31歲麥明詩踩過界稱霸教育界 獲委任非執行董事一年穩袋136萬
與補習名師林溢欣合作
麥明詩在社交網站宣布，自己正式有多一重身份：「9月伊始是各位莘莘學子新開始，而本人亦在今日有多一個新崗位，有幸為傳承教育擔任非執行董事職務，結合自身經驗參與集團旗下教育團隊業務的商業規劃。」她又指十分欣賞主席袁裕深帶領之優質教育團隊，以及林溢欣導師的教學理念及努力拼搏的精神。她更特別鳴謝自己一位樣衰衰、但好有義氣的同齡金融朋友，才成全到這件事。
每年取董事袍金36萬
據悉，麥明詩與該公司雙方已訂立服務合約，自2023年9月4日起，初步年期為3年。她有權收取董事袍金每年36萬港元，薪酬参考其資歷、經驗、所承擔的角色及職責以及現行市況釐定。另外，有關薪酬已獲董事會及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」）批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。
每年收100萬顧問費用
另外，該公司與麥明詩直接全資擁有的老麥工作坊訂立顧問協議，根據顧問協議，已同意委聘老麥工作坊為集團顧問以提供諮詢服務，諮詢服務範圍包括就其投資者關係及教育相關業務發展(包括但不限於幼兒發展)提供意見。根據顧問協議，將就提供諮詢服務向老麥工作坊支付每年100萬元的顧問費用。
聲明上被詳細介紹
根據傳承教育集團有限公司的聲明，詳細介紹非執行董事麥明詩的背景：「麥女士，31歲，分別於2014年及2018年取得劍橋大學法律文學士學位及文學碩士學位。彼於2018年獲得紐約律師資格。於2019年至2022年，麥女士任職於麥肯錫公司，領導多個有關策略、組織及設計思維的管理諮詢項目。在此之前，彼於2015年至2019年期間從事娛樂行業，並曾擔任多個大型電視節目廣播及定期講座節目的主持人。麥女士為Project Melo Limited（一間專注於青年賦權的公司）的聯合創始人。」
分享5招溫習法 一事還一事 提高專注＋效率
麥明詩出社會工作之後回顧以前的生活時，有了很多領悟。認為有些能力需要從小培養，對學習或日後的工作都相當有益。首先就是專注力。無論學習還是工作，要做好一件事都需要花費大量精神及時間，長時間專注的能力相當重要。麥明詩也十分感恩媽媽小時候對她的專注力訓練，令她可以長時間集上精力溫習。另外，她亦認為孩子的抗逆力也十分值得重視，要培養孩子在壓力下可以正常甚至超常發揮。 原來麥媽媽在麥明詩小時候會透過日常生活，不知不覺間訓練她的專注力。她回想起幼時，麥媽媽會確保她在完成一件事之後，才會去做下一件事。例如，食完飯先會去睇電視，做完功課先會練琴等等。到日後她於學習時便不會溫書溫到一半去做其他事，提升她的學習效率。
閑暇時間閱讀培養書寫能力
與現今被興趣班塞滿的孩子不同，麥明詩小時候並沒有上很多興趣班，都是她有興趣並要求學的。即使用在學習上的時間其實也不是很多，反而到她將近會考時才花更多時間於學習上。所以，她有空閒時間便會閱讀大量課外書。麥明詩從小三，小四開始便會閱讀很多金庸小說，覺得故事內容十分生動吸引。大量的閱讀可以幫助提升語言精細度，增加詞彙量，從而培養優秀的書寫能力。「書中自有黃金屋」，閱讀亦是低成本吸取知識的方法，幫助孩子增廣見聞。
設目標 達標後滿足感成動力
不論學習還是工作，長時間的專注容易令人感到疲倦。麥明詩做每件事都會自己定立小目標，這樣才會有努力的方向。當完成一件事情後的滿足感會大於身體的疲勞，才會有動力繼續完成下一個工作。不過，真係到好疲倦的時候，她也會食糖補充能量。 記憶法五花八門 要選擇最適合自己的 麥明詩是一個偏向圖像記憶的人，不止是圖畫，她甚至會記得書本內容的位置。坊間的記憶法層出不窮，麥明詩鼓勵大家可以多試一試不同的記憶法，因為每個方法適合的人群都不一樣，只有找出最適合自己的才會事半功倍。
香港傳統教育難培養創意
麥明詩在英國讀書時，感受到兩地的學習氛圍大相徑庭。她初到英國留學時，當地老師給她的評語就是太安靜，不發問，對於課堂的參與感不足。她聽取了這些意見後，不停改善自己，令自己更加投入於當地的學習氛圍中。因為香港傳統的教育制度太多限制，執著於標準答案，所以很難培養孩子的創意力。
英國的學習氣氛十分積極，同學們都很踴躍發問。而且，英國的學校更沒有所謂的「標準答案」，如果學生可以答到標準答案以外的合理回答，老師亦一樣會認為正確。從這個時候開始，麥明詩發現原來不一定要背答案，可以更加勇於思考問題的可能性。當地的老師也不會因為你沒有答出標準答案而否定及打擊，令她的自信心上升。她認為自信心是創意的根本，因為有自信才會有勇氣去拋出別人沒有提出過的idea。
保養無秘訣 愛運動 睡眠夠 保持好奇心
麥明詩不時都會在社交媒體哂自己的美照，原來她保持身材和美貌的秘訣就是愛運動和保持睡眠充足。她一個星期會做2-3次運動，除了做Gym，亦會約埋一班朋友去打波、游水、踩單車。她認為多做不同運動可以保持新鮮感，約埋一班朋友亦會更加開心盡興，幫助自己持之以恆。因為運動量充足，所以她不會限制自己的飲食，又話計卡路里太辛苦，最緊要自己開心。
其次，充足睡眠好緊要，麥明詩每日都會保持7-8小時的睡眠時間。睡眠可以幫助身體reboost，讓自己每一日都充滿活力去做事。麥明詩亦會不停 update自己新資訊，多和年輕的朋友一起玩，保持對世界的好奇心。她說：「當人對世界失去好奇心就會開始老」，要令自己保持開心年輕的心態。 最後，麥明詩表示好享受現在的生活狀況，出鏡機會雖然比以前少，但同時更加自由。因為沒有這麼多人對她評頭論足，就算有少少肉地都依然過得好開心。
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