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「麥明詩宿敵」拒絕同男友AA制 堅稱並非拜金女：唔好太斤斤計較

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現年32歲的龐卓欣（Ada）與金融才俊男友Patrick拍拖多年感情穩定，二人不時高調放閃。被稱為「麥明詩宿敵的Ada在2015年獲得港姐亞軍，卸任後她並未有加入娛樂圈發展，反而轉型做KOL及教小朋友唱歌。日前，Ada就在社交網拍片大談不接受情侶或夫妻之間AA制，但就強調自己不是拜金女。
港姐 現年32歲的龐卓欣（Ada）卸任後轉行做KOL（圖片來源：IG@adapcy）
現年32歲的龐卓欣（Ada）卸任後轉行做KOL（圖片來源：IG@adapcy）

「麥明詩宿敵」拒絕同男友AA制

Ada日前拍片分享至最近有學生問道：「同男朋友、老公會唔會50/50畀錢？」她坦言讀書時期與男友都是用家人的錢，所以並不介意AA制，但自己開始工作賺錢後，她就不太贊成繼續AA制，並認為男方應該主動照顧女生，更指可以從中看出男方的誠意：

「我揀男朋友都係想遲早結婚，都係因為結婚，所以先拍拖，唔係拍拖嚟做咩啫？咁我就想搵一個男仔係真心想照顧我，唔關錢呢個問題，但我係想男仔主動『呢個女仔我想照顧佢，畀最好嘅嘢佢』，細嘅嘢我畀我唔介意，但其實每個女仔想一個男仔照顧都係好正常，我覺得慳係唔緊要嘅，但係對自己屋企人或者對自己愛嘅人唔好太斤斤計較。」她續指不會因為錢而結婚，並強調自己不是拜金：「我唔係要做gold digger（拜金女），有層樓先嫁畀一個人，唔係咁，就係通過日常呢啲小小嘅嘢，你知道呢個男仔其實對你有冇誠意。」

港姐 Ada日前拍片討論會否同男友AA制。（圖片來源：IG@adapcy）
Ada日前拍片討論會否同男友AA制。（圖片來源：IG@adapcy）
港姐 Ada就表示自己唔會同男友AA制，但就堅稱自己唔係要做拜金女。（圖片來源：IG@adapcy）
Ada就表示自己唔會同男友AA制，但就堅稱自己唔係要做拜金女。（圖片來源：IG@adapcy）

Ada家底超雄厚

Ada拒出錢與另一半AA制，但其實她的家底豐厚，不愁生活，爸爸龐寶林是股評人及基金公司管理董事總經理，有傳身家過億；2018年，年紀輕輕的Ada已升呢做業主，在爸爸的支持下以1,200萬購入銅鑼灣一個700呎單位。

港姐 股評人龐寶林女兒Ada家底雄厚，26歲就靠爸爸成功上車。（圖片來源：IG@adapcy）
股評人龐寶林女兒Ada家底雄厚，26歲就靠爸爸成功上車。（圖片來源：IG@adapcy）

網民意見兩極：2024年喇 男女平等呢？

Ada的拒絕AA制言論一出，不少網民都在討論區留言討論，部分網民認為女生想要男生照顧很正常，的確亦能夠從這些細節中，看得出男生是否在意女生。

不過亦有網民認為現時社會講求男女平等，Ada的想法未免太過自私：「2024年啦，仲扮晒野話女仔弱所以想比人照顧，人唔笑狗都吠」、「男女平等呢」、「最斤斤計較既人就最鐘意叫人唔好斤斤計較 你唔計住又點會知人地計住呀」、「講明想比人照顧都有。真係時代唔同。 」、「拜金主義」等。

港姐 網民都指替Ada男友覺得慘。（圖片來源：IG@adapcy）
網民都指替Ada男友覺得慘。（圖片來源：IG@adapcy）

龐卓欣 公開被騙經歷警惕大眾

龐卓欣去年以「我被騙了$70,000」為題，在片中指事件發生於前一個星期，她指7萬蚊對她而言也是好多錢，要教好多堂唱歌堂才能賺到，所以這次被騙也令她好心痛，她也直言覺得自己好蠢同好丟臉，但她希望公開這次被騙的經歷，可以防止有任何人再被騙。

