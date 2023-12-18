麥明詩32歲生日晒男友盛勁為合照 谷胸升Cup有睇頭 自爆儲定奶粉錢
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麥明詩一向有觀眾緣，一舉一動都會獲不少網民討論。12月11日是她32歲生日，麥明詩上載多張慶生照片，當中包括男友盛勁為同框照，日前出席活動更透露有「儲定奶粉錢」打算，真係諗得好周詳！
麥明詩認愛後首放閃
麥明詩在IG晒出多張慶生照片，除了和父母合照、朋友及同事們的合照等，最搶眼的是麥明詩身穿黃色連身裙，甜笑切蛋糕，男友盛勁為站在旁邊鼓掌，雖然照片得半張面，但麥明詩好識做將呢張相擺最前，仲有tag埋男友個名，盛勁為亦有分享至限時動態，寫上「好靚女」，兩位認真甜到爆燈！
麥明詩谷胸上陣升Cup：高山低谷咁
另一方面，麥明詩日前（17日）出席沙田馬場舉行的「六福珠寶賽馬日」。麥明詩以低胸裝上陣非常性感，她又指近期積極增肥，外形同效果都圓潤了不少。至於上圍有冇升Cup？麥明詩笑指一各「有高有低，高山低谷咁」，又指各方面無論係外貌、狀態都幾浮動。
麥明詩叫未來老公儲定奶粉錢
至於感情問題。問到將來結婚是否也要有相當份量的行頭？麥明詩就指想靚都要靠人支持，又叫未來老公要儲吓錢先。麥明詩透露自己有儲開錢，雖然已置業，但未來需要用好多錢，都要未雨綢繆。被問要唔要儲定奶粉錢，她大方講絕對係要，「自己都可以飲。總之滿足實際需要，再花在點綴方面。」
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圖片來源：IG@louisa_mak、大會提供、IG@louisa_mak