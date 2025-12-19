34歲麥明詩生日曬雪地全家福 9個月愛兒一行為萌到爆
34歲麥明詩早前迎來生日，這位去年3月與機師盛勁為結婚的前港姐冠軍，今年3月再添喜事誕下兒子後，一直保持低調作風甚少公開家庭照。豈料她竟然在生日當天破例上載多張一家三口雪地溫馨照，更首度曝光9個月大愛兒的萌爆細節，引來圈中好友紛紛送上祝福。
麥明詩生日曬雪地全家福 9個月愛兒首露小牙齒
向來低調的麥明詩在34歲生日當天，罕有地在社交平台分享了多張一家三口在雪地拍攝的溫馨照片。相片中可見一家三口穿得厚厚的，開心地擁抱在一起享受雪地時光。雖然麥明詩一直保持低調，連兒子的百日宴也沒有大搞，但這次生日加上溫馨的三人行確實讓人感受到她內心的喜悅。最吸引眼球的是她特別貼出兒子獨個兒站在玻璃桌邊的照片，雖然9個月大的兒子沒有全貌可見，但可以清楚看到他的下巴並露出了兩隻細小的牙齒，模樣相當可愛。
感恩簡單禮物 圈中好友齊送祝福
面對這份溫馨的生日禮物，麥明詩也在貼文中留言表示「感恩能在一起的這份簡單的禮物」，字裡行間流露出對家庭生活的滿足和珍惜。她的貼文一出隨即引來多位圈中好友送上生日祝福，當中包括丁子朗、朱千雪、張名雅、喬寶寶及沈殷怡等人，可見她在圈中的人緣相當不錯。這次罕有的家庭照分享，也讓外界得以一窺這位前港姐冠軍婚後的幸福生活。
圖片來源：IG@louisa_mak、ig@lousia_mak、IG@leenililywong、Instagram@keithshing_、Instagram@louisa_mak資料或影片來源：原文刊於新假期