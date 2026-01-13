麥明詩大談育兒心得 預言2026年喜事多 突爆追B計劃
麥明詩哥哥轉戰養和醫院展開新旅程
麥明詩昨日在社交平台發文恭賀哥哥麥明山，這位中大醫學院畢業的整形外科醫生近日加盟養和醫院整形外科中心。她在文中大讚哥哥「一向做事沉穩，默默耕耘。經過多年在專業上的努力，今天很開心能見證他於養和醫院展開新旅程。」麥明詩更感性地表示「在大家眼中，他是一位對技術精益求精的整形外科醫生。在我心裡，他始終是那個對人將心比心、充滿溫度的哥哥。他帶進手術室的，不止是專業，更有那份待人的真心。」
麥明詩預言2026年喜事多暗示追B計劃
今日麥明詩出席活動時，被問及對哥哥的新發展有何感想，她坦言為哥哥感到開心，更神秘地表示「今年都幾好，2026年呢個年都幾多喜事，希望再有喜事。」當記者追問希望有什麼喜事時，她笑笑口說希望一、兩年內會發生，並在訪問中不諱言有計劃生多個B。她直認「都有規劃有下一個，只係仔定女就控制唔到，希望長遠嚟講都覺得有仔有女係開心嘅。」這番話立即引起在場記者關注，紛紛追問詳情。
麥明詩感嘆兒子只黐老公玩好蝕底
談到現時10個月大的兒子，麥明詩透露了一個有趣現象，就是兒子特別黐老公玩，令她感到「好蝕底」。雖然她沒有詳細解釋這種情況，但從她的語氣可以感受到作為媽媽的小小失落感。或許正因為這個原因，她更加希望能夠追多個B，期望下一個孩子能夠與她建立更親密的關係，同時也希望能夠湊成「好」字，讓家庭更加圓滿。
麥明詩感激父母支持追夢承諾做兒子強大後盾
在談到生涯規劃時，麥明詩回憶起當年選港姐的經歷，感激父母給予的支持。她透露「我嗰時同爹哋媽咪講話我唔想返工住，我想選港姐，咁即係冇收入，選嘅過程冇收入，選咗開頭都冇收入，我媽咪都好好，佢同我講話我都支持你，生活費每個位畀幾千蚊你支持住，等你有嘢食，住屋企。」她表示父母的支持讓她有底氣去追夢，最終獲得好結果。現在作為母親的她，也希望將來能夠成為兒子的強大後盾，支持他追求自己的夢想。
麥明詩承諾支持兒子追夢但要有策略
被問及會否支持兒子追夢時，麥明詩認為追夢要有策略，如果兒子表現出堅持和方向，而她亦覺得合理，都一定會支持。她表示「做人有時真係有啲決定係聽到好似好荒謬，但係其他人唔做你去做，你先有機會跑出新嘅條賽道，我希望畀到呢個底氣同支持佢。」這番話反映出她作為母親的智慧，既希望給予孩子自由發展的空間，同時也會以理性的角度去評估和引導。