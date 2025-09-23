37歲麥皓兒為劇犧牲｜演家暴媽媽激增18磅兼爛面 網民對比IG相嚇呆：完全認唔出？

熱播劇《俠醫》昨晚劇情掀起高潮，劇中37歲的麥皓兒飾演的基層媽媽「李太」因長期受家暴而崩潰一幕，其憔悴潦倒的模樣震撼全城！畫面中她眼神恍惚，臉上滿是疲態，與她本人IG上的靚麗照片形成極巨大反差，完全判若兩人。究竟為了演活這個角色，她在背後作出了多大的犧牲？