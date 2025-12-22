34歲麥明詩成為媽媽後首個生日 老公盛勁為做一事助慶超震撼
34歲「十優港姐」麥明詩成為媽媽後迎來首個生日，機師老公盛勁為竟然親自落場舞獅助慶，更在酒樓包廂內搭建巨型花牌大讚愛妻「美若天仙」。這場別開生面的生日驚喜不但笑料十足，更讓麥明詩在社交平台上深情告白，感謝老公提醒她「不只是BB的媽媽，依然是自己」，甜蜜互動羨煞旁人。
盛勁為親自舞獅博紅顏一笑
從麥明詩在Instagram分享的片段可見，素顏現身的她一踏入酒樓包廂已一臉茫然，現場佈置仿如置身戲棚一樣，擺放了以竹搭建的巨型花牌。其中一塊花牌上款寫著「明詩老婆大人」，下款則是「老公喜賀」，更大讚太太「美若天仙 喜慶良辰」。最驚喜的是一對紅色和金色獅子突然出現表演助慶，敲鑼打鼓「武來武去」，雖然功架欠奉，但笑料十足，成功博得紅顏一笑。原來其中一隻紅獅正是由盛勁為親身上陣，更吐出寫著「明月襟懷 敢作敢言真氣概」的對聯。
麥明詩深情告白感謝老公貼心
麥明詩在社交平台寫道「炮製驚喜嚟講，今次真係最『驚喜』了，仲夠膽死用數字蠟燭」，更深情表示「過去9個月，我哋嘅人生基本上圍住BB轉。成為媽媽後嘅第一個生日，你仍然花心思提醒我，我不只是BB嘅媽媽，我依然係我。多謝你」。這番話道出了不少新手媽媽的心聲，在照顧嬰兒的忙碌生活中，往往容易迷失自我身份，而盛勁為的貼心舉動正好提醒愛妻保持自我。
盛勁為自嘲笑容太衰獲網民大讚
盛勁為轉載與太太的合照時，見到自己開懷大笑的樣子，不禁自嘲留言「我笑得咁衰嘅😅」，夫妻互動既有愛又搞笑。網民紛紛大讚盛勁為有心思，留言「甜蜜天花板」、「好特別嘅生日」，而藝人陳懿德亦留言調侃「你個樣似驚嚇多過驚喜，Happy Birthday」。現場除了舞獅表演外，枱上還放了插上「34」生日蠟燭的壽桃包，兩公婆笑意盈盈，甜蜜溫馨的畫面讓人看得心頭暖暖。
網民大讚夫妻恩愛羨煞旁人
麥明詩與盛勁為今年3月添喜事誕下一子，12月11日是麥明詩成為媽媽後的第一個生日。這場別出心裁的生日慶祝不但展現了盛勁為的創意和用心，更體現了夫妻倆深厚的感情基礎。網民看到這溫馨一幕都大讚兩人恩愛，認為在繁忙的育兒生活中仍能保持浪漫，實在難能可貴，紛紛表示被這對夫妻的甜蜜互動深深感動。
圖片來源：IG@louisa_mak、麥明詩IG資料或影片來源：原文刊於新假期