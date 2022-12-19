56歲麥玲玲獎門人搏命玩遊戲獲讚敬業 翻睇純純兔美少女照原來由細到大已經係天生福相
撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、東星圖片
56歲麥玲玲玩遊戲曬事業線
近日最新一集的《開心無敵獎門人》請到麥玲玲師傅做嘉賓，麥玲玲在玩吹超級無敵乒乓波成為焦點，事關在吸乒乓波的時候，麥玲玲整個人激動到蹲下來，同時露出了「事業線」，旁邊的林盛斌也看得相當激動。
健吾讚麥玲玲敬業 網民：玲玲師傅也這麼拼命，你還有躺平的理由嗎？
健吾在FB開po上載麥玲玲玩遊戲的截圖，寫道：「當#903國民教育」在討論一些算是沉重的議題之時，我發覺我有兩個朋友send這照片給我。我會說，做人，敬業真的好重要。這就是我一直都尊敬玲玲師傅的點。#咩點#你諗到咩點就咩點」網民紛紛留言回應健吾：「師傅真不愧係師傅，出動埋lace真係夠晒識做，好清楚自己定位。」、「送過去double may群組」、「恐怖」、「黑絲眼鏡巨乳娘，名不虛傳架」「玲玲師傅也這麼拼命，你還有躺平的理由嗎？」
麥玲玲的美少女時代
56歲的麥玲玲皮膚白滑身材豐滿，得天獨厚的她原來由細圓潤到大，最近多張少女時代陳年照被翻出，力證麥玲玲無添加！
麥玲玲減肥增名氣成功瘦身唔瘦胸
麥師傅原本重130磅，其圓碌碌的身形配合永遠燦爛的笑容，開心親民的形象深入民心，但當年突然接拍纖體廣告，不怕減得太瘦，會影響其面相運程嗎？
擔心太瘦破壞專業形象
「財運嚟講，的確肥少少容易賺錢啲，所以做生意嘅人肥啲會好啲，不過名氣方面，瘦啲又會好啲喎，所以啲明星個個都咁瘦囉！唉！就算我減，都唔會瘦到條藤咁啦，以前over咗啫，依家要適中啲，財運、名氣咪均勻啲囉！其實我關心健康多啲，我入行10年，每年肥1磅，由120磅肥到130磅，再咁落去唔掂，其實之前好多纖體公司搵過我，但我擔心破壞專業形象，呢間最好係唔使我着泳衣出嚟見人，如果話明要着，阿德（老公）都唔會俾啦，佢哋話着套裝已經OK，咁好容易啫！」
老公回應：「點解個籮仲係咁大嘅？」
那老公對其瘦身成果滿意嗎？「佢都話我條腰瘦咗，背肌冇咁厚，仲好奇怪點解對胸冇細到，不過佢話『點解個籮仲係咁大嘅？』真係俾佢激死！」可能阿德只是想激勵老婆繼續努力啫！講真，當年44歲的麥師傅為減肥真的毅力十足，除了每星期去纖體公司做兩次機，自己亦不停做運動，每朝 7 點半落街跑步或者在屋企跳完 funky dance 先返工，每星期又上兩堂泰拳，四管齊下，不少街坊都盛讚麥師傅瘦咗又靚咗，她笑言：「好彩登曬廣告話自己減肥，唔係啲人仲以爲我有病，家陣真係瘦過結婚嗰陣（15年前）。」
要身材唔要錢 酬金全數做善事好心有好波
經過一個月的瘦身療程，成功減去15磅肥肉，腰圍勁減4吋，麥師傅成功瘦身不瘦胸，招牌波罅仍然養眼， 龐然巨胸屹立不倒，連老公阿德都嘖嘖稱奇，不過最奇還是麥師傅要身材唔要錢，將全數50萬酬金捐給東華三院做善事，可能真係好心有好波！
天生「肥底」未瘦過 後生激似松田聖子
麥玲玲自稱小五後體重未試過低於100磅，絕對是天生「肥底」，不過看回當年的結婚相，當時24歲的師傅雖然塊面圓圓哋，但仲見到條腰，無論樣貌髮型都有七成似年輕的松田聖子，真系好驚喜！