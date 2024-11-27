麥玲玲2025蛇年生肖運程｜最新十二生肖整體運勢/財運/事業/桃花全面睇！
麥玲玲2025蛇年生肖運程目錄
麥玲玲2025年生肖運程
2025蛇年什麼生肖財運最好？
蛇年財運最好的是生肖鼠的朋友，因為有玉堂星拱照，玉堂代表金玉滿堂，並且有紫微星和龍德星，都是強而有力的貴人星，自然做事情就順順利利，但也要小心有暴敗星，代表大起大落，要提防三更窮五更富！
財運第二名是生肖虎的朋友，因為有福星和有八座星飛臨，福星代表有一點偏財，會有些幸運之財，如果打麻將或買彩券都有機會贏！
第三名是屬馬和屬猴的朋友，因為屬馬有太陽星，代表遠地方的財星，如果做生意的朋友可以開一些不同的市場，今年會不錯，屬猴的朋友，因為有太陰星，太陰本身就是財星，代表女性貴人，有太陰星不能太急進，因為太陰星代表慢慢賺錢，所謂財不入急門，慢慢賺錢方能財源滾滾。
蛇年什麼生肖貴人運最旺？
蛇年貴人運最旺是生肖鼠的朋友，因為有紫微星和龍德星，這兩個是強而有力的貴人星，今年遇到的人都非常熱情且願意幫忙，是人際關係提升非常好的年份，如果是做銷售或是中間人角色的朋友，今年可以把握這個有利的年份！
排名第二的是生肖狗的朋友，屬狗的朋友有紅鸞星，紅鸞是桃花星，受人喜愛，自然貴人運強很多！
第三名是生肖猴和馬的朋友，屬猴有太陰星，是女性貴人星，如果你做的行業與女性有關，例如銷售女士服裝或化妝品、美容這類的行業，今年有機會財源滾滾，屬馬的朋友因為有太陽星，太陽星代表男性貴人，同時也是一個遠方的財星，蛇年我們可以打開一些不同區域的市場，自然就財源滾滾啦！
2025蛇年什麼生肖最旺桃花？
屬狗的朋友到蛇年桃花最強！因為今年有紅鸞星拱照，但是在龍年，狗曾經衝太歲，如果屬狗的朋友在龍年分手，那麼可以好好把握蛇年，紅鸞星代表紅鸞星動
在蛇年遇到的人，可能有一些發展的機會，可以開花結果，還有月德星拱照，可能有貴人介紹認識一些新朋友！
桃花運排名第二的是屬龍的朋友，剛剛經過了本命年，好多朋友經歷了一些離離合合，忽然間到蛇年有天喜星，代表喜事重重，所以如果在龍年結婚了，其實今年是重複桃花，不要對人太熱情，在龍年分手的朋友，踏入蛇年容易雙喜門。
桃花運排名第三的是屬馬的朋友，因為有太陽星，所以屬馬的女生遇到的男生相當不錯。屬猴的朋友遇到的女孩會年長自己一點，因為有太陰星，如果不介意發展姐弟戀的話，今年是個好的戀愛年份呢！
2025蛇年什麼生肖驛馬最強？
十二生肖排行榜之驛馬最強！驛馬就是代表走動，自然榜首是相衝的生肖豬，蛇年會走動特別多，再加上有驛馬星飛臨，今年最好離開自己的原居地，或不斷地出差去一些不同的地方，拓展一些海外市場，建議宜動不宜靜，衝太歲好像有人來打你，能夠多一些走動自然最好。
另外屬蛇的朋友是驛馬第二位！屬蛇的朋友應該多去一些不同的地方，不要只留守一個地方，並且有天解星，是代表有變化的飛星，做事情會先難後易，能夠借一下地運都好！
屬馬的朋友是驛馬第三名，蛇年我們有太陽星，太陽照遠處不照近處，有利拓展海外市場，或亦合適發展其他不同的市場。
2025蛇年什麼生肖事業運最強？
蛇年事業運最好的是屬雞的朋友，因為有三台星，三台星好像樓梯的台階，代表步步高升，所以屬雞的朋友，在蛇年升職加薪沒什麼問題，另外還有將星飛臨，將星是有領導才能的星，就好像將軍出外打仗一樣，有利於發揮領導才能，所以如果在紀律部隊又或行政人員，有將星星相當不錯！
事業第二名強的是屬豬的朋友，因為有國印星國印是掌管權力的帥印，加上還有驛馬星，今年有較多出差的機會，轉換工作地點之後，事業的發展會相當不錯！
第三名的是生肖兔和馬，屬兔的朋友因為有祿勳星，代表朝廷俸祿，今年會升職加薪，屬馬的朋友因為有文昌星，有助於考試，不論是內部的考核或進修都會有機會升職！
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