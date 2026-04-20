金像獎2026｜麥浚龍家族身家逾10億 4億巨作《風林火山》橫掃8獎成大贏家
麥紹棠身家保守估計超過10億 地產王國版圖驚人
麥浚龍的父親麥紹棠在商界叱咤風雲多年，身家保守估計超過10億港元。作為中建富通集團主席，麥紹棠主要經營電訊及地產業務，早期更因財技精湛被稱為「凶悍股王」。這位商界猛人的投資眼光獨到，在地產市場建立起龐大王國，為家族累積了驚人財富。不過近年麥紹棠在物業市場確實損手不少，包括去年以8,200萬港元蝕讓大潭玫瑰園獨立屋，他當時表示出售決定屬有利之舉，資金將用作降低債務水平。
銅鑼灣物業蝕讓3,900萬 富豪都有投資失手時
即使是身家10億的富豪，投資路上也並非一帆風順。2022年，麥紹棠持有的銅鑼灣羅素街8號中層全層，以買賣公司形式易手，作價約1.1億港元，減價幅度逾兩成。這個物業他持貨8年，帳面蝕讓約3,900萬港元，可見即使是精明如「凶悍股王」，在瞬息萬變的地產市場中也難免有失手的時候。不過以麥紹棠的雄厚身家而言，這些損失對整體財富影響有限。
麥浚翹接手家族生意 兄弟分工發展文創產業
麥浚龍的哥哥麥浚翹同樣是著名人物，身兼潮流教父及唱片公司Silly Thing老闆，曾發掘及簽約多位歌手，專注於文化創意產業發展。近年麥浚翹已逐步接手父親麥紹棠在中建富通的權益，顯示家族生意正進行世代交接。2024年，《Milk》雜誌及網媒Mill MILK母公司股權易手，麥浚翹旗下的Blackbird斥950萬港元從中建富通接貨，可見家族在文創產業的投資佈局相當積極。
4億製作費背後的家族財力支撐
《風林火山》的4億港元製作費在香港電影史上絕對是天文數字，這個驚人投資背後正是麥家雄厚的財力支撐。麥浚龍初出道時曾被質疑「靠父幹」，外界認為他憑父親雄厚財力堆砌人氣，透過銀彈攻勢與大規模宣傳迅速橫掃各大音樂頒獎禮新人獎項。雖然當年曾有「買獎」、「買粉絲」等爭議，甚至在2003年廉政公署展開代號「舞影行動」的調查中被牽涉，但最終事件不了了之。
從音樂轉戰電影界 富二代標籤難以擺脫
儘管爭議纏身，麥浚龍未有被輿論打倒，其後推出《沒有人》與《耿耿於懷》等作品成為熱爆K歌。2007年，他不靠父蔭自資創立個人服裝品牌「Chapel of Dawn」進軍潮流界，近年更涉足影壇身兼導演、編劇與監製。首部執導作品《殭屍》上映首週即錄得720萬港元票房，而今次《風林火山》在金像獎大放異彩，總算為他洗脫了部分「富二代」的負面標籤。
網民熱議麥家財力 質疑4億投資是否值得
《風林火山》橫掃金像獎後，網民紛紛熱議麥浚龍背後的家族財力。有網民留言「有錢真係好，4億都拎得出嚟拍戲」、「麥紹棠身家10億，4億對佢嚟講都係小數目」。不過也有人質疑「拍咗8年先上映，4億投資回本有望嗎？」、「就算有錢都唔可以咁樣燒錢啦」。無論如何，麥浚龍憑藉家族雄厚財力支持，終於在電影路上交出亮眼成績單，證明了金錢配合努力確實能夠創造奇蹟。