「麥明詩宿敵」拒絕同男友AA制 堅稱並非拜金女：唔好太斤斤計較

現年32歲的龐卓欣（Ada）與金融才俊男友Patrick拍拖多年感情穩定，二人不時高調放閃。被稱為「麥明詩宿敵的Ada在2015年獲得港姐亞軍，卸任後她並未有加入娛樂圈發展，反而轉型做KOL及教小朋友唱歌。日前，Ada就在社交網拍片大談不接受情侶或夫妻之間AA制，但就強調自己不是拜金女。

