麥明詩疑不滿專欄內容「識男仔要學麥明詩」 扯火要求刪文
十優港姐麥明詩媽媽麥何小娟最近出席電台訪談，席間還有唐詩詠前緋聞男友陳思銘出席，一起分享教育經驗﹗陳思銘其後在專欄以「識男仔要學麥明詩」為題，大讚麥明詩出類拔萃，才貌雙全，考獲律師資格又再成為國際管理諮詢公司顧問，大讚麥母功勞很大，文中他引述麥母提到麥明詩到英國升學，刻意揀男女校因為想「識男仔」﹗麥明詩其後激動澄清，並請對方「禮貌啲啦」﹗動真火的麥明詩更要求對方刪文﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、麥明詩facebook圖片
文：東方新地｜圖：[email protected]、麥明詩facebook圖片
麥明詩母分享成功育成十優港姐之道
英識教育創辦人陳思銘在文章指麥母成功栽培出類拔萃的麥明詩，引述麥母在訪談中分享的秘訣，指女兒麥明詩自小叛逆個性，又愛扮靚，去英國讀寄宿學校刻意選擇男女校，講明是想「識男仔」。陳思銘大讚麥母與一般傳統式家長不同，同意女兒應認識不同國籍男朋友，擴闊眼界及經驗﹗
不過陳思銘的「識男仔要學麥明詩」為題文章發布後，卻令當事人麥明詩相當不滿，怒指對方「寫錯嘢」，指媽媽的確與陳思銘出席訪談，激動指陳錯誤引用很多母親沒有講過的說話，更指對方可以直接聯絡自己去求證，「一方面禮貌啲啦，另一方面可以避免寫錯嘢嘅風險」，言帶不滿。
麥明詩爆seed：建議你聯絡我，等我幫一幫眼先publish出嚟﹗
麥明詩同時否認自小喜歡扮靚，而選擇讀男女校是因為讀了十一年女校，「再讀女校有可能心理會唔太平衡，轉下環境可以學習同唔同人相處姐。」
麥明詩要求刪文
不過其後麥明詩再在社交網交代事件進度，「萬事以和為貴，經過溝通之後，了解到陳先生的好意，雙方各有誤會，為互相尊重及以免再為公眾添麻煩，大家同意一起移除文章，謝謝大家」。麥明詩以和為貴為大前提解決事件後，被網民大讚EQ高，「人靚有禮貌又有分寸」、「有風度又大方」、「好有禮貌地教冇禮貌嘅人」、「希望陳生學到嘢啦」。
麥明詩發文指和陳思銘已得到共識，大家刪除文章，但麥明詩刪走文章後，陳思銘在傳媒專欄文章刪除了，但IG卻仍未有刪文，未知麥明詩係咪睇漏眼呢，知道後可會要求一拼刪走呢？