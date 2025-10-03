《風林火山》動作指導熊欣欣怒轟｜不點名鬧爆某人心理變態：「作品不值期待！」
熊欣欣社交平台開火 直斥心理變態
《風林火山》上映之際，曾擔任客席動作指導的熊欣欣突然在社交平台轉發電影優先場的照片，並寫下充滿火藥味的文字，不點名地猛烈批評。他寫道：「一個不懂尊重別人的人，心理變態的人的作品，就算我們按合約精神完成了百分之九十的動作，也不值得期待。」這番言論隨即引發網絡熱議，雖然沒有指名道姓，但大部分討論都認為他所指的正是導演麥浚龍，令電影的幕後不和傳聞浮上水面。
麥浚龍方面未有回應 傳聞涉正名問題
對於熊欣欣的激烈言論，麥浚龍及電影宣傳人員至今均未有作出任何回應，讓事件更添神秘色彩。據曾參與電影製作的人士透露，熊欣欣設計的動作場面大部分都被保留在電影中，他感到不快的原因可能源於拍攝期間的意見分歧。另有指事件涉及「正名」問題，熊欣欣認為自己的貢獻遠超「客席」級別，應被列為「聯合動作指導」，感覺未獲應有尊重。亦有推測指，爭議可能與拍攝期間的安全問題有關，畢竟電影包含大量高風險的爆破與飛車場面。
劇組人員揭拍攝真相 頻生意外引關注
隨後，一位自稱參與拍攝的劇組人員於社交平台現身爆料，指出隨劇組工作期間，親眼見證在熊欣欣帶領下嘅動作組人員「每日都有意外發生」，甚至「call白車都試過」。他更形容當時負責前線的導演組被嚇得「心驚膽戰」，最終全組人員集體請辭。後來，劇組由另一位動作指導鄧瑞華（華師傅）接手，並稱片中大多數動作由華師傅設計。因此，他對熊欣欣聲稱「九成動作由自己完成」的說法提出質疑，並指出片尾熊欣欣仍被列為「客席動作指導」，認為「算係咁」。
風林火山拍攝屢傳爭執 金城武梁家輝曾爆不和
事實上，《風林火山》自開拍以來便屢傳風波，導演麥浚龍對美學的極致追求，據報曾引發不少與演員及幕後團隊的摩擦。有傳聞指，金城武和梁家輝曾因與麥浚龍在拍攝上意見不合，導致現場氣氛一度非常僵硬，金城武更在完成合約後便離開劇組，未有參與後續補拍。此外，任賢齊在一場吊威也的戲份中，也曾傳出因質疑拍攝效果而與麥浚龍當場爭執。當時監製禤嘉珍曾解釋稱，Juno經驗尚淺，對拍攝非常堅持，自然會與演員產生分歧。
網民熱議電影前景 期待值兩極分化
熊欣欣的炮轟言論一出，立即在網上引發激烈討論，網民對電影的看法呈現兩極化。有網民表示對電影的期待大打折扣，留言稱：「未上映就咁多花生，睇嚟拍攝過程好精彩」、「連熊欣欣呢啲前輩都出聲，件事應該唔簡單」、「導演要求高係好事，但都要尊重專業」。不過，也有另一批網民認為這反而增加了電影的神秘感和吸引力，表示：「愈係咁愈想睇下部戲有幾癲」、「藝術家脾氣係咁上下」、「可能就係因為咁堅持先拍到好嘢」。