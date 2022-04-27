逐流時代｜麥明詩與麥子樂「天台激戰」過程短暫 肉色底褲上陣極速完事

由麥明詩、麥子樂、黃德斌、陳雅麗、黃又南領銜主演的「亞洲心動娛樂」網劇《逐流時代》，當中近年轉戰法律界的麥明詩，在劇中跟麥子樂與黃德斌的情慾戲更成熱討話題，繼麥子樂與麥明詩的激咀戲後，日前更播出二人在天台「激戰」場面，尺度大膽，而拍攝期間麥子樂只身穿肉色底褲上陣，難怪他大叫尷尬。