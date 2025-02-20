麥玲玲大爆男藝人去滾秘聞 唐詩詠超天真發言被嘲「好純真好可貴」
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資深玄學師麥玲玲日前擔任《絲打圍爐》嘉賓，麥玲玲師傅在訪問中不僅分享了對於娛樂圈戀愛的看法，還透露了一些藝人的小秘密，更大爆曾經有藝人用慶功宴做藉口去滾…
麥玲玲爆男藝人去滾秘聞
當節目中談到是否應該與男藝人戀愛時，麥玲玲師傅直言不諱地表達了她的觀點。她認為，由於藝人的外表較為出眾，這使得他們難以被控制和駕馭，「靚仔靚女難以駕馭」是她的直接評論。
對此，唐詩詠則有不同的看法，她認為與藝人交往可以更好地掌握對方的時間，並以慶功宴為例，認為如果雙方都在同一行業，應該很容易知道對方的行蹤。然而，麥玲玲隨即反駁，揭露了一些男藝人在聚會中的小動作，例如故意短暫出席後就匆匆離開，並嘱咐其他人「唔好話我去咗邊」。
唐詩詠被嘲笑「好純真 好可貴」
麥玲玲講完都笑唐詩詠「佢真係仲係咁純真」，練美娟都補多句「係啊，佢真係咁純真，好可貴啊！」麥玲玲之後都話起碼男藝人靚仔，只要唔過人世都ok。而唐詩詠就表示男藝人中都有例外，例如自己好兄弟馬國明就係其中一位，雖然麥玲玲師傅對此都十分認同，不過亦打趣稱：「講咗幾十年都係淨係得馬明！」
麥玲玲解答為何女星難找合適伴侶
節目中，練美娟對於女星是否難以找到合適的伴侶表示好奇，麥玲玲則從玄學的角度進行了解答。她指出，當女星名氣大增時，她們的命格中會出現「傷官星」，這通常意味著對她們的伴侶（即「官星」）有所傷害。
因此，她們往往需要在事業和愛情之間做出選擇。麥玲玲進一步解釋說，如果一個女星的名氣和事業運勢非常強勁，她在穩定的戀愛關係上就會面臨更多挑戰。她還提到，許多女星在選擇退圈後，往往能夠找到更好的婚姻生活，這也反映了在追求事業與家庭幸福之間的微妙平衡。
撰文：東方新地圖片來源：《絲打圍爐》截圖、IG@natalietong53資料或影片來源：原文刊於新假期