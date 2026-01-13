麥明詩醫生哥哥超強履歷大公開 加盟養和坐維港海景Office 網民爆笑問：結咗婚未？
麥明詩公開力撐哥哥展開養和新旅程
麥明詩昨日在IG上發文為哥哥送上祝福，字裡行間充滿驕傲之情。她寫道：「我家大佬，一向做事沉穩，默默耕耘。經過多年在專業上的努力，今天很開心能見證他於養和醫院展開新旅程。」這位十優港姐更盛讚哥哥是「一位對技術精益求精的整形外科醫生」，並感性表示：「在我心裡，他始終是那個對人將心比心、充滿溫度的哥哥。」麥明詩相信哥哥會將病人的需要和福祉放在最重要位置，並為他打氣：「麥明山醫生，加油！」麥明詩出席活動，受訪時都坦言自己都為哥哥開心，因為自小關係已非常密切，希望他愈做愈好，又謂：「今年都幾好， 2026年呢個年都幾多喜事，希望再有喜事。」
維港海景辦公室曝光全家開香檳慶祝
為了慶祝麥明山履新，麥明詩與父母一同到養和醫院整形外科中心表示支持。從曝光照片可見，一家人齊聚在麥明山的新辦公室內，背景正是令人羨慕的開揚維港景色，場面十分溫馨。麥明詩更與哥哥在「Plastic & Reconstructive Surgery Centre 整形外科中心」招牌前合照，兄妹情深展露無遺。現場氣氛熱鬧，眾人開香檳慶祝分享喜悅，可見這個學霸世家對麥明山加盟頂級私院的重視程度。
朱千雪夫婦現身祝賀展現圈中人脈
除了家人支持外，圈中好友亦有到場祝賀麥明山的新發展。當中，同樣是港姐出身的朱千雪偕同醫生老公吳坤論現身，並與麥明詩兄妹合照留念，可見他們交情甚篤。朱千雪作為圈中知名人士親自到場力撐，不但展現了麥明山在醫學界和娛樂圈的人脈網絡，更反映出這次加盟養和醫院的重要性和影響力。
麥明山超強履歷大公開身價急升
據悉，麥明山於2013年畢業於香港中文大學醫學院，其後在醫管局新界西聯網外科部門接受專科培訓，並在2020年正式取得整形外科專科執業資格。經過多年在公營體系服務後，他於2024年轉到私人市場執業，並於去年底加入養和醫院。其專業範疇廣泛，主要包括面部創傷重建、癌症重建、燒傷燙傷處理及各類美容手術等。如今他以豐富經驗加盟頂尖私家醫院，加上家人和好友的公開力撐，相信未來前途無可限量。