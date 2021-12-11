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麥明詩29+1派福利宴客 比堅尼出水芙蓉 圈中好友激讚：索呀

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撰文：東方新地

麥明詩兩年前宣布淡出娛樂圈，重投律師界，全職任國際公司商業顧問，工作忙碌，朝九晚十一，雖然不再是全職藝人，但麥明詩好襟撈，久唔久都會在社交網派福利。12月11日生日的麥明詩，在社交網上載火紅色泳衣照，留言把健康的身體作為自己29+1的生日禮物，受惠的當然還有廣大的網民。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]_mak

麥明詩 自我慶祝

踏入30歲的麥明詩，雖然轉行後已甚少公開露面，不過今年她復出拍攝亞洲心動娛樂（AMM）劇集《逐流時代》後，再引起網民及粉絲的關注。趁住12月11日生日，麥明詩在社交網上載一張身穿紅色比堅尼，半身冒出泳池的照片，並留言寫道：「Good morning ☀️ happy 30th 1st birthday present to myself: a healthy and fit body #生日大贈送」

麥明詩生日當天在社交網po出性感泳照，當是生日大贈送。（圖片來源：IG@louisa_mak）
麥明詩生日當天在社交網po出性感泳照，當是生日大贈送。（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩對自己的祝福。（圖片來源：IG@louisa_mak）
麥明詩對自己的祝福。（圖片來源：[email protected]_mak）

麥明詩 環保po舊相

麥明詩曾揚言未放棄演藝工作，啱就接，所以平時亦要keep住人氣同曝光率，雖然今次的生日大贈送不是新相，而是去年上遊輪玩時影落的舊照，不過麥明詩都好有心，影落多張唔同環境同角度的照片，得閒出po讓大家神醒。

麥明詩去年上遊輛玩拍下不少性感泳照。（圖片來源：IG@louisa_mak）
麥明詩去年上遊輛玩拍下不少性感泳照。（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩素顏一樣好ok。（圖片來源：IG@louisa_mak）
麥明詩素顏一樣好ok。（圖片來源：[email protected]_mak）

群星賀壽 謝影雪都有份

不少圈中好友亦紛紛留下生日祝福，並激讚麥明詩索爆！就連香港隊羽毛球名將謝影雪都歡迎麥明詩「登三」。

麥明詩慶祝29+1派福利宴客 紅色泳衣出水芙蓉 圈中好友激讚：索呀

麥明詩慶祝29+1派福利宴客 紅色泳衣出水芙蓉 圈中好友激讚：索呀

麥明詩慶祝29+1派福利宴客 紅色泳衣出水芙蓉 圈中好友激讚：索呀

麥明詩 泳裝合集

逐流時代｜麥明詩復出拍劇 提議港姐拍真人騷

麥明詩宣佈復出拍攝戚其義監製的亞視網劇，暫名為《逐流時代》，早前與劇集拍檔麥子樂等準行拍攝。香港小姐出身的麥明詩，表示與TVB一直有聯絡，她更透露自己曾建議今年的港姐可以拍「荒島求生」真人騷，令觀眾真正認識到每位佳麗，同時亦可突顯數個港姐應有的特質：真性情、獨立及堅毅。麥明詩自信指自己有齊三個港姐應有特質，卻表示此建議未有被TVB接納。

麥明詩落實拍攝亞視網劇《逐流時代》。
麥明詩早前拍攝亞視網劇《逐流時代》。
麥明詩承應自己與TVB仍有聯絡。
麥明詩承應自己與TVB仍有聯絡。
麥明詩指曾提議今屆港姐拍真人騷，可惜意見未有被接納。
麥明詩指曾提議今屆港姐拍真人騷，可惜意見未有被接納。

逐流時代｜麥明詩拍金牌監製戚其義新劇林文龍出面向樂易玲要人

今次麥明詩拍攝的《逐流時代》是一套30集網劇，由前無綫金牌監製戚其義打造的時裝愛情劇，戚其義創作不少神劇，如《創世紀》、《天地豪情》、《金枝欲孽》和《天與地》等，口碑收視皆俱！今次邀得麥明詩合作，阿戚回應傳傳媒時表示搵麥明詩拍冇難度，笑言「出錢就得」。而與麥明詩合演的演員有黃又南、黃德斌、林耀聲和黎紀君等，麥開心表示對今次合作頗期待，因為戚其義為其中一位她極其欣賞的監製，且表示可在工餘時間維持到演戲興趣。

