56歲麥玲玲獎門人搏命玩遊戲獲讚敬業　翻睇純純兔美少女照原來由細到大已經係天生福相

人生有幾多個10年？你仲記得10年前嘅自己係點嗎？10年前，如果你好記性，應該會記得當年睇電視，有個樣貌身材同樣好有福氣的著名玄學家麥玲玲在皇室纖形廣告最後一幕出現，玄學家走去做瘦身代言人，坊間大多反應是：「唔系啩？」麥師傅以行動話你知「真係」，而且仲非常成功，瘦身唔瘦胸，麥玲玲師傅原來今年已經56歲，即刻同大家回帶呢個happy moment，同場加映麥玲玲少女年代的索相，力證麥玲玲無添加真材實料！