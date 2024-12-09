麥明詩曬巨肚竟撞樣奶龍 慘成時裝災難兼被港姐亞軍完美處刑

32歲麥明詩（Louisa）2015年參選港姐奪得冠軍後入行，不過Louisa於2022年宣布離巢TVB，並轉戰教育界繼續發展。今年3月麥明詩與靚仔機師盛勁為拉埋天窗，並於上月宣布懷孕5個月，而準媽媽Louisa更趁住即將生日大搞派對，不過曬巨肚現身嘅佢就被指今次變咗時裝災難現場……

