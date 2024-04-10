麥明詩連搞3場婚宴滿足6個人 自爆邀李龍基出席原因
麥明詩3場婚宴各有主角
麥明詩解釋舉辦3場婚宴的原因，表示：「唔少朋友都問我，哇搞三場婚禮，咪好辛苦！的確係，完事後直情要瞓足成個禮拜先recover到。其實唔係因為想搞到好『盛』大，而係源自於一個儘量make everyone happy嘅初心。由於我和盛生好怕衝突、唔開心，所以我哋好早就決定將婚禮分幾次搞，而每一場都有各自嘅主角。大大小小嘅選擇就因住主角嘅需求而決定。」
第一場：傳統盆菜宴邀李龍基表演
麥明詩分享了第一場婚宴的細節，這場宴會以老爺奶奶（盛勁為父母）為主角，遵循圍村傳統，賓客主要是老爺奶奶的親戚和朋友。而邀請李龍基做婚宴表演嘉賓，她解釋是因為奶奶是李龍基的粉絲，她說：「第一場盆菜宴，主角係老爺奶奶。我哋盡跟圍村傳統，賓客絕大部份都係佢哋嘅親戚和朋友，而表演嘉賓方面，就邀請了奶奶很喜愛嘅李龍基先生。」
第二場：傳統擺酒滿足麥生麥太
接著，麥明詩描述了第二場婚宴，這是一場較為正式的擺酒，以麥生麥太（麥明詩父母）為主角，所有的菜式、流程和程序都是按照他們的意見來安排的，她說：「第二場係正常擺酒，主角就係麥生麥太，菜式、流程、程序等都以佢哋嘅意見為首。圍數全部歸佢哋兩老，只受場地所限而唔使同對家協調，婚紗款色都迎合佢哋喜好。」
第三場：狂歡派對有啲相唔出得街
最後一場婚宴則完全是新人的天地，麥明詩和盛勁終於可以按照自己的喜好來安排，她興奮地描述：「至於第三場，就係更瘋狂嘅party，主角終於係我同盛生喇。因為之前已經take care咗雙方父母嘅要求，呢次我哋就可以盡情選擇自己鍾意嘅嘢 – 戶外草地、樂隊歌曲、西式食物、無限酒精…爸爸媽媽雖然唔識欣賞，但係都好盡力去嘗試投入。」
麥明詩直言分開3場婚禮的安排，幫他們成 功避免了不少衝突：「男女家唔使爭圍數、長輩和後輩唔使爭論食物和形式係中式定西式；頭兩場我和盛生安分守己地做好兒子和女兒的本分，再於尾場玩得好盡興 （盡興到啲相都唔出得街）。咁壞處就係… 真係好攰。」
婚禮後的反思：唔好盡信家人話冇乜所謂
麥明詩在分享婚禮經驗的同時，也提醒大家不要輕信家人對婚禮的隨意態度，她說：「每人屋企都唔一樣，家家有本難念的經，以上純粹share下我倆嘅經驗。總括來講，我爸爸媽媽、老爺奶奶也是非常隨和，我們非常幸運，而最後似乎各人都開心。不過同時都提醒一句，家人話『冇咩所謂，簡簡單單就OK』呢句說話…ummm…千祈唔好盡信呀！」
新婚盛勁為一個人飛斯里蘭卡
而新婚的盛勁為近日在社交網表示已飛到斯里蘭卡首都可倫坡，正當大家以為他是和老婆麥明詩一齊去度蜜月時，任職飛機師的他就解釋今次只是一個人為工作而飛，仲感嘆：「啱啱完事後隔日就返工，然後返住工去『度蜜月』…. 拋低老婆自己一個🤪 好彩佢都話自己好忙唔得閒理我✌🏼😀✌🏼」令不少網民都好羨慕他有個明理的老婆。
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