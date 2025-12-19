34歲麥明詩生日曬雪地全家福 9個月愛兒一行為萌到爆

34歲麥明詩早前迎來生日，這位去年3月與機師盛勁為結婚的前港姐冠軍，今年3月再添喜事誕下兒子後，一直保持低調作風甚少公開家庭照。豈料她竟然在生日當天破例上載多張一家三口雪地溫馨照，更首度曝光9個月大愛兒的萌爆細節，引來圈中好友紛紛送上祝福。