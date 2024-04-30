麥明詩孖3大美女合照惹熱議 網民票選顏值對決 結果竟然一面倒！
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YouTuber Ming仔近日隆重宣佈佢嘅新studio「不正常研究所」開張，請嚟唔少名人撐場，當中仲有靚女擔當嘅Aka趙慧珊、Heidi李靜儀、剛新婚嘅麥明詩、同埋歌手Kayan9896（吳家忻）。其中四位嘅合照惹來網民關注，仲隨即在討論區以「港女世紀對決！mmc9896 vs HeidiAka」為題開帖討論，結果竟然一面倒！
「mmc9896 vs HeidiAka」 網民鬧爆1位女神勁普通
網民刻意將四位分開左右兩組進行對決，麥明詩加Kayan9896對戰Aka加Heidi，唔少網民對9896嘅外貌留下負評：「9896 普通到」、「9896星期日維園大把」、「一個heidi都正過晒3個加埋啦」、「最普通係9896」、「4件入邊,最X醜真係9896」。
網民指呢個對決「唔公道」
另一方面，有網民覺得呢個分配分野太大，如果用Heidi鬥Aka，實力會比較平均！現在兩個前女團成員鬥另外兩位，加上麥明詩接近素顏上陣，好似有啲唔公道：「其實對決啲咩？啲組合又奇奇怪怪 定想曲線暗示Heidi 一個頂3個」、「Mmc 都係普通鄰家feel，搭埋9896已經低過平均分，Heidi 9896對mmc aka就話有得比下姐」、「mmc 其實好正 唔要9896換第個正正常常得唔得」、「Aka 條腰贏晒」
Heidi靚樣拉高晒水平：一個頂3個
此外，有網民認為Heidi嘅靚樣拉高晒水平，明顯冇得鬥：「一個heidi都正過晒3個加埋啦」「Heidi淨係對腳都夠贏」「Heidi世一」「Heidi拉高晒水平」
大家點揀？
32歲麥明詩
25歲Kayan9896
37歲Aka趙慧珊
33歲Heidi李靜儀
Heidi獲封Hebe、Jisoo混合體
Heidi穿上一件的喱士吊帶內衣配短褲示人，出面再穿上一件白色西裝褸，集型格及性感於一身。向來Heidi形象百變，染了金色頭髮之後更加甜美可人，不過可能與之前相比變化實在太大，令不少人都認不出她來。其實早於今月初她出席意大利時裝周時，已經有不少網民見到她的街拍照時留言表示認錯了她做韓國女團成員Jisoo！當日活動上的Heidi確實有幾分似Jisoo，不過亦有網民覺得現時的她亦與JJ賈曉晨、台灣女歌手Hebe田馥甄和韓國女演員申世景非常相似，簡直就像4位女星的混合體一樣。
圖片來源：Facebook@麥明詩 Louisa Mak、IG@mingjai14、麥明詩IG、Kayan9896 IG、Aka趙慧珊IG、IG@heidibibe、YouTube@Viu1HK、IG@mingjai1