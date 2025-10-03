《風林火山》動作指導熊欣欣怒轟｜不點名鬧爆某人心理變態：「作品不值期待！」

麥浚龍（Juno）執導多年的電影《風林火山》終於低調上映，然而在上映之際卻爆出驚人內幕！客席動作指導熊欣欣日前突然在社交平台發文，不點名炮轟「某人」心理變態，更直言其作品不值得期待，矛頭疑似直指導演麥浚龍。究竟這部耗資傳聞高達4億的電影，背後發生了什麼驚人風波？