港姐 龐卓欣希望藉著自己被騙的經歷警惕大眾。（圖片來源：YouTube@Ada Pong）
龐卓欣希望藉著自己被騙的經歷警惕大眾。（圖片來源：YouTube@Ada Pong）

歸納4大被騙原因：其一係「男朋友唔喺香港！」

講述事發經過之前，龐卓欣先解釋被騙的原因，一是她指自己以前睇過好多電話騙案，或是騙去緬甸工作的新聞，但就好少聽過網上工作編案，二是她最近幾個月一直希望增加一些在網上賺錢的途徑。三是她指事件發生得好快，在短短3日間她就被騙去了7萬，令她冇時間向父母詢問意見，最後她更歸咎一個原因，就係：「男朋友又唔喺香港！」

8年前曾透過同一中介公司搵工

而講到被騙經過，龐卓欣表示收到一個來自中介公司Page Personnel，一個名叫Kelly的職員的Whatsapp短訊，轉介了一個疑似「Clickbank」網上評論產品的工作機會，只要她每天為45個產品評價，每完成30天，即可賺取約24,000港元的底薪。由於龐卓欣8年前剛從紐約大學畢業時，曾透過該機構尋找工作，所以便對騙徒放下戒心。

騙徒提供網站與官網不同

龐卓欣雖然發現騙徒提供的「Clickbank」網站與官網不同，但騙徒聲稱這是員工版網站。加上龐卓欣完成首幾輪評論後，的確成功收到佣金，之後更離奇「中獎」，令佣金翻倍，慢慢令她上釣，不斷存入更多按金，到她發現受騙時，已不能截數，最終損失高達7萬元。

港姐 初時騙徒只要求龐卓欣入500蚊按金，她因為金額少而未有防範，照入錢，但到第2日就被要求入3千蚊。（圖片來源：YouTube@Ada Pong）
初時騙徒只要求龐卓欣入500蚊按金，她因為金額少而未有防範，照入錢，但到第2日就被要求入3千蚊。（圖片來源：YouTube@Ada Pong）

有人受騙多達千萬元

最後龐卓欣決定報警，但警方表示難以討回相關金錢，而且香港並無網上騙財的罪名，就算以企圖誤用電腦罪捉到個騙徒，對方都只需坐幾個月監就可以放出來。警方更透露當日僅在灣仔部門，已接報了11單類似騙案，而龐卓欣被騙的金額是其中最細的一單，之後更有人受騙多達千萬元。因此龐卓欣在YouTube公開有關事情，呼籲公眾提高警覺。

港姐 據警方稱，今年首5個月錄得1,820宗網上求職騙案，損失約3.7億元，龐卓欣到最後唯有話相信對方會有報應，下世要做曱甴。（圖片來源：YouTube@Ada Pong）
據警方稱，今年首5個月錄得1,820宗網上求職騙案，損失約3.7億元，龐卓欣到最後唯有話相信對方會有報應，下世要做曱甴。（圖片來源：YouTube@Ada Pong）

網民感謝龐卓欣勇敢分享

有網民大讚龐卓欣勇敢分享被騙的經歷，並鼓勵她：「謝謝分享！你還年青，錢失咗，可以在搵過，無需過於自責，因此事迷失咗，就唔值啦！」、「跌得痛下次就會變得精明，好好記住今次這個教訓！」、「其實講出嚟都需要勇氣，多謝你講出嚟提醒大家！」、「多謝你咁有勇氣分享，令我地知道騙徒手法層出不窮。」等等。

港姐 龐卓欣直言短短3日損失7萬，令她覺得好肉痛。（圖片來源：IG@adapcy）
龐卓欣直言短短3日損失7萬，令她覺得好肉痛。（圖片來源：IG@adapcy）

被網民嘲無睇《東張西望》

但亦有網民狠批龐卓欣被騙全因太貪心：「貪字得個貧、完」、「你一定無睇東張西望，已經報導過好多你呢類詐騙案」、「其實你唔係你蠢，係你貪心！應該學下你老豆，炒多幾次股，輸多幾次錢，就會變叻㗎啦！」、「你冇用啲products但留reviews話自己用過，咪又係諗住呃人嚟賺錢。實情係偷雞唔到蝕拃米」等。

港姐 有網民認為龐卓欣被騙一定係因為無睇《東張西望》。（圖片來源：IG@adapcy）
有網民認為龐卓欣被騙一定係因為無睇《東張西望》。（圖片來源：IG@adapcy）

