37歲麥皓兒為劇犧牲｜演家暴媽媽激增18磅兼爛面 網民對比IG相嚇呆：完全認唔出？
昨晚爆喊戲震撼全場 麥皓兒一滴鼻涕搞到要重拍
在昨晚播出的《俠醫》中，麥皓兒飾演的李太終於崩潰，向陳豪飾演的凌為民哭訴自己及兒子長期被丈夫毒打的真相，其多層次的爆喊演技極具感染力，令觀眾看得相當肉緊。麥皓兒事後受訪時笑言，這場戲原本可以一鏡到底，可惜卻因太投入而要重拍，她解釋：「個問題係出於太真情流露，搞到有鼻涕飛咗出嚟，唔好睇所以要重拍。」她更透露由於情緒過於激動，拍完後心跳依然很快，久久未能平復，幸得對手陳豪在旁講笑話，才幫助她慢慢抽離角色。
麥皓兒為角色「自毀顏值」 狂增18磅兼唔護膚
劇中麥皓兒的造型與現實中差別極大，原來是她刻意為角色下的苦功。為了演活一個備受生活及家庭暴力折磨的基層媽媽，她不惜「自毀顏值」，首先一口氣增肥了15至18磅，務求令外型更貼近角色。她更在訪問中大爆改造過程：「嗰排我為咗個角色可以話係本 pea，mask 冇敷、爽膚水又唔搽，特登整差啲皮膚。」此外，她還主動要求化妝師化上黑眼圈，連臉上的暗瘡也刻意不遮蓋，務求以最真實、最憔悴的狀態示人，專業精神可嘉。
37歲演阿媽冇包袱 麥皓兒：演員就係要多啲可能性
雖然年僅37歲，但麥皓兒對飾演媽媽角色完全沒有包袱，更直言這正是她喜歡演戲的原因。她坦言：「好多人會介意做媽咪，但係我唔介意。因為演員就係要多啲可能性、呢個亦係正正我哋鍾意演戲嘅原因。」她認為演員不應為自己設限，並期待挑戰更多不同類型的角色。為了深入理解角色，在拍攝前她更特地去探訪劏房家庭，了解基層兒童的生活，這份敬業樂業的態度，讓她成功將「李太」的絕望與無助演繹得淋漓盡致。
網民對比IG相嚇呆 勁讚麥皓兒專業：完全認唔出！
劇集播出後，網民對麥皓兒的演出一面倒讚好，更對比她劇中造型與IG上的日常照片後大感震驚，紛紛留言洗版！不少網民驚呼：「完全認唔到！睇演員表先知係佢！」、「呢啲先係專業演員，為角色可以去到咁盡！」、「犧牲好大，增肥18磅之後要減返好辛苦。」、「佢喊嗰幕真係睇到我心都痛埋。」、「同佢IG啲相完全係兩個人，好犀利！」大家對她為藝術的巨大犧牲表示佩服，並稱讚她的精湛演技是劇集結局周的一大亮點。