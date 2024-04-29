麥明詩被寸「終於結完婚」 11字高EQ大方回應獲網民力撐
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32歲麥明詩（Louisa）本月初與男友盛勁為（Keith）舉辦婚禮，正式成為圈內人人稱羨的夫妻檔！因為婚禮共舉辦了3場，因此新手人妻麥明詩的社交平台連日來都是婚禮的照片，雖然不少網民都十分樂意睇見婚禮嘅靚相，不過亦有人表示已經「睇到厭」。日前麥明詩就在社交平台分享了幾張新相，不過就竟然被網民串佢「終於結完婚」，更引嚟麥明詩以11字回應……
麥明詩連環開po感激品牌同朋友
榮升人妻的麥明詩除咗喺社交網站上分享婚宴的靚相外，亦向支持自己的品牌同朋友表達感謝之情。麥明詩在帖文中寫道：「Sorry真係唔想po咁多嘢阻住大家咁，只不過真係有唔少品牌同埋朋友要多謝番。」不過仍獲不少網民留言力撐：「自己IG使咩sorry。大部份有結婚嘅女士都會明白㗎啦，嗰啲唔明嘅人由佢啦！」、「我嫌睇唔夠啊！求洗板」、「post多幾百個都得，我哋睇得不知幾開心！」
麥明詩孖老公盛勁為齊賀Ming仔
麥明詩日前在社交平台上分享了與老公盛勁為一同支持Ming仔的po，更分享多張與在場藝人的合照！而Ming在亦在帖文下留言感謝麥明詩及盛勁為：「多謝明詩照顧，仲專登親自捧幾箱酒嚟」，睇得出麥明詩十分有心！
麥明詩被串「終於結完婚」
不過就有網民在麥明詩的帖文下表示：「終於結完婚肯講下其他嘢」，暗串麥明詩近期的連環婚禮po。而麥明詩本人更以11字高EQ回應：「其實未講完結婚，唞一唞先。」點知就有網民「加把口」稱「仲未結完」，麥明詩隨後就更正對方：「結完未po完」不過該網民亦表示結婚係開心事，就算日日po都冇問題！
撰文：東方新地圖片來源：Facebook@麥明詩 Louisa Mak、IG@louisa_mak