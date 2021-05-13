逐流時代｜麥明詩復出拍亞視神劇 提議港姐拍荒島求生真人騷
文：東方新地 ｜ 圖：麥明詩FB、IG
逐流時代｜麥明詩復出拍劇 提議港姐拍真人騷
麥明詩宣佈復出拍攝戚其義監製的亞視網劇，暫名為《逐流時代》，日前與劇集拍檔麥子樂等準行拍攝。香港小姐出身的麥明詩，表示與TVB一直有聯絡，她更透露自己曾建議今屆港姐可以拍「荒島求生」真人騷，令觀眾真正認識到每位佳麗，同時亦可突顯數個港姐應有的特質：真性情、獨立及堅毅。麥明詩自信指自己有齊三個港姐應有特質，卻表示此建議未有被TVB接納。
逐流時代｜麥明詩拍金牌監製戚其義新劇林文龍出面向樂易玲要人
今次麥明詩拍攝的《逐流時代》是一套30集網劇，由前無綫金牌監製戚其義打造的時裝愛情劇，戚其義創作不少神劇，如《創世紀》、《天地豪情》、《金枝欲孽》和《天與地》等，口碑收視皆俱！今次邀得麥明詩合作，阿戚回應傳傳媒時表示搵麥明詩拍冇難度，笑言「出錢就得」。而與麥明詩合演的演員有黃又南、黃德斌、林耀聲和黎紀君等，麥開心表示對今次合作頗期待，因為戚其義為其中一位她極其欣賞的監製，且表示可在工餘時間維持到演戲興趣。
麥明詩淡出娛樂圈轉做OL
麥明詩2015年奪得港姐冠軍後一直備受力捧，被安排拍劇、主持綜藝、大騷司儀，去年播出劇集《殺手》當中演盲妹，演技受讚賞，不過麥明詩卻在當紮之時跟無綫改簽一年一騷「甘草約」，華麗轉身轉行到國際公司擔任商業顧問，不但要四圍飛，工時長，早前被影到幫同事買咖啡返工，跟以往做藝人有多人服侍完全不同。不過麥明詩對淡出娛樂圈仍然好大決心。
麥明詩Staycation享受家庭樂
麥明詩透露新工雖然辛苦，但她為了理想仍會堅持下去，不甘留在大染缸的娛樂圈，喜歡接受挑戰的麥明詩自言工作辛苦，故不時入住本地酒店享受假期，Staycation選擇到中環五星級酒店。同林作甩拖未有展開新戀情，冇拖拍，冇有怕，同家人關係向來好麥明詩，同父母及哥哥享受Staycation，自細同哥哥感情要好的麥明詩，所以不少靚相都是由哥哥操刀。
素顏麥明詩紅色三點式好吸睛
麥明詩著上紅色三點式落酒店暢泳，素顏上陣，在池邊回眸依然sharp醒，加埋個白滑靚背，好吸睛，而呢張靚相，麥明詩特別將credit注明操刀是其任職醫生的哥哥。麥明詩話轉工後由於工時長，令她養成食零食習慣，令體重上升，不過看這張三點式照，明顯身段保時得好好﹗