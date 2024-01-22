麥當勞新廣告搵MC張天賦主演！邀請不同男神合作試水溫 網民一致贊成換人

自從2021年開始就由人氣男團MIRROR代言的麥當勞，近日推出全新廣告宣傳新APP服務，不過廣告主角竟然竟然換上MC張天賦主演。除了MC張天賦之外，有眼尖的網民發現麥當勞近排積極邀請不同男神合作試水溫，網民們反應都一面倒贊成麥當勞換人代言！