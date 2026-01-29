34歲麥明詩同一晚裝3年前後對比變化驚人 曾因陀B身材焦慮火速修身
麥明詩同一晚裝3年前後零變化震撼網民
麥明詩昨晚在IG story貼出兩張穿著同一襲淺藍色吊帶晚裝裙的對比照片，一張攝於2023年3月，另一張則是近日她出席好友婚禮時的照片。當年她首次穿上這襲晚裝時已經令人眼前一亮，盡騷玲瓏浮凸身段，豐滿的上圍性感誘人，長裙開衩高至大腿根部位置，曬出白滑超長美腿令人驚艷，連岑麗香及唐詩詠都留言大讚「索」。如今她再次穿上同一襲晚裝站在機師老公盛勁為身旁，依然是如此迷人，無論樣貌身材都彷彿零變化，令網民大感讚嘆她的驚人修身成果。
新手媽媽曾因陀B身材變化感焦慮
麥明詩在2024年3月與機師老公盛勁為結婚，同年11月宣布造人成功，去年3月21日在IG宣布BB已經順利出世，並曬出一家三口的溫馨合照。作為新手媽媽，她最近不時更新社交網，分享當媽媽的日常生活點滴以及心情，間中也會曬出囝囝的得意照片，讓大家一起見證囝囝的成長。然而，她曾坦承因為懷孕導致身形有變而感到焦慮，這種心情相信不少媽媽都能感同身受，畢竟身材變化對女性來說確實是一大挑戰。
產後火速修身回復昔日苗條身材
儘管曾經為身材變化感到焦慮，但麥明詩產後展現出驚人的修身決心和成果。從她最新曝光的對比照可以看出，她已經完全回復到懷孕前的苗條身材，甚至可以說是有過之而無不及。這種快速的身材恢復能力令人佩服，也證明了她在產後必定付出了不少努力進行修身。現在的她不但能夠重新穿上3年前的性感晚裝，而且效果絲毫不遜色，完全看不出是已經生過小朋友的身材，這種驚人的變化確實值得讚賞。
網民大讚修身成果羨慕不已
麥明詩的驚人對比照在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言大讚她的修身成果。不少人表示「完全看不出生過BB」、「身材管理太厲害了」、「羨慕死了」等讚美之詞。也有網民好奇她的修身秘訣，希望她能夠分享一些心得給其他新手媽媽參考。這種正面的網民反應也反映出大家對她努力修身的認同和欣賞，同時也為其他正在為產後身材煩惱的媽媽們帶來了鼓勵和希望。