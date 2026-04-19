金像獎2026｜麥浚龍台下獻吻大兩歲混血女友Janine 戴庚玲身份起底

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮今晚盛大舉行，憑《風林火山》提名新晉導演的麥浚龍（Juno）雖然未能奪得該獎項，但卻與團隊勇奪最佳美術指導獎！更令全場矚目的是，42歲的Juno在台上獲獎後，竟然甜蜜獻吻比他大兩歲的中英混血女友戴庚玲（Janine），這個突然放閃瞬間瞬間成為全晚最溫馨畫面，亦令這位神秘支持十年的「幕後女神」再次成為熱話焦點！