麥明詩孖盛勁為蜜遊沖繩齊做「潛水buddy」 行程愛意滿瀉疑為當地結婚鋪路

現年31歲的麥明詩（Louisa）自從與前大律師林作分手後，她的感情世界就一直備受關注。而麥明詩於年中被傳與《衝上雲霄大選》節目中奪得亞軍的機師盛勁為「撻著」。雖然麥明詩對於感情事非常低調，但是網民也頻頻發現其戀愛痕跡，近日2人一同蜜遊沖繩，熱愛水上活動的她更培養男友做潛水buddy，甜蜜到漏油，令不少網民都猜測2人快將好事近……