麥當勞50週年音樂會：星光熠熠必睇原因
麥當勞50週年《i’m lovin’ it》音樂會必睇原因
這場音樂會不僅是香港麥當勞50週年的重要里程碑，更是樂迷難得一見的夢幻陣容。演出者涵蓋不同年代的樂壇代表，從陳奕迅的經典金曲到MIRROR的青春活力，跨越世代的音樂風格將碰撞出火花。音樂會以“我愛你”（i’m lovin’ it）為主題，呼應麥當勞深入人心的品牌口號，喚起港人集體回憶。此外，門票透過慈善抽獎形式派發，參與者捐款港幣$50予香港麥當勞叔叔之家慈善基金即可獲得抽獎機會，名額多達3,600個，邊做善事邊有機會親臨現場。
麥當勞 50 週年音樂會歌單曝光
《香港麥當勞 50 週年 im lovin’ it 音樂會》今（7月5日）晚假亞洲國際博覽館盛大舉行。多位與香港麥當勞合作無間的本地重量級音樂巨星包括陳奕迅，謝選鋒、容祖兒、張敬軒、軟硬及 MIRROR 聚首一堂!
謝霆鋒為是次史無前例的音樂會打頭陣，漢繹《不是定理》、《潛龍勿用》及《玉蝴蝶》，並漢唱廣告主題曲《青空》，勾起樂迷對 Chef Nic親自創作的港式漢堡「My Taste of HongKong」系列之經典回憶，帶來滿滿的本土情懷。
帶動全城 Shake & Dip 熱潮的最佳代言人容祖兒及張敬軒緊接登場，合唱廣告歌曲《Make aBeat》，以強勁節拍邀請全場樂迷一齊 Shake your body。容祖兒並演繹多首經典歌曲《我所知的兩三事》《心之科學》 《但你要甜》及《全新署假》。張敬軒則 唱《羅賓》、《酷愛》、《賽勒斯的愛）及《櫻花樹下》，以悅耳歌聲喚起一幕幕難忘回憶。
連續三年擔任「香港麥當勞叔叔之家慈善大使」的姜濤，帶來重新演繹的經典慈善歌曲《沒有翅膀的天使》，憑歌聲傳承希望與祝福，更現場演繹《蒙著嘴說愛你》、《𤅕》及《On a SunnyDay》。
MIRROR在音樂會上現場跳唱 《Ignited》、《Boss》及廣告歌曲《AlL In One》，燃點全場熾熱氣氛。
至於今年更驚喜現身50 週年頭炮活動的軟硬（林海峰與葛民輝），再次合體演繹經典《叱咤勁歌金曲》及《廣播道 FANS 殺人事件》，與全場樂迷一齊 Gala GalaHappy，掀起全場樂迷的「回憶殺」。
陳奕迅
陳奕迅（Eason）憑藉2005年為麥當勞創作的廣告歌《聽聽》，將“Ba Da Ba Ba Ba”旋律變成家喻戶曉的經典，奠定其與麥當勞的深厚淵源。近年，Eason的音樂事業依然如日中天，2024年他快奬完成了Fear and Dreams全球巡迴演唱會，場場爆滿，展現無與倫比的舞台魅力。
謝霆鋒
謝霆鋒（霆鋒）不僅是樂壇唱將，更是才華橫溢的“Chef Nic”。2018年，他與麥當勞合作推出港式茶餐廳風味漢堡「鋒味安格斯・煎蛋肉醬飽」，並以廣告歌《青空》展現濃厚香港情懷。近年，霆鋒專注於其飲食品牌“鋒味”，頻頻在內地綜藝節目亮相，分享廚藝心得，同時亦積極參與電影製作及演出，事業多線發展。這次音樂會，他將以音樂與粉絲重溫港式情懷，令人期待。
容祖兒
容祖兒（Joey）作為香港樂壇天后，與麥當勞的合作同樣令人印象深刻。2018年，她與張敬軒搭檔推廣「Shake & Dip」薯條及麥樂雞醬，合唱《Make a Beat》掀起全城熱潮。
張敬軒
張敬軒（軒仔）以其獨特嗓音和舞台感染力深受樂迷喜愛。2018年，他與容祖兒合作「Shake & Dip」廣告，搞怪rap和跳舞片段令人捧腹，至今仍是粉絲津津樂道的經典。
軟硬天師（Soft Hard）
由林海峰與葛民輝組成的軟硬天師，是香港樂壇的經典組合，與麥當勞合作多次，包括2013年「失驚無神恭喜你」新年短片及十二生肖公仔系列，創意十足。2025年初，軟硬參與麥當勞50週年頭炮活動，走遍全港放置麥當勞叔叔長櫈，喚起港人集體回憶。他們的搞笑風格和獨特魅力，將為音樂會帶來輕鬆歡樂的氛圍。
MIRROR
人氣男團MIRROR自2021年與麥當勞合作推出「鏡仔卡」及爆蒜麥炸雞，掀起全城抽卡熱潮，成員姜濤更連續三年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使。2024年，MIRROR成員各自在音樂、影視及綜藝領域大放異彩，姜濤的個人演唱會及電影作品備受矚目，而其他成員如Anson Lo及Edan亦在多個領域展現才華。這次音樂會是MIRROR難得的全員齊聚，粉絲們絕對要把握這次「飛雲」機會！
完整歌單：
謝霆鋒《不是定理》
謝霆鋒《潛龍勿用》
謝霆鋒《玉蝴蝶》
謝霆鋒《青空》
容祖兒、張敬軒《Make a Beat》
容祖兒《我所知的兩三事》
容祖兒《心之科學》
容祖兒《但你要甜》
容祖兒《全新暑假》
張敬軒《羅賓》
張敬軒《酷愛》
張敬軒《賽勒斯的愛》
張敬軒《櫻花樹下》
姜濤《沒有翅膀的天使》
姜濤《蒙著嘴說愛你》
姜濤《濤》
姜濤《On a SunnyDay》
MIRROR《Ignited》
MIRROR《Boss》
MIRROR《All In One》
軟硬《老人苑》
軟硬《叱咤勁歌金曲》
軟硬《廣播道FANS殺人事件》
陳奕迅《打得火熱》
陳奕迅《每一個明天》
陳奕迅《歲月如歌》
陳奕迅、軟硬《夕陽無限好》
陳奕迅、軟硬《麥當勞之歌》