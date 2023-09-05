31歲麥明詩踩過界稱霸教育界 獲委任非執行董事一年穩袋136萬

現年31歲的「10優港姐」麥明詩（Louisa）自從離開TVB後，轉行到全球數一數二的顧問公司McKinsey做國際商業顧問，更自稱是「坐在辦公室內的女演員」。最近她更殺入教育界，獲傳承教育集團有限公司委任為非執行董事，並於昨日（4日）起生效。