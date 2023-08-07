31歲麥明詩真空現身澳門出席活動 不慎「露餡」露出胸墊尷尬回應
不慎「露餡」露出胸墊
Louisa當日以一件銀色珠片吊帶裙出席活動，背面縷空的設計不但騷出她的白滑美背，真空上陣的她，側面望落去更突顯迷人曲線，再加上高衩裙設計，令其白滑美腿若隱若現，性感度滿瀉。大批網民紛紛留言表示看到嘆為觀止，大讚Louisa零跌watt依然能與當紅女星匹敵，不過有眼尖的網民留意到，側面入鏡的Louisa不慎「露餡」露出胸墊，Louisa即用掩面emoji回覆，化解尷尬。
麥明詩雙峰浮出水面好吸睛
麥明詩仲沉醉緊旅行開心事，昨日（2日）繼續晒旅行靚相！照片中，的麥明詩穿上紅色比堅尼泳衣浮在海水上，而她在身上又搽上泥，估計在死海度假。其中麥明詩的苗條身材浮出水面，畫面相當唯美又養眼。她留言：「星期日，淨係想攤」，不少網民紛紛大讚「好突出」！
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麥明詩長裙加斜揹袋狂吸Like！
近日麥明詩就分享了外遊照片，相中她充滿笑容，一身米白色透視薄紗長裙，連Bra都比較顯現，加上她帶著斜揹袋令上圍線條更加突出，吸引不少網友讚好，「好靚嘅𠝹波袋」、「仙氣裙子好漂亮」、「派福利」、「好透見到長腿，不過直接show出嚟會心心眼」等等。
網友揭麥明詩與盛勁為同遊耶路撒冷
麥明詩（Louisa）雖然沒有貼出照片的地點，及從未交代自己身在何處，不過從她的照片背景，不少網友火速認出是以色列聖地耶路撒冷，她就寫上「Happy self-made long weekend #端午節快樂」，正當人人以為她正在度假中，另有網友揭發其實男友盛勁為早於上月開始都有分享過以色列的旅遊照片，相信兩人其實是一齊同遊，並非於端午節假期「出走」。再對比兩人的照片，雖然角度不同，不過確實望落背景差不多，麥明詩和盛勁為都有在沙灘拍照，而且兩人的造型都很相配，盛勁為同樣著白色透視恤衫，又跟麥明詩一樣放黑超在頭頂上，簡直相裡透出粉紅泡泡。
麥明詩一直未有承認兩人關係
麥明詩與盛勁為早前同遊日本在機倉被偷拍到而揭發戀情，但麥明詩一直未有正面回應緋聞，今次刻意前後腳貼出照片，未知是否想低調戀情。其實盛勁為早前貼出照片時都有所暗示，其中一張英國劍橋撐船相他寫道：「第一次Punting很緊張，出曬汗，要靠船上女人指導先返到上岸。」當時不少網友留言追問提及的女人是否麥明詩，不過未見盛勁為有任何回答。
盛勁為與麥爸爸關係相熟
而另一張是耶路撒冷哭牆的照片，盛勁為留言說：「耶路撒冷哭牆，猶太教最神聖地方之一，因為它是平民能夠最接近聖殿的地方；咁啱最近都睇緊經典書籍「塔木德」，希望學到猶太人的創富生活智慧」而麥明詩爸爸竟然搞笑留言問：「做錯咗咩事要懺悔？」平時盛勁為少有回應網民留言，今次他就有回覆話：「唉，成日都激嬲人要懺悔！」似乎暗示他經常激到麥明詩發嬲，仲唔係暗示兩人關係非比尋常！
麥明詩盛勁為疑同遊滑雪賀31歲生日
麥明詩去年12月斷正與6呎高的盛勁為一同搭飛機赴日，二人還在機艙甜蜜挨住瞓覺，戀情被揭後麥明詩未有認愛，卻在12月11日31歲正日生日，在社交網上載了兩張雪地照片，麥明詩在男友視角下美麗動人，一張腳踏滑雪板跪在雪地上，另一張笑得非常燦爛。
麥明詩生日禮物 性感內衣放上床 本尊親回邊個送！
除了被指與盛勁為孖住滑雪賀生日，麥明詩更晒出火辣辣的生日禮物，她在社交網限時動態上載了兩張照片，除了一封由小朋友親手寫的生日片，還有一束鮮花，以及一個名牌內衣的生日禮盒，麥明詩拆開禮物把一紅一黑的性感透視內衣放在大床上拍攝，令人想入非非。報導出街後，麥明詩回覆：「唔係暗示，我喺ig story明示咗，係品牌送嘅禮物，並禮貌多謝了品牌的好意。」
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