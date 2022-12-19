麥玲玲

56歲麥玲玲獎門人搏命玩遊戲獲讚敬業　翻睇純純兔美少女照原來由細到大已經係天生福相

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東方新地

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人生有幾多個10年？你仲記得10年前嘅自己係點嗎？10年前，如果你好記性，應該會記得當年睇電視，有個樣貌身材同樣好有福氣的著名玄學家麥玲玲在皇室纖形廣告最後一幕出現，玄學家走去做瘦身代言人，坊間大多反應是：「唔系啩？」麥師傅以行動話你知「真係」，而且仲非常成功，瘦身唔瘦胸，麥玲玲師傅原來今年已經56歲，即刻同大家回帶呢個happy moment，同場加映麥玲玲少女年代的索相，力證麥玲玲無添加真材實料！

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、東星圖片

56歲麥玲玲玩遊戲曬事業線

近日最新一集的《開心無敵獎門人》請到麥玲玲師傅做嘉賓，麥玲玲在玩吹超級無敵乒乓波成為焦點，事關在吸乒乓波的時候，麥玲玲整個人激動到蹲下來，同時露出了「事業線」，旁邊的林盛斌也看得相當激動。

麥玲玲 玲玲師傅玩得好盡興。
玲玲師傅玩得好盡興。
麥玲玲 Bob睇得好開心。
Bob睇得好開心。
麥玲玲 麥玲玲瞓身玩Game。
麥玲玲瞓身玩Game。

健吾讚麥玲玲敬業 網民：玲玲師傅也這麼拼命，你還有躺平的理由嗎？

健吾在FB開po上載麥玲玲玩遊戲的截圖，寫道：「當#903國民教育」在討論一些算是沉重的議題之時，我發覺我有兩個朋友send這照片給我。我會說，做人，敬業真的好重要。這就是我一直都尊敬玲玲師傅的點。#咩點#你諗到咩點就咩點」網民紛紛留言回應健吾：「師傅真不愧係師傅，出動埋lace真係夠晒識做，好清楚自己定位。」、「送過去double may群組」、「恐怖」、「黑絲眼鏡巨乳娘，名不虛傳架」「玲玲師傅也這麼拼命，你還有躺平的理由嗎？」

麥玲玲 童年 健吾在FB留言收到朋友send來麥玲玲玩獎門人的照片，笑咗！
健吾在FB留言收到朋友send來麥玲玲玩獎門人的照片，笑咗！
麥玲玲 童年 網民讚麥玲玲果然有料！
網民讚麥玲玲果然有料！
麥玲玲 童年 網民對麥玲玲的打扮議論紛紛。
網民對麥玲玲的打扮議論紛紛。
麥玲玲 農曆年快到，又到麥玲玲出現的時候。
農曆年快到，又到麥玲玲出現的時候。
麥玲玲 麥玲玲與蘇皓兒一齊出席活動，麥玲玲提到被網友翻出舊相，大讚她樣貌及身材幾十年如一日，她說：「我十幾歲就畀人以為30歲，但Bob（林盛斌）依家就以為我40出頭，但我50幾歲啦。我細個唔知成日畀人望住心口講嘢，我本身又比較肥。」在旁蘇皓兒大讚麥玲玲姐有料。麥玲玲曲線讚埋自己：「人哋係女神，唔好拍埋一齊比，不過好少女藝人短頭髮都好睇。」
麥玲玲與蘇皓兒一齊出席活動，麥玲玲提到被網友翻出舊相，大讚她樣貌及身材幾十年如一日，她說：「我十幾歲就畀人以為30歲，但Bob（林盛斌）依家就以為我40出頭，但我50幾歲啦。我細個唔知成日畀人望住心口講嘢，我本身又比較肥。」在旁蘇皓兒大讚麥玲玲姐有料。麥玲玲曲線讚埋自己：「人哋係女神，唔好拍埋一齊比，不過好少女藝人短頭髮都好睇。」

麥玲玲的美少女時代

56歲的麥玲玲皮膚白滑身材豐滿，得天獨厚的她原來由細圓潤到大，最近多張少女時代陳年照被翻出，力證麥玲玲無添加！

麥玲玲 中學時代的麥玲玲。
中學時代的麥玲玲。
麥玲玲 少女麥玲玲非常清澀。
少女麥玲玲非常清澀。

55歲麥玲玲純純兔美少女照出土 珠圓肉潤天生福相 55歲麥玲玲純純兔美少女照出土 珠圓肉潤天生福相

55歲麥玲玲純純兔美少女照出土 珠圓肉潤天生福相 55歲麥玲玲純純兔美少女照出土 珠圓肉潤天生福相

網民對麥玲玲舊照的反應都幾極端。
網民對麥玲玲舊照的反應都幾極端。
麥玲玲 讀完書出來工作，後生的麥玲玲已比求學時期清減！
讀完書出來工作，後生的麥玲玲已比求學時期清減！

