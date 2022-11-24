麥明詩被流出極罕福利圖 網民意見兩極：後生唔露，30歲先露 ?

2015年港姐冠軍麥明詩有「十優港姐」之稱，自2020年為TVB拍完劇集《殺手》後，離巢TVB，轉行做商業顧問，少有再於幕前曝光，只在早前主演過亞視網劇《逐流時代》。近日有KOL渾水於社交平台騷出麥明詩的福利圖，即引起網民熱議！