「十優港姐」麥明詩與盛勁為澳洲甜蜜捕獲 疑似辦結婚手續
麥明詩親解申請駕駛執照 下月在港舉行婚禮
照片中的他們看起來心情愉快，似乎正在進行一些重要手續。對於網民熱議，麥明詩在接受傳媒訪問時，親自解釋了現身澳洲政府大樓的原因。原來，她與未婚夫盛勁為是因為申請當地駕駛執照而來到這裡，因為麥明詩常常會到澳洲探望親戚朋友，有了駕駛執照自然會更加方便，亦順便在當地開個戶口。
另外，她亦強調婚禮會在3月於香港舉行。
麥明詩「恨嫁」向男友求婚
盛勁為在社交網晒出求婚一幕，原來由麥明詩做主動求婚！而盛勁為亦有向麥明詩求婚，搞對方爆喊！二人互相求婚認真甜爆！麥明詩求婚當日，二人同朋友聚會，席間播出盛勁為的片段，之後彈出「盛勁為，你願意同我結婚嗎？麥明詩」，令男方非常驚喜，之後麥明詩就拿出名錶，向男方求婚：「你願唔願意同我結婚？」在場的朋友們看到景後，紛紛向麥明詩和盛勁表示祝賀。
麥明詩：好大壓力
麥明詩隨後在IG限時動態再公開一張甜蜜婚照，榮升未婚夫的盛勁為穿上機師制服，拖住未婚妻麥明詩在沙灘漫步，浪漫到不得了！麥明詩亦公開幕後花絮，透露自己拿出錶求婚的時候極大壓力：「自己經歷過之後感受到求婚其實好大壓力，嗰日好緊張，真係唔容易！」她又感謝保守秘密多個月的朋友，似乎這次的求婚不是最近發生，難怪上星期已經被踢爆影婚紗相。
男友盛勁為千字文愛的宣言
盛勁為千字文交代了與麥明詩相遇到相戀：
以前嘅我，以為自己會單身一世。一個人無拘無束幾咁好 但一個疫情，令到以為揸住鐵飯碗嘅我突然失業，原來我並非想像中咁硬淨。嗰時我哋唔係好熟，但係你聽到我嘅情況，就問：「既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓part-time啊？當見識吓、識吓女仔囉。」
聽到有得識女仔，梗係正啦！就係咁，你介紹咗我上去後生仔傾吓偈，再玩衝上雲霄大選，又參與咗一部劇做茄喱啡，見到好多靚女，但最後… 我都淨係識咗一個女仔，仲要本身已經識佢
盛勁為狂讚麥明詩勁肉麻
盛勁為又狂讚女友的優點，肉麻到爆：
由一開始大家都冇諗過會有咩發展，但係就愈傾愈投契，而且覺得好mind-blowing，因為我從未遇過一個靚得黎冇脾氣、努力、會替人設想嘅女仔，仲要 …. (下刪一萬字) 同你一齊，冇一刻係浪費時間，我哋每日好似best friend咁一齊玩，一齊游水打波滑雪上山下海，將「情人」同「朋友」呢兩個身份完美結合。我真係好好彩先可以遇到你。
愛的宣言：請你食飯食一世啦
最後到咗表白環節，盛勁為仲爆要麥明詩向自己求婚：
之後我講笑話，如果我地結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做… 好嘢你喺我最需要人support嘅時候出現，我呢世都會記得。我肯定將來我地會面對好多困難，但只要我哋一齊面對，一定可以捱得過
拍拖初期有一幕我到今日都好深刻，你話：「你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛返就以後都係你請我食飯㗎啦。」我希望可以請你食飯食一世啦
有片睇：
盛勁為沙灘求婚 麥明詩感動到爆喊
麥明詩之後亦發文，原來早前盛勁為在悉尼一個沙灘已向麥明詩求婚，一向幽默的盛勁為送上超巨型「鑽戒」求婚，令麥明詩感動到爆喊！
《衝上雲霄大選》亞軍盛勁為 成麥明詩男友
盛勁為曾做過4年副機師，2020年在《衝上雲霄大選》中奪得亞軍，隨後加入TVB，除了主持明珠台節目《港生活·港享受》外，亦有份參演劇集《隱形戰隊》。他與麥明詩因踩單車認識，未參加節目時已傳緋聞，更被拍到一同野餐，但他們都否認拍拖，表示彼此關係只是「好朋友」。直到近月兩人愈愛愈高調，除了一同蜜遊沖繩，近日麥明詩生日亦有Tag埋在身邊笑住鼓掌的男友盛勁為。盛勁為加入TVB後，曾直言入行後發展不似預期，尤其收入大減，因此他嘗試增加收入來源，一度與朋友合資進軍飲食業做茶樓老闆，但之後又退股，並轉行做保險經紀，早前他更完成心願，重返航空業，兼任機師工作。
麥明詩盛勁為婚照曝光傳3月舉行婚禮
今日網上流傳有婚禮攝影師錯手將麥明詩正穿著婚紗及正在化妝的相片放上IG限時動態，而坐在後方是男友盛勁為望住麥明詩化妝，然後再加上攝影師的一句「今日嘅新娘子」，似乎二人正低調成婚。雖然攝影師其後迅速刪相片，但呢張相中二人的容貌都好清晰，真確性和可信性都非常高！而去年二人被傳齊齊飛日本沖繩旅遊，當時盛勁為身後的白色開蓬跑車，車牌又正是示愛number「520」，如今睇返唔通當時已經在沖繩拍攝婚紗相？！
麥明詩媽媽甜笑回應 一句否認「今天」出嫁
麥明詩媽媽何小娟於今晚回覆傳媒時，沒有否認愛女出嫁，更全程好開心回答問題，但就以一句「唔係今日」否認了愛女今日出嫁的消息。而麥媽媽笑到咁開心，被問及婚期時，她就笑住答：「唔敢多嘴」意思交回女兒自己回答。而對女婿盛勁為有否感到滿意，麥媽媽亦笑笑口回答，女兒鍾意就滿意，睇嚟對女兒眼光好放心。據悉，盛勁為早已求婚成功，二人亦將會於3月正式拉埋天窗。
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