麥玲玲虎、兔、龍運程｜蛇年屬虎有些偏財、屬兔事業運好
廣告
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜不妨參考一下知名玄學家麥玲玲師傅對屬虎、兔、龍生肖運程預測及開運竅門，助你過個好蛇年！ 如遇上犯太歲，又應如何化解？哪個生肖會較多變化？ 希望大家都有個開心愉快、平常無災的蛇年！
麥玲玲虎、兔、龍運程目錄
麥玲玲2025蛇年生肖運程！
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬虎有些偏財
屬虎的朋友到蛇年也是犯太歲，因為虎和蛇叫寅巳刑，是刑太歲和害太歲。在蛇年人際關係方面要小心，容易有小人，遇到小人的年份，為人處事低調點比較好。在吉星方面，有福星拱照，福星是自己心態上很開心，也都代表了有一些偏財，另外天德星是上天之德，會帶來些許好運，同時也有八座星，八座財運也不錯。在凶星方面，有捲舌星 代表是非口舌，還有六害星，會容易有些小人陷害，所以今年做事方面要全面一點，包容一些。犯太歲的年份除了要攝太歲，可以貼身配戴馬形和狗形的吉祥物，因為老虎和馬、狗是好朋友，貪合忘衝，這樣就四平平安啦。
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬兔事業運好
屬兔的朋友來到蛇年算亦是不錯，因為兔子在龍年曾經是害太歲，在蛇年無衝無合，做事情就穩定些。吉星方面有祿勳星，祿勳星代表以前朝廷的俸祿，對事業運幫助很好，升職加薪理論上沒有問題。在凶星方面，有天狗星和弔客星，表出門後會有一些天氣變化或航班延誤，所以盡量不要參加危險的戶外活動。同時今年也會遇到一些小小的危險，在家宅方面，如果要化解這些小危險的話最好可以裝修一下或換換家具，尤其是一些貼身的大型家具，例如床墊和沙發，能夠更換一下，迎接一些新的氣運，這樣就自然平平安安。
回到目錄
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬龍傷風感冒會比較多
屬龍的朋友到蛇年是一個重新開始的年份，因為在龍年的時候曾經經歷了本命年，好多朋友都會有一些變化，包括離離合合、財運和時運的變化。到蛇年就是一個重新開始的年份，天喜星是個桃花星，容易遇上心儀的對象，而且這段關係發展很快，好大機會可以雙喜臨門。凶星方面，有病符星，病符星不是大的病痛，而是傷風感冒會比較多，所以記得留意自己的身體健康，還有陌越星，代表面對陌生環境所帶來的壓力，容易睡不好，可以鍛鍊一下，多去接觸大自然，自然身體就能健健康康。
圖片來源：官方圖片資料或影片來源：麥玲玲師傅