從回老本行到律師樓當顧問工作的麥明詩，不時在ig以素顏示人，以示清純美。
從回老本行到律師樓當顧問工作的麥明詩，不時在ig以素顏示人，以示清純美。
阿戚預埋近日頻拍ViuTV劇集的黃德斌，實行與愛將拍住上！
阿戚預埋近日頻拍ViuTV劇集的黃德斌，實行與愛將拍住上！
堅拒復出拍劇的郭可盈，卻落力幫老公林文龍拉線，搵無綫第一代神級監製戚其義坐鎮亞視拍劇。
堅拒復出拍劇的郭可盈，卻落力幫老公林文龍拉線，搵無綫第一代神級監製戚其義坐鎮亞視拍劇。

麥明詩淡出娛樂圈轉做OL

麥明詩2015年奪得港姐冠軍後一直備受力捧，被安排拍劇、主持綜藝、大騷司儀，去年播出劇集《殺手》當中演盲妹，演技受讚賞，不過麥明詩卻在當紮之時跟無綫改簽一年一騷「甘草約」，華麗轉身轉行到國際公司擔任商業顧問，不但要四圍飛，工時長，早前被影到幫同事買咖啡返工，跟以往做藝人有多人服侍完全不同。不過麥明詩對淡出娛樂圈仍然好大決心。

麥明詩雖然冇男友，卻有至愛的家人，Staycation就同父母及哥哥，一家四口在大圓桌進食豐富早餐，麥明詩話見到父母笑得如此開懷，是再開心不過的事。
麥明詩雖然冇男友，卻有至愛的家人，Staycation就同父母及哥哥，一家四口在大圓桌進食豐富早餐，麥明詩話見到父母笑得如此開懷，是再開心不過的事。
素顏麥明詩衣著簡樸，卻不經意露出事業線，與家人在酒店房對住維港靚景閒話家常。
素顏麥明詩衣著簡樸，卻不經意露出事業線，與家人在酒店房對住維港靚景閒話家常。

麥明詩Staycation享受家庭樂

麥明詩透露新工雖然辛苦，但她為了理想仍會堅持下去，不甘留在大染缸的娛樂圈，喜歡接受挑戰的麥明詩自言工作辛苦，故不時入住本地酒店享受假期，Staycation選擇到中環五星級酒店。同林作甩拖未有展開新戀情，冇拖拍，冇有怕，同家人關係向來好麥明詩，同父母及哥哥享受Staycation，自細同哥哥感情要好的麥明詩，所以不少靚相都是由哥哥操刀。

麥明詩Staycation三點式晒靚背 轉做OL身材無走樣
麥明詩到酒店內的米芝蓮三星中菜館享用晚餐。
麥明詩之後再到另一餐廳模酒杯底，一家人都好識歎﹗
麥明詩之後再到另一餐廳模酒杯底，一家人都好識歎﹗

素顏麥明詩紅色三點式好吸睛

麥明詩著上紅色三點式落酒店暢泳，素顏上陣，在池邊回眸依然sharp醒，加埋個白滑靚背，好吸睛，而呢張靚相，麥明詩特別將credit注明操刀是其任職醫生的哥哥。麥明詩話轉工後由於工時長，令她養成食零食習慣，令體重上升，不過看這張三點式照，明顯身段保時得好好﹗

麥明詩話自從轉行做OL後，養成食零食習慣，留言話自己又冇化妝、又肥了，請大家見諒，不過睇個骨肉勻稱的靚背，素顏都仍然高質，keep得好﹗
麥明詩話自從轉行做OL後，養成食零食習慣，留言話自己又冇化妝、又肥了，請大家見諒，不過睇個骨肉勻稱的靚背，素顏都仍然高質，keep得好﹗
麥明詩爸爸曾任band 1中學副校長，榮休後轉做補習社化學科導師，父女感情要好﹗
麥明詩爸爸曾任band 1中學副校長，榮休後轉做補習社化學科導師，父女感情要好﹗

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