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逐流時代｜麥明詩拍黃德斌孭重飛拍亞視自家劇 硬撼無綫《金宵大廈2》

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亞視自家劇《逐流時代》硬撼無綫《金宵大廈2》! 現在睇電視雖然已經冇咗亞視台，但亞視精神長存，近年開了子公司亞洲心動娛樂（AMM），由林文龍掌舵，不斷有新搞作，去年更重金禮聘金牌監製戚其義出山，拍攝自家製劇集《逐流時代》，男女主角是黃德斌與麥明詩。隨住無綫與ViuTV勢成水火，亞視亦加入戰團，宣布推出《逐流時代》，實行與無綫的《金宵大廈2》及ViuTV的《反起跑線聯盟》撼過。

《逐流時代》的女主角麥明詩在社交網為新劇宣傳。
《逐流時代》的女主角麥明詩在社交網為新劇宣傳。（圖片來源：[email protected]麥明詩Louisa Mak）
《逐流時代》由黃德斌與麥明詩孭重飛。
《逐流時代》由黃德斌與麥明詩孭重飛。（圖片來源：[email protected] _mak）

麥明詩︱蘇瑛Emma︱《逐流時代》角色介紹

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逐流時代 麥明詩
（圖片來源：東方新地）

《逐流時代》3月29日首播

亞洲心動娛樂（AMM）在社交網宣布由戚其義監製的新劇《逐流時代》將於3月29日晚上9點於AMM的網上平台獨家播出，《逐流時代》由麥明詩、黃德斌、麥子樂、何啟南、黃又南、林耀聲和黎紀君等參演，曾是《天與地》、《創世紀》等神劇的粉絲一定不能錯過戚其義的作品。

《逐流時代》去年7月煞科。
《逐流時代》去年7月煞科。（圖片來源：[email protected]亞洲心動娛樂Hong Kong）
《逐流時代》講述一班年青人向上爬的故事。
《逐流時代》講述一班年青人向上爬的故事。（圖片來源：[email protected]_mak）

《逐流時代》講述香港社會病態

《逐流時代》的劇本反映香港社會實況，戚其義曾形容《逐流時代》故事講述階級固化為香港的社會病態，當中包括老中青的階段，是香港年輕人為求躋身上流的故事，是最傳統的倫理故事。

《逐流時代》去年舉行拜神儀式，台前幕後一齊切燒豬。
《逐流時代》去年舉行拜神儀式，台前幕後一齊切燒豬。（圖片來源：[email protected]
戚其義表示為AMM開拍《逐流時代》是被林文龍的誠意打動，並指AMM個平台滿足到他的團隊，有好廣闊的創作空間。
戚其義表示為AMM開拍《逐流時代》是被林文龍的誠意打動，並指AMM個平台滿足到他的團隊，有好廣闊的創作空間。（圖片來源：[email protected]

要睇《逐流時代》先下載心娛APP

今次由黃德斌與麥明詩主演，幾有新鮮惑，不過亞洲心動娛樂（AMM）始終不是電視台，觀眾唔係一開電視就睇到，據亞洲心動娛樂（AMM）官方社交網的指引，觀眾要收看《逐流時代》，就必需要先下載亞洲心動娛樂（AMM）的App，未必吸到一班慣性晚晚開電視追劇的觀眾，對收視有一定的影響。

《逐流時代》有實力男主角黃德斌及麥子樂。
《逐流時代》有實力男主角黃德斌及麥子樂。（圖片來源：[email protected]
逐流時代 還有黃又南。
還有黃又南。（圖片來源：[email protected]
逐流時代 戚其義更搵來兩位模特兒出身的新晉女演員黎紀君及鍾浠文參與演出。
戚其義更搵來兩位模特兒出身的新晉女演員黎紀君及鍾浠文參與演出。（圖片來源：[email protected]

《逐流時代》正式預告

同期硬撼無綫與ViuTV

《逐流時代》一共30集，將與4月4日9點半播出的無綫重頭劇《金宵大廈2》撞到正，《金宵大廈2》由陳山聰、李施嬅主演，上一輯非常收得，第二輯應該都有一班支持者；而同期ViuTV也有由梁詠琪、潘燦良、周家怡主演的《反起跑線聯盟》，三台大混戰，《逐流時代》要跑出都唔易。

逐流時代 無綫重頭劇《金宵大廈2》將於4月4日播出。
無綫重頭劇《金宵大廈2》將於4月4日播出。（圖片來源：[email protected]
逐流時代 陳山聰早前在社交網放了《金宵大廈2》的劇照，劇透有平行時空。
陳山聰早前在社交網放了《金宵大廈2》的劇照，劇透有平行時空。（圖片來源：[email protected]

更多：《金宵大廈2》劇情搶先睇 4月4日開播劇透 10個迷離單元故事

逐流時代 金宵大廈2
《金宵大廈2》劇情搶先睇 4月4日開播劇透 10個迷離單元故事（圖片來源：TVB）
逐流時代 《反起跑線聯盟》海報。
《反起跑線聯盟》海報。（圖片來源：ViuTV）
逐流時代 《反起跑線聯盟》有梁詠琪坐陣，有一定的號召力。
《反起跑線聯盟》有梁詠琪坐陣，有一定的號召力。（圖片來源：ViuTV）

常見問題

亞視自家劇《逐流時代》有何強勁陣容?

亞視不但重金禮聘金牌神劇監制戚其義過檔，演員陣容更有不少熟悉的面孔….即睇詳情

《逐流時代》將於何時開播，那裡可以收看?

《逐流時代》將於3月29日晚上在網上平台獨家播出…即睇詳情

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong、[email protected]_mak、[email protected][email protected][email protected]、TVB

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