麥皓兒拍劇遭收音師扯裙插咪 公開指摘絕不啞忍 男友蔥頭丘梓謙嬲到震

無綫新劇《下流上車族》一波三折，繼蘇皓兒被飛換上郭柏妍，姜皓文辭演由未拍過劇的林敏驄頂上後，有份演出的33歲的前港姐麥皓兒在社交網公開疑似被非禮事件，更開名爆事發經過表示「絕不啞忍」，矛頭直指一名收音師。與麥皓兒拍拖8年蔥頭丘梓謙嬲到震，他亦力撐女友聲言「絕對不能容忍」。