有片睇！龐卓欣：我被騙了$70,000

前港姐龐卓欣唔簽無綫躋身網紅 晒性感女僕裝派福利

前港姐亞軍龐卓欣（Ada）在2016年卸任後，未有繼續簽約無綫，反而開設YouTube頻道轉做YouTuber及KOL自尋出路，至今已做得有聲有色。龐卓欣的父親龐寶林是東驥基金管理董事總經理，有富爸爸撐腰，龐卓欣根本唔需要捱，去年萬聖節她更以女僕裝派福利，非常火辣。

港姐 萬聖節時身穿藍白格女僕裝的龐卓欣，吊帶衫大晒滑溜香肩及纖腰，性感多過嚇人。 (圖片來源：IG@adapcy)
萬聖節時身穿藍白格女僕裝的龐卓欣，吊帶衫大晒滑溜香肩及纖腰，性感多過嚇人。 (圖片來源：IG@adapcy)

龐卓欣靠父幹上車

在15年當選港姐亞軍後，龐卓欣一嘗港姐滋味即時華麗轉身，決定不與無綫續約，因她背後有富爸爸龐寶林撐腰，龐寶林除了是股評人，還是基金公司管理董事總經理，有頭有面。其後龐卓欣轉型做Youtuber，除拍片分享日常生活，還曾經找來富爸爸亮相分享理財心得，深得網民大力支持。據知龐寶林身家逾億萬，龐卓欣更在18年被揭發以1,200萬上車做業主，當時亦是由龐寶林支付首期。

港姐 龐卓欣和金融才俊男友Patrick拍拖多年感情穩定，她更不時毫不保留地貼出合照放閃。（圖片來源：IG@adapcy）
龐卓欣和金融才俊男友Patrick拍拖多年感情穩定，她更不時毫不保留地貼出合照放閃。（圖片來源：IG@adapcy）
港姐 2015年的三位當選香港小姐，左起郭嘉文(季軍）麥明詩(冠軍)和龐卓欣(亞軍) ，今日她們已先後離開無綫。 （圖片來源：IG@adapcy）
2015年的三位當選香港小姐，左起郭嘉文(季軍）麥明詩(冠軍)和龐卓欣(亞軍) ，今日她們已先後離開無綫。 （圖片來源：IG@adapcy）
港姐 龐卓欣曾在其YouTube頻道孖住股評人爸爸龐寶林出鏡。 （圖片來源：IG@adapcy）
龐卓欣曾在其YouTube頻道孖住股評人爸爸龐寶林出鏡。 （圖片來源：IG@adapcy）

無港姐包袱盡情晒

過去幾年，龐卓欣活躍於個人平台，不停發放和男友的合照放閃，還大方公開「福利照」，可能是基於她沒有港姐與藝人包袱，所以可以盡情大晒特晒，現時她在社交不台的人氣絕對不比無綫的二三線姐仔遜色。日前趁萬聖節，龐卓欣發放的最新影片繼續大派福利，身穿藍白格女僕裝，吊帶衫大晒滑溜香肩及纖腰，造型可愛又性感。

港姐 龐卓欣不介意把與男友Patrick的親密片段公開。（圖片來源：IG@adapcy）
龐卓欣不介意把與男友Patrick的親密片段公開。（圖片來源：IG@adapcy）
港姐 要靠自己在自媒體殺出一條血路，行性感亦是龐卓欣急速成為當紅KOL的主因。（圖片來源：IG@adapcy）
要靠自己在自媒體殺出一條血路，行性感亦是龐卓欣急速成為當紅KOL的主因。（圖片來源：IG@adapcy）
港姐 在全無包袱的狀態下，龐卓欣盡情做自己人，性感照一張比一張火辣。 (圖片來源：IG@adapcy)
在全無包袱的狀態下，龐卓欣盡情做自己人，性感照一張比一張火辣。 (圖片來源：IG@adapcy)
港姐 有富爸爸撐腰的龐卓欣，在2018年成功購入1,200萬豪宅上車做業主。 （圖片來源：IG@adapcy）
有富爸爸撐腰的龐卓欣，在2018年成功購入1,200萬豪宅上車做業主。 （圖片來源：IG@adapcy）

圖片來源：IG@adapcy

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