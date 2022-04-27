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逐流時代｜麥明詩與麥子樂「天台激戰」過程短暫 肉色底褲上陣極速完事

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由麥明詩、麥子樂、黃德斌、陳雅麗、黃又南領銜主演的「亞洲心動娛樂」網劇《逐流時代》，當中近年轉戰法律界的麥明詩，在劇中跟麥子樂與黃德斌的情慾戲更成熱討話題，繼麥子樂與麥明詩的激咀戲後，日前更播出二人在天台「激戰」場面，尺度大膽，而拍攝期間麥子樂只身穿肉色底褲上陣，難怪他大叫尷尬。

麥明詩 《逐流時代》日前正式首播，在早前播出的預告中麥明詩罕有身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。
《逐流時代》麥明詩罕有身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。（圖片來源：《逐流時代》劇照）
麥子樂與麥明詩天台「激戰」
麥子樂與麥明詩天台「激戰」（圖片來源：《逐流時代》劇照）

麥明詩與麥子樂「激戰」過程好短暫

劇情講述麥子樂與麥明詩在樓梯激咀，邊錫邊到天台，然後情不自禁「激戰」，麥子樂透露拍攝過程順利，而埋位前二人亦溝通好及試了多次位，不過為了營造出露股視覺，麥子樂只身穿肉色底褲上陣：「我覺得拍呢類戲，通常男仔會畀女仔尷尬同緊張，好彩拍呢場戲時，同明詩都合作咗一段時間，感情好好，我哋可以好好溝通，所以拍攝係順利而且點到即止，一兩take就完成，不過我真係好尷尬，因為而家唔係去游水嘛，我淨係着住條底褲，現場鬼咁好多人。」

麥明詩
（圖片來源：《逐流時代》劇照）
麥明詩
（圖片來源：《逐流時代》劇照）

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麥明詩 黃德斌
（圖片來源：東方新地）

麥子樂西裝焗汗唔使減肥

問到麥子樂可有為今次拍攝而操肌？他指自己一向有操開，沒有為角色而刻意操肌，他謂：「冇特別操肌同節食，因為拍呢套戲係夏天，我嘅戲服係着五層嘅西裝，每日嘅排汗量超多，唔使減肥。」

麥明詩 五層西裝，夏天拍，聽到都覺得熱。
五層西裝，夏天拍，聽到都覺得熱。（圖片來源：《逐流時代》劇照）

麥子樂讚麥明詩好好傾

跟麥明詩首次合作，麥子樂大讚對方健談兼醒目：「合作過後，我對她有啲改觀，起初我對佢觀感係好Cool，但原來熟咗之後，佢份人都幾熱情，而且仲好好傾。」自入行以來，麥子樂拍過不少感情戲，而且不時挑戰尺度，問到他可有覺得自己艷福無邊？他笑說：「螢幕前我嘅感情好豐富，監製、導演好錫我，畀好多感情戲我，可能佢哋知我現實中冇啩。」

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麥明詩與麥子樂有大量對手戲！
麥明詩與麥子樂有大量對手戲！（圖片來源：[email protected]_official_fc）

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麥明詩 《逐流時代》日前正式首播，在早前播出的預告中麥明詩罕有身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。
《逐流時代》日前正式首播，在早前播出的預告中麥明詩罕有身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。（圖片來源：《逐流時代》劇照）

常見問題

《逐流時代》麥明詩與麥子樂「天台激戰」於那一集出現？

《逐流時代》第20集劇情講述麥子樂與麥明詩在樓梯激咀，邊錫邊到天台，然後⋯⋯詳情請看

麥子樂對麥明詩有什麼感覺？

麥子樂首次與麥明詩合作，坦言合作過後對對方改觀⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：《逐流時代》劇照

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