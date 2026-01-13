麥明詩醫生哥哥超強履歷大公開 加盟養和坐維港海景Office 網民爆笑問：結咗婚未？

十優港姐麥明詩的醫生哥哥麥明山近日成功加盟頂級私家醫院養和，正式踏入私人執業新階段！這位學霸世家的長子不但坐擁維港海景辦公室，更憑藉超強履歷在醫學界地位急升。麥明詩昨日在社交平台高調為哥哥慶祝，一家人開香檳祝賀的溫馨場面曝光，連圈中好友朱千雪夫婦都現身力撐，足見麥明山在業界的人脈實力。