麥當勞新廣告搵MC張天賦主演！邀請不同男神合作試水溫 網民一致贊成換人
麥當勞新廣告搵MC張天賦主演
早前麥當勞為新服務推出全新廣告，不過廣告的主角就並不是代言多年的MIRROR，而是人氣歌手MC張天賦。今次新廣告以「戚眉」為主題，MC張天賦在廣告中亦不斷戚眉，可愛得嚟又搞鬼。有MC張天賦的加持，今次新廣告片段上傳到社交平台不足一小時，就已經吸引了超過1,500個Like，認真夠曬受歡迎！除了MC張天賦之外，一眾人氣歌手、藝人及DJ包括胡楓（修哥）、羅蘭、Gareth.T、朱薰及其子女等人都有份參與今次新廣告。
近年積極邀請不同男神合作試水溫
其實呢輯「戚眉」主題宣傳去年1月已經出過一次，出動不同年齡層、不同界別9位藝人。當時do姐得到12,167個like最多讚好，MC以11,428緊隨其後。麥當勞近年雖然繼續維持與MIRROR的合作，但都積極用不同男神試水溫，例如今年1月1日叱咤頒獎典禮開場短片，就有人氣歌手Jeffrey魏浚笙現身麥當勞扮「宅男」，非常搶鏡。
MIRROR代言足3年 一度掀起「換卡潮」
自從MIRROR在2021年人氣急升之後，12子就取代陳奕迅成為麥記代言人，當時麥記一開始先為姜濤推出「姜B餐」同「姜B卡」，之後眼見反應熱烈，就再推出多款鏡仔卡和簽名包裝盒。由於「鏡仔卡」全為隨機派發，要抽到心水成員「鏡仔卡」就有瘋狂食炸雞，令到當時一度掀起「換卡潮」。其中人氣最高的姜濤和Anson Lo的簽名版閃卡，就更加炒到天價$1100一張，非常誇張。
網民一致贊成換人：M記正常番可喜可賀
今次新廣告主演換上MC張天賦，不少網民都留言表示非常開心，並一直贊成換新代言人：「轉左呢個，覺得順眼好多！有埋MC，就有興趣食麥當勞啦」、「起碼都好過果班人，都會幫襯吓，之前真係無幫襯」、「M 記正常番可喜可賀，之前真係數得出只幫襯過一兩次，都係在冇選揀下幫襯，希望可改變形象」、「終於可以再去麥當當啦，自從鏡團做代言後就已經無再去」、「修哥和羅蘭姐是吸引長者群」等。
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