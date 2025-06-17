麥明詩盛勁為「一家三口」拍廣告 精靈B仔表情多多 卻惹網民誤會：大得咁快？
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33歲「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為今年3月迎來了他們的新成員。在父親節當天，麥明詩分享了一段溫馨影片，展示盛勁為在家中的父職角色，從餵奶到帶BB外出，盛勁為的父愛全方位展現。麥明詩對丈夫的育兒表現評價笑指：「你唔係『幫得手』，而係共同養育，父親節快樂！（依家大概6:4，希望將來做到5:5）」
「一家三口」溫馨廣告拍攝 網民誤會：大得咁快？
最近，麥明詩再次發布了一條新影片，影片中，夫妻抱著BB一起為尿片品牌拍攝廣告。盛勁為在影片中顯得非常熟練地幫BB換尿片，而麥明詩則是負責逗BB開心，兩人的默契和愛意溢於言表。
許多網民初看影片時，以為片中的BB是他們的親生兒子（事實上呢個係拍廣告嘅小演員），紛紛留言讚美BB的活潑可愛，並表示：「終於唔遮遮掩掩啦！Bb好可愛呀！」、「仲以為真係你個b」、「3個月 有咁大粒咩？」
網民熱議真實身份
然而，有眼尖的網民指出，這個BB並非麥明詩與盛勁為的親生兒子，因為林作媽早前已經公開過他們兒子的真面目。對此，麥明詩在限時動態中回應，上傳了一張全家福照片，並感謝BB在拍攝過程中的出色表現：「Thank you Baby G！超級可愛，超級配合，拍咗3個幾鐘，完全冇喊過！」
圖片來源：IG@louisa_mak資料或影片來源：原文刊於新假期