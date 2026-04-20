金像獎2026｜麥浚龍家族身家逾10億 4億巨作《風林火山》橫掃8獎成大贏家

麥浚龍（Juno）斥資4億港元、耗時8年製作的警匪巨作《風林火山》在第44屆香港電影金像獎橫掃8個獎項，成為當晚最大贏家！這個驚人數字背後，原來有個身家超過10億港元的超級富爸爸撐腰。麥浚龍的父親麥紹棠素有「凶悍股王」之稱，是中建富通（0138）集團主席，經營電訊及地產業務多年，雄厚財力絕對是兒子追求藝術夢想的最強後盾。