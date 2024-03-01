麥明詩大讚未婚夫盛勁為聽話配合 務求婚禮「快靚正」
麥明詩盛勁為結婚｜3月舉行婚禮 大讚未婚夫好配合
現年32歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為即將於3月在香港舉行婚禮。而今日（3月1日），作為準新娘的Louisa首次在公開場合談及婚禮籌備的情況。Louisa分享了籌備婚禮的細節，還甜蜜地讚揚了她的未婚夫盛勁為。
準新娘麥明詩務求婚禮「快靚正」
準新娘麥明詩透露，她主要負責籌備婚禮的各項事宜，而她的未婚夫盛勁為則是負責全力配合。她表示，自己希望婚禮的籌備能夠「快靚正」，不希望拖延太久，因為那樣容易出現太多不必要的麻煩。她強調，最重要的是能夠有時間與賓客及家人好好交流，因此她盡量簡化了一些婚禮程序。
準新娘麥明詩對生仔持「隨緣」態度
對於未來會否有生育計劃，麥明詩表示她持有一個隨緣的心態。她認為，生活中有很多事情是無法預料的，所以最好的態度就是順其自然。
麥明詩大讚未婚夫盛勁為簡單又隨和
麥明詩講到在籌備求婚禮期間，盛勁為自己都未有發現，她大讚佢為人的優點就是思想簡單和好隨遇而安，他這些性格讓她對他充滿了信心和欣賞，能夠互相以正面心態面對未來的人生高低潮。
麥明詩親解申請駕駛執照 3月在港舉行婚禮
照片中的他們看起來心情愉快，似乎正在進行一些重要手續。對於網民熱議，麥明詩在接受傳媒訪問時，親自解釋了現身澳洲政府大樓的原因。原來，她與未婚夫盛勁為是因為申請當地駕駛執照而來到這裡，因為麥明詩常常會到澳洲探望親戚朋友，有了駕駛執照自然會更加方便，亦順便在當地開個戶口。另外，她亦強調婚禮會在3月於香港舉行。
盛勁為求婚片段甜蜜曝光
盛勁為在社交平台上分享了一段麥明詩（Louisa）向他求婚的短片，畫面中充滿兩人的幸福氛圍。隨後，Louisa也分享了盛勁為在海邊向她獻花並用玩具「鑽戒」求婚的照片，這一系列的動作和表情都透露出滿滿的愛意。
麥明詩：好大壓力
麥明詩隨後在IG限時動態再公開一張甜蜜婚照，榮升未婚夫的盛勁為穿上機師制服，拖住未婚妻麥明詩在沙灘漫步，浪漫到不得了！麥明詩亦公開幕後花絮，透露自己拿出錶求婚的時候極大壓力：「自己經歷過之後感受到求婚其實好大壓力，嗰日好緊張，真係唔容易！」她又感謝保守秘密多個月的朋友，似乎這次的求婚不是最近發生，難怪上星期已經被踢爆影婚紗相。
男友盛勁為千字文愛的宣言
盛勁為千字文交代了與麥明詩相遇到相戀：
以前嘅我，以為自己會單身一世。一個人無拘無束幾咁好 但一個疫情，令到以為揸住鐵飯碗嘅我突然失業，原來我並非想像中咁硬淨。嗰時我哋唔係好熟，但係你聽到我嘅情況，就問：「既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓part-time啊？當見識吓、識吓女仔囉。」
聽到有得識女仔，梗係正啦！就係咁，你介紹咗我上去後生仔傾吓偈，再玩衝上雲霄大選，又參與咗一部劇做茄喱啡，見到好多靚女，但最後… 我都淨係識咗一個女仔，仲要本身已經識佢
盛勁為狂讚麥明詩勁肉麻
盛勁為又狂讚女友的優點，肉麻到爆：
由一開始大家都冇諗過會有咩發展，但係就愈傾愈投契，而且覺得好mind-blowing，因為我從未遇過一個靚得黎冇脾氣、努力、會替人設想嘅女仔，仲要 …. (下刪一萬字) 同你一齊，冇一刻係浪費時間，我哋每日好似best friend咁一齊玩，一齊游水打波滑雪上山下海，將「情人」同「朋友」呢兩個身份完美結合。我真係好好彩先可以遇到你。
愛的宣言：請你食飯食一世啦
最後到咗表白環節，盛勁為仲爆要麥明詩向自己求婚：
之後我講笑話，如果我地結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做… 好嘢你喺我最需要人support嘅時候出現，我呢世都會記得。我肯定將來我地會面對好多困難，但只要我哋一齊面對，一定可以捱得過
拍拖初期有一幕我到今日都好深刻，你話：「你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛返就以後都係你請我食飯㗎啦。」我希望可以請你食飯食一世啦
有片睇：
盛勁為沙灘求婚 麥明詩感動到爆喊
麥明詩之後亦發文，原來早前盛勁為在悉尼一個沙灘已向麥明詩求婚，一向幽默的盛勁為送上超巨型「鑽戒」求婚，令麥明詩感動到爆喊！
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