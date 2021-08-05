麥明詩為學霸父親網上拉客 專補中學生化學每堂幾錢？ 男粉絲求見面麥父三字回應

「十優港姐」麥明詩全家都是知識份子，爸爸麥卓生(人稱麥Sir)畢業於香港大學化學系，曾是聖公會林護紀念中學副校長，兩年前退休後，麥明詩便為他籌備專為中學生補化學的補習班，疫情期間改為視像形式進行。在乖女幫助下，麥Sir繼續作育英材，日前麥明詩又出po為父拉客，學費又由去年的250蚊加至300蚊一堂，麥Sir有經驗有口碑，真係唔貴喎！

撰文：東方新地 圖片：麥明詩及麥卓生IG