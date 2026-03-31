麥明詩突公開產房分娩過程 痛到表情扭曲畫面曝光 老公1舉動感動網民
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「十優港姐」麥明詩日前（29日）趁愛兒1歲生日，突然在社交網大膽公開產房分娩的真實過程！這位低調港姐媽媽罕有地分享了從陣痛到誕下兒子的完整片段，母愛爆發的真摯情感瞬間引爆網上熱議！
麥明詩產房分娩過程首度曝光
麥明詩在2024年與飛機師丈夫盛勁為結婚後，於去年3月誕下兒子。這次她破天荒公開的影片紀錄了在醫院待產、陣痛、以及在產房奮力生產的珍貴過程。片段中可見麥明詩承受著十級痛楚，但老公盛勁為一直緊握愛妻雙手，從旁給予最大支持。當護士將剛出生的兒子抱到麥明詩胸前時，夫婦二人看著兒子的喜悅表情，場面既感動又溫馨，令不少網民看到都忍不住落淚。
廿四孝媽媽麥明詩親力親為育兒
短短的成長片段收錄了兒子這一年來的珍貴點滴，從慶祝滿月、體驗游泳、打針等重要時刻，麥明詩與盛勁為都沒有錯過任何一個瞬間。作為「廿四孝媽媽」的麥明詩，無論是餵奶、出國旅遊、上山下海、玩雪橇、農場體驗等親子活動都親力親為，完全展現出港姐媽媽的悉心教育和無私奉獻。從影片可見，這對新手父母對兒子的愛護和陪伴，每一個細節都充滿著濃濃的愛意。
網民大讚麥明詩真性情分享
麥明詩這次罕有地公開如此私密的產房片段，立即在網上引起熱烈討論。不少網民都被這位十優港姐的真性情所感動，紛紛留言大讚她願意分享人生中最珍貴的時刻。有網民表示「麥明詩真係好勇敢，願意分享咁私人嘅時刻」，更有人讚賞「睇到都感動到喊，母愛真係好偉大」。這次分享不但展現了麥明詩作為母親的另一面，更讓大眾看到這位港姐背後的真摯情感和家庭幸福。
圖片來源：IG@louisa_mak資料或影片來源：原文刊於新假期