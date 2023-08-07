31歲麥明詩真空現身澳門出席活動 不慎「露餡」露出胸墊尷尬回應

現年31歲的麥明詩（Louisa）自從離開TVB後，自稱是「坐在辦公室內的女演員」的她大大減少現身幕前的時間，但仍然常常在IG分享生活照。日前Louisa獲邀到澳門出席品牌活動，罕有以一身性感晚裝登場的她，久違地大騷好身材，舉手投足依然充滿住自信，令人讚歎果然是美貌與智慧並重的港姐冠軍。