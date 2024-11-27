麥玲玲豬、鼠、牛運程｜蛇年屬豬投資需穩健、屬牛易有小的驚嚇
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麥玲玲2025蛇年生肖運程｜不妨參考一下知名玄學家麥玲玲師傅對屬豬、鼠、牛生肖運程預測及開運竅門，助你過個好蛇年！ 如遇上犯太歲，又應如何化解？哪個生肖會較多變化？ 希望大家都有個開心愉快、平常無災的蛇年！
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麥玲玲2025蛇年生肖運程！
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬豬投資需穩健
屬豬的朋友來到蛇年是沖太歲，在十二生肖之中變化最多，感情和事業方面，都可能會有一些衝擊，財運方面起落更大，所以在蛇年要小心部署。蛇年可以多走動，因為有驛馬星，宜動不宜靜，但在感情方面，需要一些關係的變化較好，例如打算結婚的朋友就沒有影響，但如果已經戀愛多年但是未打算結婚，這一年就是關口了，容易有分手的情況。凶星方面有大耗星，投資方面一定要穩健，欄桿星代表困難重重，做事要經歷一些波折。還有歲破星，代表容易得罪一些重要的人，所以講話一定要小心，所謂「言者無心，聽者有意」。
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麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬鼠易三更窮五更富
屬鼠的朋友到蛇年算是相當不錯，因為蛇年有玉堂星，玉堂本身就是財星，代表金玉滿堂，所以在蛇年賺錢的能力很強。還有兩個很大的吉星，有紫微星和龍德星，紫微星和龍德星都是強而有力的貴人星，今年我們用自己的人脈關係，可以做成很多事情，但同時有兩個凶星，包括暴敗星，代表了三更窮五更富，起落會比較大。雖然有玉堂星這個財星拱照，但投資方面建議仍要步步為營，小心謹慎一點比較好。
麥玲玲2025蛇年生肖運程｜屬牛易有小的驚嚇
屬牛的朋友來到蛇年還不錯，因為牛和蛇本身是三合生肖，但是牛在龍年的時候，曾經有輕微地犯太歲，來到蛇年會相對穩定一點。可惜今年只有一張吉星拱照，就是華蓋星，藝術才華的發揮不錯，如果你做的行業和藝術或創作相關，都是不錯的，但在感情運來講，這個星星有一點宗教傾向，代表不合群，有一點孤單。凶星方面有羊刃星，容易受傷，還有白虎星，馬路如虎口，開車的朋友一定小心。另外天哭星，代表出門會容易有小小的驚嚇，出行多的朋友要謹慎些。
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圖片來源：官方圖片