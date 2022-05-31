麥皓兒拍劇遭收音師扯裙插咪 公開指摘絕不啞忍 男友蔥頭丘梓謙嬲到震
無綫新劇《下流上車族》一波三折，繼蘇皓兒被飛換上郭柏妍，姜皓文辭演由未拍過劇的林敏驄頂上後，有份演出的33歲的前港姐麥皓兒在社交網公開疑似被非禮事件，更開名爆事發經過表示「絕不啞忍」，矛頭直指一名收音師。與麥皓兒拍拖8年蔥頭丘梓謙嬲到震，他亦力撐女友聲言「絕對不能容忍」。
麥皓兒遇上疑似非禮事件
33歲的前港姐麥皓兒正在為新劇《下流上車族》開工，她在社交網大爆遇上疑似非禮事件，連環出po再出限時動態，可見她非常激動，更留言表示自己「絕不啞忍」。麥皓兒形容當日情況：「前日外景第一天開下流（新劇《下流上車族》）…… 從未遇過如此不專業，行為上如此不尊重女性演員的那位『收音師』叫……，首次合作的。在沒有知會下，突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙將收音咪插落我腰下再較下……的位置， 左右來回移動，頓時令我感到非常驚訝不安，很不舒服。當刻我反應過來後立刻說自己安裝便可，大力在他手中搶回收音咪…… 但他非常不滿地回應，態度不友善，發晦氣……」
麥皓兒斥對方翻開她的上衣
言裡行間可見麥皓兒怒氣未消，她接傳媒訪問時更委屈到爆喊，表示現正拍緊兩套劇，其中《下流上車族》首日開工，估唔到遇發生這個情況，她指收音師是外判員工，一開始已翻開她的上衣，想在「雞心位」幫她黐咪，當時她已經驚到用手護胸，佢對方完全覺得自己冇問題。當時因為要打燈，我冇得行開避，所以都算數。麥皓兒更表示在社交網不想寫太多，其實對方已經觸及她的打底褲、甚至內褲，仲要左右移動咁搵位黐，對方的舉動令她覺得驚訝及不安，完全肆無忌憚！
男友「蔥頭」公開力撐
與麥皓兒拍拖8年的《愛回家》「蔥頭」丘梓謙亦嬲爆力撐女友，表示「絕對不能容忍」，丘梓謙話自己身為男友都未試過遇上這種情況，幕後同事不會胡亂接觸藝人的身體，並斥責今次收音師的行為相當過分！更有不少網民為麥皓兒抱不平，支持佢上報公司甚至報警處理，而麥皓兒則表示事件已交由監製去處理。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_cayley、[email protected]林敏驄、新傳媒資料庫
讀者留言