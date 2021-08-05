麥明詩為學霸父親網上拉客 專補中學生化學每堂幾錢？ 男粉絲求見面麥父三字回應
「十優港姐」麥明詩全家都是知識份子，爸爸麥卓生(人稱麥Sir)畢業於香港大學化學系，曾是聖公會林護紀念中學副校長，兩年前退休後，麥明詩便為他籌備專為中學生補化學的補習班，疫情期間改為視像形式進行。在乖女幫助下，麥Sir繼續作育英材，日前麥明詩又出po為父拉客，學費又由去年的250蚊加至300蚊一堂，麥Sir有經驗有口碑，真係唔貴喎！
撰文：東方新地 圖片：麥明詩及麥卓生IG
麥明詩為父計劃退休生活
兩年前麥明詩與母親出席父親的榮休飯局，聲言為了替父親在往後的退休日子解悶，已計劃替父親辦補習社，等退休後的父親仍能享受教學樂趣，這個乖女果然講得出做得到。這兩年來麥明詩為父親的補習社做了不少宣傳工作，疫情期間轉為用zoom上課後，學生依然不減。
學費加價50元
由於疫情期間不能面授，麥父亦與時並進改為用Zoom教學，去年仍收250元一堂的學費，不過今年學費已略為調整至300元，日前麥明詩在其社交網出po為父親賣廣告拉客，為9月開學的常規課程招生，主要招攬中四至中六的學生。
麥Sir反應快
對於擁有多年教學經驗的麥Sir來說，收300元一堂學費非常合理又相宜，麥明詩為她出po宣傳後，不少網民亦留言表示支持，更有男網民詢問報讀補習班有冇機會見到麥明詩，麥Sir即極速代女回應：「一定冇！」
補習過日晨
麥Sir雖然笑言因為窮所以要繼續幫學生補習，事實上麥家非常富裕，麥明詩現任職國際金融顧問，其兄麥明山是政府醫院整形外科醫生，還有麥媽媽是社會福利署中央輔導醫療科職業治療師，合三人的收入已非常可觀。可是麥父不肯言休，怕悶，所以好想繼續執教鞭，而補習的工作既清閒又可打發時間。