試當真丨麥明詩現身剖白升學歷程 仲非常欣賞呢1位成員
麥明詩重提當年「想做特首」發言
麥明詩當年在香港中學會考高中狀元，在接受傳媒訪問時曾表示目標是當香港特首。時隔多年，麥明詩親自解釋當年相關發言的來龍去脈：「我成日都要出嚟澄清，當年有一個好不幸嘅新聞，聲稱我好想做特首。但係09年環境同宜家都好唔一樣，我就不嬲都比較關注社會民生嘅事情。嗰陣就有記者打嚟：『你有冇諗過做特首啊？』，我就話『真係冇諗過喎，我應該勝任唔到喎』，記者就『如果真係叫你做呢？』，我就話『如果你真係叫我做，我都可以做吓嘅。第二日出嚟嘅報道就非常精彩喇。」
剖白升學心路歷程：我係咪仲未夠呢？
當被問到升學期間有沒有一刻曾經感到迷失時，麥明詩坦言人生一直感到迷失，一直不知道什麼才是足夠：「迷失嗰一刻又未必係公開試嗰刻嘅，反而係唔知道咩叫先『夠』。我喺學校攞到最好成績，我就會覺得我係唔係未夠呢；到我考完嗰成績之後，我又去考咗一個世界比較頂尖嘅學校，咁係唔係就係夠呢；Even到我選咗港姐，咁都應該好夠啦，但又會發覺人地係到做女一，人地收視又35點喎，咁究竟我咁樣嘅一個追逐嘅過程，係為咗一個乜嘢嘅End Point呢？」
鼓勵應屆生要定下個人目標 不要選擇盲目升學
麥明詩在訪問中亦鼓勵應屆生有先定下個人目標，分析到底是想要一張大學畢業證明書，還是想從大學的學習過程中吸收知識。麥明詩認為晉升大學不代表能夠解決自己的缺點，反而需要靠自己的努力去把自己的弱點提升：「建議去諗清楚長遠有啲咩目標，而宜家又係有咩欠缺嘅能力，然後就去補番嗰啲技能。喺你決定嘅時候，你要有一個中心思想，究竟你係達到啲乜嘢，或者呢樣嘢係可以點樣提升你嘅能力，而呢幾樣嘢到最後要係點可以相得益彰。」
麥明詩罕有《試當真》接受訪問 晒合照狀態極好
麥明詩自從退出幕前，轉行到全球數一數二的顧問公司McKinsey做國際商業顧問後，一直少有接幕前演出。今次之所以會罕有接受訪問，麥明詩表示除了本身非常欣賞許賢之外，亦希望能夠透過自己的分享，給予應屆考生多一個參考：
而家好少接幕前演出(廣告除外)，因為想儘量專心工作
但當我收到許賢嘅邀請，我都好想參與，因為真係好欣賞佢好鍾意佢嘅怕醜同埋聽落去好低能但其實又好有智慧嘅說話，而且題材好有意思
拍攝時同許賢一路傾偈，自己都好多反思同感慨。每一個時代嘅學生面對嘅挑戰都唔同，只希望我小小嘅分享，可以俾到多一個reference你地參考。大家繼續努力啦
網民大讚麥明詩談吐得體：近十年最好嘅港姐代表
網民看完今次麥明詩於《試真當》的訪問之後，紛紛大讚麥明詩談吐得體，更有網民稱她為「近十年最好的港姐代表」：
「真心，mak明詩個見解 同一般人好唔同。唔係因為佢拿到10a講先岩聽，而係佢講得好條理分明，好清晰，特別係租借嘅快樂，真係有返d年紀先明佢講乜」
「麥明詩真係近10年最好嘅港姐代表，proud of 香港出到一個咁有知識 智慧 又humble嘅人」
「麥明詩真係勁，細細個已經睇透晒個遊戲玩法。努力前了解自己 又認清目標。唔怪得知各方面都有一定既成功成就」
「MMC講野真係好得體，以佢資歷其實真係好易唔小心串親在座咁多位，但佢仍然可以不亢不卑咁傳達自己嘅諗法」
麥明詩接受《試當真》訪問 分享10A思考模式
分享5招溫習法 一事還一事 提高專注＋效率
