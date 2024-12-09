麥明詩曬巨肚竟撞樣奶龍 慘成時裝災難兼被港姐亞軍完美處刑
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32歲麥明詩（Louisa）2015年參選港姐奪得冠軍後入行，不過Louisa於2022年宣布離巢TVB，並轉戰教育界繼續發展。今年3月麥明詩與靚仔機師盛勁為拉埋天窗，並於上月宣布懷孕5個月，而準媽媽Louisa更趁住即將生日大搞派對，不過曬巨肚現身嘅佢就被指今次變咗時裝災難現場……
麥明詩曬巨肚慘成時裝災難
麥明詩將於本月11日迎來33歲生日，日前（8日）Louisa就在限時動態中曬出舉辦生日派對嘅場面，不過唔少網民狠批麥明詩嘅打扮慘成時裝災難，更直指佢撞樣內地人氣玩偶奶龍：「驟眼睇都幾似奶龍」、「可能就咁著唔似，但係依家大咗肚咁著就勁似」、「佢打招呼嗰陣會唔會講我是奶龍？」、「嘩今次呢套衫炒曬車喎」、「呢套真心勁X…」
麥明詩被港姐亞軍完美處刑
麥明詩除咗曬出生日會嘅現場外，更開心分享與剛宣布懷孕5個月嘅何依婷的合照。2位準媽媽雖然有孕在身，但四肢都仍然keep住纖細！不過麥明詩嘅臉頰相比起身旁嘅何依婷就似乎就腫咗唔少，更有網民指呢張合照係港姐亞軍完美處刑港姐冠軍！
撰文：東方新地圖片來源：ig@louisa_mak、ig@reginahyt、網上圖片