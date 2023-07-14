試當真丨麥明詩現身剖白升學歷程 仲非常欣賞呢1位成員

臨近DSE放榜日子，YouTube頻道《試當真》拍攝一連串有關升學放榜系列的短片。最新一集就邀請到10優狀元出身的麥明詩做嘉賓，訪問她一路以來的心路歷程。不少網民看完麥明詩分享後，大讚她談吐得體，更稱她為「近十年最好嘅港姐代表」！