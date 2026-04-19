金像獎2026｜麥浚龍台下獻吻大兩歲混血女友Janine 戴庚玲身份起底
金像獎台下甜蜜獻吻 十年女友首度高調現身
向來低調的麥浚龍今晚帶同女友戴庚玲現身金像獎頒獎典禮，當他與《風林火山》團隊奪得最佳美術指導獎後，竟然在眾目睽睽下向女友獻吻慶祝，打破了兩人一向神秘的「暗黑浪漫」作風。現場所見，戴庚玲狀態極佳，一頭標誌性白髮配上優雅造型，與Juno站在一起相當登對，這個罕見的公開放閃瞬間立即引起現場和網上熱烈討論。
戴庚玲激罕彩色照曝光 模界女神Keep得極好
一向喜歡玩「暗黑浪漫」的麥浚龍和戴庚玲，兩人的社交平台貼文都是清一色黑白照片，但早前吳日言就激罕曝光了Janine的彩色照片，相中的她一頭白髮與Juno齊展露陽光般燦爛笑容。曾是模特兒出身的戴庚玲現年44歲，但Keep得非常好，身材和樣貌都保持得宜，難怪能夠俘虜Juno的心超過十年。據悉她曾接拍多個廣告，更是公司中頭十位最賺錢的模特兒之一。
英國心理學學位高材生 兼職補習老師有愛心
戴庚玲絕非只有外表的花瓶，她擁有英國利物浦大學心理學學位，學歷相當高，性格有耐性。除了模特兒工作外，她亦是一名兼職英文補習老師，喜歡小朋友的她曾揚言希望35歲前生BB，更計劃要生兩個。不過有趣的是，她卻沒有結婚的計劃，寧願做未婚媽媽，這種打破傳統框架的愛情觀念，或許正是吸引同樣不按牌理出牌的麥浚龍的原因。
2010年MV結緣火速撻着 十日公開戀情轟動娛樂圈
回顧兩人的愛情故事，始於2010年麥浚龍邀請戴庚玲擔任歌曲MV女主角，二人火速撻着，拍拖不到10日便主動公告天下，當時這段閃電戀情轟動整個娛樂圈。兩個月後，戴庚玲更進駐男友位於淺水灣道的超級豪宅同居，感情發展神速。不過好景不常，戀情曝光9個月後兩人分手，當時有傳Juno搭上日本AV女優蒼井空，又有傳鄧麗欣介入，但Juno澄清「與別人無關」，強調再見亦是朋友。
2013年復合後更見穩固 低調戀情反而更甜蜜
經歷過分分合合，麥浚龍與戴庚玲在2013年復合，但戀情就變得低調，兩人學會了珍惜這段感情。復合後的他們感情更見穩固，雖然偶爾會有結婚生子的傳聞，但Juno去年已澄清未有結婚計劃，稱視3隻貓為「小朋友」，並說：「如果有一日真係結婚，我唔介意畀大家知道，冇乜唔畀得人知，我唔係介意結婚，但暫時未想住，做好工作先。」
網民大讚神仙眷侶 十年愛情長跑令人羨慕
今晚金像獎頒獎禮上的甜蜜一吻，令網民都大讚兩人是「神仙眷侶」，「十年愛情長跑真係好難得」、「Janine真係好支持Juno，默默陪伴十年」、「兩個人越來越相襯，愛情真係會讓人變靚」。亦有網民欣賞兩人不按傳統框架的愛情模式，「唔一定要結婚先係愛情，佢哋咁樣都好幸福」、「最緊要係兩個人開心，形式唔重要」。這段打破常規卻深情的「暗黑系浪漫」，確實為娛樂圈樹立了另一種愛情典範。