麥明詩出社會工作之後回顧以前的生活時，有了很多領悟。認為有些能力需要從小培養，對學習或日後的工作都相當有益。首先就是專注力。無論學習還是工作，要做好一件事都需要花費大量精神及時間，長時間專注的能力相當重要。麥明詩也十分感恩媽媽小時候對她的專注力訓練，令她可以長時間集上精力溫習。另外，她亦認為孩子的抗逆力也十分值得重視，要培養孩子在壓力下可以正常甚至超常發揮。 原來麥媽媽在麥明詩小時候會透過日常生活，不知不覺間訓練她的專注力。她回想起幼時，麥媽媽會確保她在完成一件事之後，才會去做下一件事。例如，食完飯先會去睇電視，做完功課先會練琴等等。到日後她於學習時便不會溫書溫到一半去做其他事，提升她的學習效率。
閑暇時間閱讀培養書寫能力
與現今被興趣班塞滿的孩子不同，麥明詩小時候並沒有上很多興趣班，都是她有興趣並要求學的。即使用在學習上的時間其實也不是很多，反而到她將近會考時才花更多時間於學習上。所以，她有空閒時間便會閱讀大量課外書。麥明詩從小三，小四開始便會閱讀很多金庸小說，覺得故事內容十分生動吸引。大量的閱讀可以幫助提升語言精細度，增加詞彙量，從而培養優秀的書寫能力。「書中自有黃金屋」，閱讀亦是低成本吸取知識的方法，幫助孩子增廣見聞。
設目標 達標後滿足感成動力
不論學習還是工作，長時間的專注容易令人感到疲倦。麥明詩做每件事都會自己定立小目標，這樣才會有努力的方向。當完成一件事情後的滿足感會大於身體的疲勞，才會有動力繼續完成下一個工作。不過，真係到好疲倦的時候，她也會食糖補充能量。 記憶法五花八門 要選擇最適合自己的 麥明詩是一個偏向圖像記憶的人，不止是圖畫，她甚至會記得書本內容的位置。坊間的記憶法層出不窮，麥明詩鼓勵大家可以多試一試不同的記憶法，因為每個方法適合的人群都不一樣，只有找出最適合自己的才會事半功倍。
香港傳統教育難培養創意
麥明詩在英國讀書時，感受到兩地的學習氛圍大相徑庭。她初到英國留學時，當地老師給她的評語就是太安靜，不發問，對於課堂的參與感不足。她聽取了這些意見後，不停改善自己，令自己更加投入於當地的學習氛圍中。因為香港傳統的教育制度太多限制，執著於標準答案，所以很難培養孩子的創意力。
英國的學習氣氛十分積極，同學們都很踴躍發問。而且，英國的學校更沒有所謂的「標準答案」，如果學生可以答到標準答案以外的合理回答，老師亦一樣會認為正確。從這個時候開始，麥明詩發現原來不一定要背答案，可以更加勇於思考問題的可能性。當地的老師也不會因為你沒有答出標準答案而否定及打擊，令她的自信心上升。她認為自信心是創意的根本，因為有自信才會有勇氣去拋出別人沒有提出過的idea。
保養無秘訣 愛運動 睡眠夠 保持好奇心
麥明詩不時都會在社交媒體哂自己的美照，原來她保持身材和美貌的秘訣就是愛運動和保持睡眠充足。她一個星期會做2-3次運動，除了做Gym，亦會約埋一班朋友去打波、游水、踩單車。她認為多做不同運動可以保持新鮮感，約埋一班朋友亦會更加開心盡興，幫助自己持之以恆。因為運動量充足，所以她不會限制自己的飲食，又話計卡路里太辛苦，最緊要自己開心。
其次，充足睡眠好緊要，麥明詩每日都會保持7-8小時的睡眠時間。睡眠可以幫助身體reboost，讓自己每一日都充滿活力去做事。麥明詩亦會不停 update自己新資訊，多和年輕的朋友一起玩，保持對世界的好奇心。她說：「當人對世界失去好奇心就會開始老」，要令自己保持開心年輕的心態。 最後，麥明詩表示好享受現在的生活狀況，出鏡機會雖然比以前少，但同時更加自由。因為沒有這麼多人對她評頭論足，就算有少少肉地都依然過得好開心。
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