麥玲玲減肥增名氣成功瘦身唔瘦胸

麥師傅原本重130磅，其圓碌碌的身形配合永遠燦爛的笑容，開心親民的形象深入民心，但當年突然接拍纖體廣告，不怕減得太瘦，會影響其面相運程嗎？

麥玲玲 圓碌碌向來是師傅的標誌，予人可愛親切的感覺，其實大家應該不會太介意她肥少少，只是她眼見自己一年肥過一年，變成梯形身材，終於抵唔住頸，始終瘦啲，上鏡靚啲吖嘛！
圓碌碌向來是師傅的標誌，予人可愛親切的感覺，其實大家應該不會太介意她肥少少，只是她眼見自己一年肥過一年，變成梯形身材，終於抵唔住頸，始終瘦啲，上鏡靚啲吖嘛！
麥玲玲 努力一個月，44歲的玲玲上圍不變，依然屬重量級，不過巨胸以下明顯縮曬水，腰圍減4吋，手臂各減1.5吋，大髀各減2吋，整體感覺輕盈得多，以後唔使着西裝褸遮肥肉喇！
努力一個月，44歲的玲玲上圍不變，依然屬重量級，不過巨胸以下明顯縮曬水，腰圍減4吋，手臂各減1.5吋，大髀各減2吋，整體感覺輕盈得多，以後唔使着西裝褸遮肥肉喇！

擔心太瘦破壞專業形象

「財運嚟講，的確肥少少容易賺錢啲，所以做生意嘅人肥啲會好啲，不過名氣方面，瘦啲又會好啲喎，所以啲明星個個都咁瘦囉！唉！就算我減，都唔會瘦到條藤咁啦，以前over咗啫，依家要適中啲，財運、名氣咪均勻啲囉！其實我關心健康多啲，我入行10年，每年肥1磅，由120磅肥到130磅，再咁落去唔掂，其實之前好多纖體公司搵過我，但我擔心破壞專業形象，呢間最好係唔使我着泳衣出嚟見人，如果話明要着，阿德（老公）都唔會俾啦，佢哋話着套裝已經OK，咁好容易啫！」

麥玲玲 瘦人唔瘦胸，最開心係我老公！（設計對白）
瘦人唔瘦胸，最開心係我老公！（設計對白）

老公回應：「點解個籮仲係咁大嘅？」

那老公對其瘦身成果滿意嗎？「佢都話我條腰瘦咗，背肌冇咁厚，仲好奇怪點解對胸冇細到，不過佢話『點解個籮仲係咁大嘅？』真係俾佢激死！」可能阿德只是想激勵老婆繼續努力啫！講真，當年44歲的麥師傅為減肥真的毅力十足，除了每星期去纖體公司做兩次機，自己亦不停做運動，每朝 7 點半落街跑步或者在屋企跳完 funky dance 先返工，每星期又上兩堂泰拳，四管齊下，不少街坊都盛讚麥師傅瘦咗又靚咗，她笑言：「好彩登曬廣告話自己減肥，唔係啲人仲以爲我有病，家陣真係瘦過結婚嗰陣（15年前）。」

麥玲玲 每周師傅都會去灣仔的Force One跟女泰拳教練Jaguar To上堂，初初只是做warm up已經嗌曬救命，其實師傅，你着到咁sexy去做掌上壓，我哋都頂唔順啦！
每周師傅都會去灣仔的Force One跟女泰拳教練Jaguar To上堂，初初只是做warm up已經嗌曬救命，其實師傅，你着到咁sexy去做掌上壓，我哋都頂唔順啦！
麥玲玲 不要以爲師傅只是擺甫士給我們影相，佢堅做！
不要以爲師傅只是擺甫士給我們影相，佢堅做！
麥玲玲 師傅自稱柔軟度高，但冇體力，做多兩做已經「啤」曬。
師傅自稱柔軟度高，但冇體力，做多兩做已經「啤」曬。

要身材唔要錢 酬金全數做善事好心有好波

經過一個月的瘦身療程，成功減去15磅肥肉，腰圍勁減4吋，麥師傅成功瘦身不瘦胸，招牌波罅仍然養眼， 龐然巨胸屹立不倒，連老公阿德都嘖嘖稱奇，不過最奇還是麥師傅要身材唔要錢，將全數50萬酬金捐給東華三院做善事，可能真係好心有好波！

麥玲玲 師傅上圍重成咁，又的確幾難平衡，教練真係要幫幫手。
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麥玲玲 學了一個月，師傅的飛腳有闆有眼，專踢男人要害！
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麥玲玲 終於扭埋一嚿，大功告成！
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天生「肥底」未瘦過 後生激似松田聖子

麥玲玲自稱小五後體重未試過低於100磅，絕對是天生「肥底」，不過看回當年的結婚相，當時24歲的師傅雖然塊面圓圓哋，但仲見到條腰，無論樣貌髮型都有七成似年輕的松田聖子，真系好驚喜！

麥玲玲 老公阿德都斯文白淨，仲有啲似黎明，絕配！絕配！
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麥玲玲 當年的婚妙照被指似松田聖子？
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麥玲玲 松田聖子
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