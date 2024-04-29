麥明詩被寸「終於結完婚」 11字高EQ大方回應獲網民力撐

32歲麥明詩（Louisa）本月初與男友盛勁為（Keith）舉辦婚禮，正式成為圈內人人稱羨的夫妻檔！因為婚禮共舉辦了3場，因此新手人妻麥明詩的社交平台連日來都是婚禮的照片，雖然不少網民都十分樂意睇見婚禮嘅靚相，不過亦有人表示已經「睇到厭」。日前麥明詩就在社交平台分享了幾張新相，不過就竟然被網民串佢「終於結完婚」，更引嚟麥明詩以11字回應……

