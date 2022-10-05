麥明詩正式離巢TVB回復自由身 唔做律師解釋拒續約原因

2015年港姐冠軍麥明詩（Louisa）有「十優港姐」之稱，自2020年為TVB拍完劇集《殺手》後，她就開始淡出娛樂圈，轉行做商業顧問，少有再於幕前曝光，只在早前主演過亞視網劇《逐流時代》，但原來她直到近日才正式和TVB完約，有傳TVB更曾軟硬兼施希望和麥明詩續約，不過都被她所拒絕。