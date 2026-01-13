麥明詩大談育兒心得 預言2026年喜事多 突爆追B計劃

34歲前港姐麥明詩近日為哥哥麥明山加盟養和醫院整形外科中心而感到驕傲，不過更令人關注的是她在訪問中突然爆出生仔計劃！這位10A狀元媽媽坦言現時10個月大的兒子只黐老公玩，令她感到「好蝕底」，更直認希望在一兩年內追多個B，務求湊成「好」字。