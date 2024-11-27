麥玲玲猴、雞、狗運程｜蛇年屬猴易感孤單、屬雞易有官非
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麥玲玲2025蛇年生肖運程！
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬猴易感孤單
屬猴的朋友到蛇年，除了合太歲，還有刑太歲和破太歲，心情的確是相當複雜，所以今年是個吉中藏兇的年份，要特別小心，還好有一些吉星拱照，有天乙貴人和太陰星，太陰星是女性的貴人星，也是財星，還有歲合星，所以屬猴的男生今年的桃花運也相當不錯，人緣都很好，不過遇到的女生可能比你年紀大一點，如果你不介意姐弟戀愛的話，這段感情是可以發展的。在凶星方面，有貫索星，代表了糾纏不清，所以今年如與別人合作要小心，還有孤辰星，所謂「男怕孤辰星，女怕寡宿星」。今年在感情上雖然多姿多彩，但是自己的感覺都是孤單的，多注意留心情緒方面，佩戴吉祥物方面，可以配戴鼠形和龍形的吉祥物。
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬雞易有官非訴訟
屬雞的朋友到蛇年，運勢相當不錯。這一年有吉星拱照，有三台星、將星、地解星，三台星好像樓梯的台階，代表步步高升，所以屬雞的朋友在蛇年事業都不錯，升職加薪應該沒什麼問題。另外還有將星，將星是有領導才能的星，尤其是有利於武職的朋友，例如從事消防這一類的朋友更加不錯/地解星代表容易搬遷，可能今年會有搬動的狀況，凶星方面有五鬼星和官符星，五鬼星代表疑神疑鬼，蛇年感情上可能會互相猜疑，記得雙方坦誠相向。另外有官符星，代表了官非訴訟，所以在蛇年容易打官司，簽文件合約一定要小心，最好多請教專業人士。
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麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬狗貴人運不錯
屬狗的朋友來到蛇年，是一個重新開始的年份，因為生肖狗在龍年是衝太歲變化最多，所以屬狗的朋友如果在龍年，已經經歷了一些變化，今年就重新開始啦！
尤其是在感情運方面，今年有紅鸞星，紅鸞星代表了桃花，有紅鸞星動的意思
如果你在龍年已經分手了，在蛇年的時候會遇到一些新朋友，可以發展一段新感情。吉星方面也有月德星，貴人運不錯，還有唐符星，唐符星對事業的幫助非常大。凶星方面有小耗星，代表小小地破財，小小的破財可以主動化解，例如多做一些善事，或多買一些自己喜歡的物品，即所謂「破歡喜財」，這財運反而就好了。
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