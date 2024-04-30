麥明詩孖3大美女合照惹熱議 網民票選顏值對決 結果竟然一面倒！

YouTuber Ming仔近日隆重宣佈佢嘅新studio「不正常研究所」開張，請嚟唔少名人撐場，當中仲有靚女擔當嘅Aka趙慧珊、Heidi李靜儀、剛新婚嘅麥明詩、同埋歌手Kayan9896（吳家忻）。其中四位嘅合照惹來網民關注，仲隨即在討論區以「港女世紀對決！mmc9896 vs HeidiAka」為題開帖討論，結果竟然一面倒！

