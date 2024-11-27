麥玲玲蛇、馬、羊生肖運程｜蛇年屬蛇易有水險、屬馬有男貴人
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麥玲玲2025蛇年生肖運程！
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬蛇容易有水險
屬蛇的朋友來到蛇年是犯本命年，犯本命年屬於犯太歲的一種，傳統上如果有大喜事衝喜自然是最好，常言道「一喜擋三災，無喜是非來」，在犯太歲的年份最好有大喜事沖喜，包括結婚添丁買房創業比較好，但這類投資建議也要保守一點。幸好有一些吉星拱照，包括有歲駕星，歲駕星是古代皇帝巡視的飛星，代表事業運都不錯。身體健康方面本命年要特別注意，因為有劍鋒星，劍鋒星代表容易受金屬傷害，開車的朋友或平常接觸金屬的朋友要特別小心，另外還有浮沉星，代表容易有水險，熱愛水上活動的朋友記得結伴同遊，建議在蛇年，除了攝太歲之外，捐血洗牙都是不錯的選擇。另外生肖蛇的朋友可以戴一些雞形和牛形的吉祥物。
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬馬有男性貴人
屬馬的朋友到蛇年本質上不錯，但俗語說「蛇纏馬腳」，所以做事情都要謹慎。還好生肖馬有好多吉星拱照，有太陽星，代表了男性貴人，如果做生意是同男士業務有關，例如男士服裝、模型 、汽車等，今年有機會財源滾滾。另外也有文昌星，所以今年的事業運相當不錯。還有天空星，所謂天馬行空，想像力和靈感今年會很好；還有天廚星，代表好多人請你吃吃喝喝，應酬頗多。在凶星方面，有一個鹹池桃花星，代表了虛幻的、短暫的桃花，所以今年雖然屬馬的女孩子桃花不錯，但也要小心身邊短暫的桃花，還有小心牆外桃花的出現。另外還有晦氣星，容易與人溝通不足，所以多加注意人際關係。
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬羊有女性帶來的麻煩
屬羊的朋友來到蛇年要有心理準備，所有事需要自己親力親為，因為這個年份沒有吉星拱照。在凶星方面我們有月煞星，月煞星代表女性帶來的麻煩，今年盡量不要跟一些女性朋友、親戚、長輩一起做生意，會容易因財失義。還有豹尾星，代表是非小人，所以在蛇年我們做人做事要低調。而至於喪門星，是關於家宅方面的飛星，最好裝潢下屋子，換一下家具這樣就大吉大利。
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