以控制其他人做乜：「其實我覺得人長大咗，人與人之間唔係咁清，當然唔係我想唔清晰（開始緊張，抓頭髮）⋯我驚我講到喊（手掩面）⋯唔係話可以咁清晰⋯人非草木！」
當問到依家係咪感到好迷惘時，麥明詩直認：「我係好迷惘！（因為林作？）其實唔係喺佢身上，因為我依家廿幾歲，好多人喺呢個位都好lost！」此時，麥明詩掩面強裝笑容，但雙眼已通紅！
麥明詩提感情事落淚
麥明詩自認係一個大情大性之人，不過，佢坦言身邊人未必了解佢感受！「其實，好多事好易令我開心，但唔係人人都get到，我覺得我係有啲奇怪，我要嘅開心係佢要明白我嘅emotions，或者佢幽默感要好特殊，變咗唔係個個都氹到我開心！但唔係送花送咭能夠觸動到我！」
當記者再問你原諒咗佢（林作）未？麥明詩即情緒爆發，激動落淚說：「我覺得唔係話原唔原諒，件事唔係你哋睇到咁簡單！」
麥明詩大方回應曾戀林作
有網友重提麥明詩與林作昔日的戀情，留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」麥明詩竟親自回覆：「still something I don’t regret!（仍然是我不後悔的事！）」隨即引發網民熱議，紛紛留言「早走早著，遲啲瞓唔著」、「作仔唔係蠢仔，係衰格啲但幾叻計數，依家各有所得。」、「人一生好人壞人都要識吓，呢個係人生嘅學習，唔係污點！」等。有不少網友大讚麥明詩回應好友大方得體，沒有說前度半句壞話，有家教、有修養，獲得逾千名網友點讚，不過該名引發討論的網友其後疑已刪走了留言。
林作曾多次消費麥明詩
林作過往曾多次消費作為港姐冠軍的前度麥明詩，一度為維護現任女友裕美，而在社交網發表偉論謂：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到嚟選美咁嗎？」護花撐自己女友絕對是勇夫所為，不過要借踩前任麥明詩去抬舉現任則被指極無品，有傳媒問及麥明詩這事時，她就以八字回應：「唔回應，唔想中圈套！」
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