麥明詩親授帶BB搭13小時長途機5大秘訣 網民讚嘆回覆超專業
網民求救13小時長途機帶BB攻略
事緣有網民在麥明詩之前分享獨自帶仔仔搭飛機的貼文下留言求助：「帶6個月bb坐13個鐘飛機，有咩要注意or準備會更好？第一次心好驚，我好怕bb會爆喊。」這位新手媽媽的焦慮完全可以理解，畢竟13小時的長途機程對成人來說已經是挑戰，更何況是帶著6個月大的嬰兒。麥明詩看到後立即熱心回應，展現出過來人的貼心和專業。
麥明詩親授5大飛機餵奶實戰心法
麥明詩毫不吝嗇地分享自己的實戰經驗，首先強調起飛時餵奶的重要技巧：「起飛餵奶，先用少啲嘅熱水開，留啲空間睇吓真係餵嘅時候友熱水定（蒸餾）常溫水，因為有時你以為起得飛，開定支奶，點知原來架機兜嚟兜去都未take off，跟住支奶又凍晒。」這個細節顯示她對航班延誤的預判和應對策略，完全是經驗豐富的表現。她更透露：「我之前做過安檢，熱水壺熱水、支裝水都照畀我過。」為新手媽媽解決了過關的擔憂。
平衡耳壓妙招獲網民大讚專業
除了餵奶技巧，麥明詩還分享了幫助嬰兒平衡耳壓的獨門秘訣：「另外帶定啲唧唧裝嘅baby food，in case bb好快飲晒啲奶都有嘢畀佢啜住平衡耳壓。」這個建議展現了她對嬰兒生理需求的深度理解，知道吸吮動作能幫助嬰兒在飛機升降時舒緩耳朵不適。最後她還提醒要「帶勁多消毒濕紙巾，始終十幾個鐘，佢又好奇，點都要畀佢掂吓搞吓周邊啲嘢，所以我會先抹晒成個Area。」充分考慮到嬰兒的好奇心和衛生需求。
麥明詩育兒經驗豐富獲讚賞
麥明詩與機師老公盛勁為於2024年3月結婚，同年11月宣布懷孕，去年3月21日順利誕下兒子。自從當媽後，她經常在社交平台分享育兒日常和心得，不時曬出囝囝的可愛照片讓粉絲一起見證成長。去年底她曾分享獨自帶仔仔搭飛機的經歷，更形容2個鐘的機程似搭足8個鐘，可見帶BB旅行的挑戰性。然而她依然願意耐心回應其他媽媽的求助，展現出溫暖的同理心。
網民大讚回覆認真詳細超貼心
麥明詩的詳細回覆獲得不少網民稱讚，大家都認為她的建議非常實用和貼心。有網民留言表示：「好詳細呀，多謝分享！」、「真係好有用，儲起先！」網民們紛紛為她的熱心助人點讚，認為她不但是成功的港姐，更是一位出色的媽媽。這種願意分享實戰經驗、幫助其他新手父母的態度，讓人看到麥明詩溫暖的一面，也難怪她能成功培育出聰明的資優兒。