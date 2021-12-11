麥明詩29+1派福利宴客 比堅尼出水芙蓉 圈中好友激讚：索呀

麥明詩兩年前宣布淡出娛樂圈，重投律師界，全職任國際公司商業顧問，工作忙碌，朝九晚十一，雖然不再是全職藝人，但麥明詩好襟撈，久唔久都會在社交網派福利。12月11日生日的麥明詩，在社交網上載火紅色泳衣照，留言把健康的身體作為自己29+1的生日禮物，受惠的當然還有廣大的網民。