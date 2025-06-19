麥明詩產後復出大騷fit爆身材 超得體回應裕美「借人上位」指控 網民：十優答題技巧

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麥明詩產後首度復出於今日（19日）參加了珠寶活動。在活動中，她分享了自己作為新手媽媽的生活調整，仲超得體回應一連串有關林作母親嘅「Po相風波」，仲用一句座右銘轉贈裕美！

麥明詩產後復出 大騷fit爆身材

麥明詩透露修身進度良好，沒有刻意要回復昔日體重，仲激讚老公盛勁為係「神隊友」：「生咗BB之後都唔會話要好劇烈咁樣減肥，運動同埋飲食都慢慢嚟。」又指自己目前的生活狀態與產前相比有所不同，並坦言近期睡眠有所減少，但照顧BB的頻率並不高。「最近真係瞓少咗，但係要起身睇住BB嘅次數都唔係好頻繁。」

麥明詩 麥明詩透露修身進度良好，沒有刻意要回復昔日體重，仲激讚老公盛勁為係「神隊友」（圖片來源：大會提供）
麥明詩透露修身進度良好，沒有刻意要回復昔日體重，仲激讚老公盛勁為係「神隊友」（圖片來源：大會提供）

麥明詩超得體回應裕美指控

麥明詩於今日活動中正面回應裕美有關「借人上位」指控，坦言：「可能當初同伯母溝通得不夠清楚，但佢好快就將啲相收返，我哋有好嘅關係，唔想再講太多，唔想再有圈套，係我中人圈套。」

麥明詩借金句「做人要睇開啲」

她強調在林作母親身上學識「做人要睇開啲」，並指與林作母親一直保持良好關係，並透露參選港姐時對方曾給予很多支持和鼓勵，自己一直很尊重對方。她又補充，與老公不時會與伯母飯聚，至於BB「上契」一事則以私人理由拒絕多談。

麥明詩 麥明詩強調與林作母親一直保持良好關係，並透露參選港姐時對方曾給予很多支持和鼓勵，自己一直很尊重對方。（圖片來源：Viu1@YouTube）
麥明詩強調與林作母親一直保持良好關係，並透露參選港姐時對方曾給予很多支持和鼓勵，自己一直很尊重對方。（圖片來源：Viu1@YouTube）
麥明詩 林作母親搶先公開「抱孫照」後刪Po（圖片來源：IG@leenililywong）
林作母親搶先公開「抱孫照」後刪Po（圖片來源：IG@leenililywong）
麥明詩 裕美質疑麥明詩主動聯繫前男友母親認契的動機，認為此舉「身份尷尬」，直斥不喜歡有人「借長輩上位」，令她感到不滿。（圖片來源：IG@leenililywong）
裕美質疑麥明詩主動聯繫前男友母親認契的動機，認為此舉「身份尷尬」，直斥不喜歡有人「借長輩上位」，令她感到不滿。（圖片來源：IG@leenililywong）

唔打算出賣「B仔」賺奶粉錢

對於是否會將家庭生活與工作結合，麥明詩表示她目前不會考慮讓自己的孩子參與商業活動。「都想保障返佢嘅私隱，所以冇特別講佢叫咩名，始終對於佢成長都會有啲壓力。」她進一步解釋，即使有高酬勞的工作機會，也不會因此讓一家三口一起參與：「其實嗰個工作嘅BB係一個小演員，暫時都唔會同自己嘅BB有商業活動，因為都希望俾返選擇權BB，因為BB始終有佢自己人生條路要行，因為佢如果拍咗啲嘢，呢個世代就冇得返轉頭。」

提到未來是否計劃再擁有孩子，麥明詩坦言目前還未準備好：「我好攰呀！都好想俾到佢一個兄弟姊妹，小朋友長遠嚟講有兄弟姊妹成長。呢一刻問我，我真係可能啱啱先開始瞓多咗，即刻諗就未ready啦！」

網民大讚麥明詩有風度

不少網民大讚麥明詩今次回應裕美指控時，表現得相當大方得體，認為她的答法正正體現「十優港姐」的高EQ和情商。「對答得體，個肚有無墨水係扮唔到」、「十優示範答題技巧」、「其實佢人品都唔錯說話大方得體，好過裕美先啦」，更有網民直言麥明詩的回應比裕美更有風度，贏得好評。

麥明詩 不少網民大讚麥明詩今次回應裕美指控時，表現得相當大方得體（圖片來源：大會提供）
不少網民大讚麥明詩今次回應裕美指控時，表現得相當大方得體（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供、Viu1@YouTube資料或影片來源：原文刊於新假期

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