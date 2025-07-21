麥明詩做「跟得老婆」陪盛勁為飛南京 連環犯禁捱批老公12字霸氣護妻
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33歲「十優港姐」麥明詩去年與機師男友盛勁為拉埋天窗，2人更火速造人成功，於今年3月誕下愛情結晶。近日麥明詩就化身「跟得老婆」陪盛勁為飛去南京，不過在社交平台sweet爆曬旅程照嘅佢就被狠批連環犯禁……
麥明詩陪老公出trip連環犯禁
麥明詩日前在社交平台曬出為老公盛勁為於駕駛艙時所拍攝嘅照片，更大方透露今次出行係陪老公飛南京，認真sweet爆！不過麥明詩除咗po出駕駛艙嘅照片外，更有過海關時嘅照片，引來唔少網民狠批：「讀過LLB係唔同啲，過關都拎部電話出嚟錄影」、「過海關唔可以影相，會唔會刪除好啲」、「呢個位可以影相咩？小心影響到老公喎」、「家屬可以入駕駛艙㗎？」
盛勁為12字霸氣護妻
對於網民連環很批麥明詩犯禁，盛勁為就火速開腔霸氣護妻：「已停在地上、開了門是可以的」。而麥明詩亦在社交平台重申：「駕駛艙拍照時，飛機已降落，停在地上並開了門」。對於被網民狠批過海關時影相一事，麥明詩就表示「下次小心啲」，不過就並未將該照片刪除。
撰文：東方新地圖片來源：ig@lousia_mak、小紅書截圖、小紅書@麥明詩Lousia資料或影片來源：原文刊於新假期